深圳市新车评信息咨询股份有限公司创立 迈出资本市场坚实一步

2016-08-30 21:55 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

2016年8月29日，深圳市新车评信息咨询股份有限公司创立大会在广州市琶洲国际采购中心隆重举行，公司创始人团队、股东代表、董监高成员以及资本中介等代表出席了会议。会议通过了公司筹建报告、公司章程、管理制度等十五项议案，并选举产生股份公司第一届董事会和第一届监事会成员，聘任了总经理、副总经理等高级管理人员团队。

此次创立大会的召开，标志着公司在完善法人治理结构、规范化运作又迈上一个新台阶，为力争今年登陆资本市场奠定坚实基础。下一步公司将通过“新三板”平台打开融资窗口并进行增资扩股，进一步完善法人治理结构，提高资本实力。公司将不断提高车评内容制作、视频制作和汽车产业全链服务水平能力，不断地朝着公司战略目标前进。

深圳市新车评信息咨询股份有限公司运营的“新车评”，是面向全国的首个汽车车评与视频专业机构，创下了中国媒体中高标准的评测内容产品和专业执行规范，拥有一支出色的内容制作（车评和视频）团队。新车评的宗旨是提供客观、专业和真实的汽车资讯和服务，帮助消费者做出正确的购车选择。自2006年上线以来，新车评经过多年的品牌累积，深刻地影响着中国汽车消费者的购买决定。此外，新车评也是国内最早专注于汽车视频的制作机构，视频出品在汽车网站中口碑首屈一指，在各视频平台和资讯移动平台上排名领先，仅优酷一家视频网站播放量已超1.8亿次。

新车评目前拥有新车评网（www.xincheping.com），“新车评”APP，“新车评”和“凹凸用车”公众号。新车评将充分发挥自身核心优势，顺应移动互联网发展趋势，发力移动端的创新，持续为汽车消费者提供真实有效的汽车资讯和服务。在保持新车评测和资讯领域的优势外，新车评将在汽车后市场发力，将通过资本市场融资等手段，撬动汽车后市场的万亿元市场。

未来新车评网将不断拓展视频业务形式和业务版图，涉入更加广阔的泛汽车类视频。为此我们将通过融资等手段，视频产品从目前的专业试车视频摄制、汽车助销片为主，拓展试车节目样式，增加汽车宣传片制作、车型MV、企业纪录片等产品制作；新车评视频将从媒体内容策划，扩展至汽车产业链整体汽车视频创意规划，做成基于对汽车专业深度理解，拥有顶尖创意的中国最好汽车视频制作机构；未来将拓展泛汽车类视频，涉入娱乐类和文化类的视频及电影的制作、宣传、发行以及视频版权销售等领域。

据全球知名调查机构Similar Web的数据显示，在中国主流汽车网站中，目前新车评网月均覆盖人数全国排名前十。在最重要的网站粘性指标——人均单日停留时长和跳出率上，新车评排名前三。

股份公司的成立，标志着新车评在资本市场迈出了重要的一步，这对新车评未来发展具有里程碑式的意义，既是新车评发展史上的一个新台阶，也是公司发展的一个新起点。