六问“十三五”重大投资项目

经济观察报 记者 宋笛 在今年3月通过并颁布的“十三五”规划纲要中，中国提出了165项重大工程项目，其内容覆盖民生、交通基建、科技、城镇化、生态环境等多个方面。8月23日，国家发改委副主任胡祖才就十三五规划中的重大工程推进情况进行了介绍，并回答了记者的提问。

经济观察报根据本次发布会信息整理出以下六大关于“十三五规划”重大投资工程的关键问题。简单看，2016年-2020年的五年间，按照国家发改委的考虑和政策安排，在民生、交通基建、城镇化等领域的重大投资将明显侧重对民间投资的吸引和引导；“铁公基”投资计划仍是重点；此外，简政放权背景下，一些环节的审批程序也将得到进一步简化，最明显的一个变化是目前已经被纳入十三五规划的165个重大工程项目，原则上不再审批项目建议书，而是直接审批可行性研究报告。

1：目前“十三五规划”中重大投资工程推进情况？

国家发改委:从目前进展看，各项重大工程项目积极有序推进，一批结转在建项目正在加快实施，一批新建项目已经开工，一批重大项目正在抓紧开展前期工作；还有一批重大工程项目，正在通过编制规划、制定方案、开展试点等方式积极推进，对经济社会发展的牵引作用已经初步显现。

2：重大投资工程的落实是否有具体的时间表？

国家发改委：国务院已经确定了22个重点专项规划，这22个重点规划要求今年全面出台。这也是总结了以往的专项规划配套出台时效性不够的问题。大家知道“十三五”科技创新规划已经出台，这个规划很好地体现了“9+6”的专栏，并作进一步细化，有具体举措、路线图、时间表。

我们正在编制“十三五”综合交通运输体系规划，就要把纲要里面的铁路、公路、机场、航电、地铁、枢纽都要具体化。比如，到2020年，高速铁路要达到3万公里，具体是什么项目都要在专项规划中明确，然后逐一实施，才能确保2020年实现3万公里高铁的目标，同时要求其他的规划也要尽快出台。

3：未来国家发改委还将通过哪些举措来推进重大工程的建设？

国家发改委：为了确保“十三五”规划纲要的全面实施，发展改革委会同有关部门起草了《关于完善“十三五”规划<纲要>实施机制的意见》，已经上报党中央、国务院。我们要用机制来保障五年规划真正发挥经济社会发展的引领作用。

将进一步加大重大工程项目的推进力度，细化实施方案，加大前期工作力度。对这些重大工程项目，原则上不再审批项目建议书，直接审批可行性研究报告。对正在审批核准的项目，各地区、各部门要最大限度简化审批程序，大幅缩减审批时间。对已经审批核准尚未开工的重大工程项目，要抓紧落实建设条件，确保及时开工。对已经开工建设的重大工程项目，要加强跟踪服务，及时解决实施中的问题，大力推进、确保实施进度。

4：十三五规划中的重大工程能给民间投资带来什么样的机会？

国家发改委：这些重大工程项目是社会资本特别是民间资本发挥作用的大舞台。首先，这165项重点工程实施本身就需要鼓励和引导社会资本特别是民间资本广泛参与。

第二，这165项重大工程明确了相关领域的重要发展方向，为民间投资提供了很好的方向和引导。

第三，这些重大工程的实施有带动效应，关联产业很强，通过这些项目的实施，会带动相关产业链的发展，带来社会资本投资的利好。

5：具体将会怎样推动民间资本参与到十三五规划的重大工程中？

国家发改委：第一，深入推进“放管服”，就是减少审批，降低制度性交易成本。

第二，要营造公平竞争的市场环境，特别是对民间投资要给予一视同仁的投资环境。这里面最重要的就是要最大程度地放开市场准入。

第三，创新民间投资的参与方式。“十三五”规划纲要中，城市轨道交通建设是很重要的方面，提出要建设三千公里的轨道交通，这是巨大的市场。各地对吸引社会投资、民间投资参与已经有了很好的实践。最近我们要专门召开会议，请各地来介绍怎么样吸引社会资本投资，复制推广相关经验。现在我们已经有42个城市批复轨道交通的规划，还要创造更多的方式，使得社会资本能够便捷、顺畅地进入到重大工程项目中来。

6:十三五规划中的重点工程的逐步落地，将会对经济发展带来什么样的影响？

国家发改委：规划纲要编制历时两年多，对这些工程项目的研究、筛选、论证也进行了两年多。抓好这些重大工程项目的落实，就抓住了纲要实施的“牛鼻子”，对牵引和带动“十三五”时期经济社会发展具有非常重大的意义和作用。

这些重大工程是经济社会的助推器，推进这些重大工程项目实施，既能扩大有效投资、提振有效需求，也能增加有效供给、推动动能转换和结构优化。可以说既利当前稳增长，又利长远强动能，是从供需双侧协同发力增强经济持续发展动力的重要举措。它将有力支撑经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进，保持经济中高速增长迈向中高端水平。