加拿大新总理访华 关注亚投行和中国投资

2016-08-30 21:38 来源： 经济观察网 作者： 张文扬 编辑： 经济观察网

导语：特鲁多表示，中加彼此间的差异可以成为优势，而非弱点。他认为，真正有韧性的社区存在多种声音、多元文化、和谐相处，有共同追求美好的发展机会。

经济观察网 记者 张文扬 8月30日，北京瑞吉酒店，云集了70余位中国企业家的二层政要厅人头攒动。这是中国企业家俱乐部主办的论坛，作为其主席的阿里巴巴集团董事局主席马云走在了出场嘉宾的第二位——走在他前面的是2015年10月19日当选为加拿大新任总理的贾斯汀·特鲁多，此次是他上任以来的首次访华。也是特鲁多访华期间唯一一场面向中国企业家的公开交流活动。

中国人对特鲁多这个姓氏并不陌生。这个姓氏代表着贾斯汀·特鲁多备受爱戴的前总理父亲皮埃尔·特鲁多。46年前，正是在他的领导下，加拿大正式与中国建立外交关系，奠定了中加关系的基础。特鲁多在会上表示，他将在经济、文化、旅游、环保、科技等多方面继续加大与加拿大第二大贸易伙伴中国的合作，并“重振加拿大与中国的关系”。

应中华人民共和国国务院总理李克强的邀请，特鲁多开始了8月30日至9月6日期间对中国的正式访问。9月4日和5日，特鲁多还将到访杭州，参加在那里举办的二十国集团（G20）峰会。

亚投行成为重点

在谈及加拿大是否会加入亚投行的问题时，特鲁多表示，投资基础设施建设可以让加拿大短期创造就业岗位，更好的桥梁道路、飞机场、医院、公交系统等可以带来新机会，并且在廉价住房，绿色公交，免受气变等方面造福普通百姓。特鲁多说，“我们承诺大力投资基础设施的建设”，并且“正在积极考虑加入亚投行”。

目前，由中国主导，并拥有59个会员国的亚投行已于今年1月挂牌营业，开展业务活动。目前，西方七国集团（G7）中已有英国、法国、德国和意大利四国加入亚投行，只剩下美国、日本和加拿大还门外。

据新华社8月26日消息，亚洲基础设施投资银行行长金立群在西安透露，亚投行正在吸引越来越多的国家参与，9月将启动有关30多个国家提交的成员国资格申请审议程序。

“任何忽视中国的经济政策都是短视和不负责任的。”特鲁多表示，加深与中国的交往，才可以实现加拿大自身的目的——“创造就业机会，夯实中产阶级，重振双边关系”。

中小企业投资备受关注

特鲁多总理表示，他认为马云提出的“发展个人消费、为中小企业创造机会”的“这个愿景非常了不起。”他表示，加拿大是一个很好的投资环境，是愿意支持企业发展的国土，“非常愿意与中国的企业携手合作”。

特鲁多还在谈话中提及夯实中产阶级的概念。他说，来到中国的目的之一是研究如何创造条件鼓励加拿大投资，“加拿大需要中国的投资来创造体面的优惠中产阶级的工作岗位。”马云认为，加拿大的高科技、教育事业、文化艺术、环保技术，也对中国人、特别是三亿的中产阶级有着莫大的吸引力。

对于中国正在兴起的中产阶级，特鲁多认为加拿大的农产品在高品质和安全方面具有吸引他们的优势。“中产阶级开始寻求来自世界各地的最高质量的产品，而加拿大一直以高品质和安全的农产品著称。”他表示愿意与中国的企业家和投资者探讨合作的可能性，并关注农产品创新科技方面的合作。

特鲁多认为，加拿大和中国两国都能从双边关系当中获益，“可以开启新门户，为加拿大企业带来新机会，给中国企业扩大在加拿大投资的机遇，创造最好的条件促进经济增长。”

马云表示，他将在杭州G20峰会上与特鲁多再次会面，深入交谈中国与加拿大关于中小企业的发展，“我们希望能够进行合作”。

开放的胸怀

现年44岁的特鲁多回忆起第一次跟随总理父亲访问中国的时候，“那时我还是一个小男孩，我父亲教会我对中国友好的态度。所以我作为总理第一次访问中国，特地带了我的女儿。希望她可以像我当年一样随父访华了解中国。”他希望这种对中国开放的态度会继续传给他的孩子以及加拿大的下一代。

特鲁多表示，中加彼此间的差异可以成为优势，而非弱点。他认为，真正有韧性的社区存在多种声音、多元文化、和谐相处，有共同追求美好的发展机会。“加拿大的文化多元性是我们的一个强大的优势。”

在移民问题上，相较于语言统一，特鲁多总理更强调价值观的一致。“只要你认同开放、尊重、同情、勤奋向上的价值观，并愿意伸出援手帮助邻居，对未来充满乐观，你就可以做加拿大人。”

在环境政策方面，特鲁多总理也希望做出全新的转变。他将以更加积极的姿态，在全球舞台上投入到环保的工作中，“不仅投资清洁技术和可再生能源，也是要和全世界共同来应对环境方面的挑战。”