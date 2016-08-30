吉利远景SUV首创“公益上市”新模式

2016-08-30 21:40 来源： 经济观察网 作者： 高飞昌 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 高飞昌 没有隆重的场馆，没有华丽的舞台。8月28日，吉利新车远景SUV在位于北京郊区的一家名叫“隆晟通达”的吉利4S店展厅里正式上市。在北京这个“主会场”之外，吉利同时还在广州、杭州、成都等全国百余城市开办“分会场”联合发布远景SUV。

“多地联动”的上市方式在业内早已有之，通常是各品牌为了增强新车上市热度，同时便于向消费者交付预售车辆而举办的，并非吉利首创。但是要说将一场新车发布会与公益慈善相结合，吉利就实实在在地开了一次先河。

当天，吉利宣布“远景SUV幸福助学活动”同步开启，资助全国100名贫困大学生实现大学梦。记者在现场注意到，该场发布会专门设置了爱心墙、爱心捐款箱，现场嘉宾纷纷向捐款箱内投下自己的一份爱心。一场新车发布会就此变成了一场爱心满满的公益活动。

“今天活动没有花什么钱，90%我们都送给大学生精准扶贫了。我们尽量把钱用在刀刃上，用在实实在在的大家共同认同的地方上去。”吉利控股集团总裁、CEO安聪慧在接受记者采访时表示。

据介绍，资助100名贫困大学生只是吉利控股集团开展的“吉利精准扶贫项目”的一小部分。未来5年，吉利集团将从教育扶贫、就业扶贫、产业扶贫、特产扶贫四个方面入手推进精准扶贫，投入超过3亿元资金，帮助贵州、四川、陕西、河北、浙江等五省约12000个贫困家庭脱贫，主要是资助他们的子女完成大学或职业技术教育学业，助他们实现未来人生的“幸福远景”。

如此安排的一次上市活动与吉利远景SUV的市场定位颇为相符合。远景SUV是吉利在今年继博越、帝豪GS之后推出的第三款SUV车型。当天发布的远景SUV新车提供了1.8L和1.3T两个排量6款车型，售价在7.49万—10.19万元。而其中，除了1.3T的三款车可享受国家3000元购置税补贴，吉利还自掏腰包为1.8L的车型也提供3000元购置税补贴，如此消费者实际购车的价格为7.19万~10.19万元。

与博越、帝豪GS作为全新开发的SUV车型不同，远景SUV是此前吉利GX7的垂直换代车型。根据吉利官方说法，远景SUV是一款基于成熟SUV平台，再根据吉利目前的3.0造车流程进行改进升级的产物，重新定义10万元内SUV市场新标准，树立了“8万元级SUV性价王”地位。

从吉利三款SUV的功能定位划分来看，博越主打10万元以上紧凑型SUV市场，远景SUV主打10万元以下家用SUV市场、帝豪GS则介于两者之间走跨界路线。由此可见，与博越和帝豪GS主攻一二线城市不同，远景SUV则更多面向三四五线城市。如此，无论是在全国百城上市，还是帮扶贫困大学生上学，都与远景SUV带给更多人幸福的主题——“你我的远景 你我的幸福”相切合。通过该场发布会，远景SUV此前预售期收获的15000辆订单实现交付，而今年其销量目标是月均在万辆以上。

2016年被吉利视作自己的“SUV元年”，一口气推出3款SUV不仅成为吉利今年来不断在市场上制造热点的源头，也成为吉利销量不断增长的动力。吉利方面发布的数据显示，7月份博越终端交车突破1万辆，上市后累计订单已超过8万辆。帝豪GS 7月份销量达6728辆。两款车型的热销使吉利的SUV销量占比提升至35%。今年1-7月吉利汽车累计销量为328859辆，较上年同期增长约17%，实现2016年预定目标60万辆的55%。鉴于产品热销，此前吉利还将全年目标调高6万辆至66万辆，而远景SUV的上市，以及下半年帝豪GL新车的上市，无疑都是吉利调高销量目标的信心所在。

目前影响吉利快速增长势头的问题在于产能，吉利春晓基地已经满负荷运转生产博瑞和博越两款车。对此安聪慧表示：“宝鸡工厂将在下个月底会投产，原来宝鸡的规划在明年的3月份，但是考虑到我们SUV上市整个表现比较好，宁波春晓工厂现在生产博越、博瑞产能严重不足，宝鸡工厂弥补博越的需求，投产以后能够逐步缓解市场对博越的需求。”

眼下，吉利在“轿车+SUV双轮驱动”之下迅猛发展。而对于下阶段的规划安聪慧透露，未来吉利将形成轿车、SUV和MPV齐头并进的局面，争取2020年达成年销售200万的宏伟目标。