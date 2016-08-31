*ST黑化： 三季报有望扭亏为盈

2016-08-31 11:58 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

*ST黑化（600179）8月30日晚公布2016年半年度报告，报告期内公司实现营业收入9134.14万元，较去年同期减少了82.34%；营业成本1.06亿元，较去年同期减少了82.58%，实现净利润-1.01亿元，较去年同期亏损减少37.61%。公司同时预计年初至下一报告期末的累计净利润为正数。

据了解，*ST黑化产品主要销往东北及内蒙地区，由于焦炭、尿素产品产销量较上年下降，致使营业收入较上年大幅减少。*ST黑化的焦炭产品因为在今年3月份已停产，所以产量和销量较上年都有所减少，受市场价格影响毛利率较上年有所下降；*ST黑化的尿素于去年已停产，产量和销量较上年减少较大，受市场价格影响毛利率较上年有所上升。

虽然*ST黑化在今年上半年的业绩仍然亏损，不过值得庆幸的是，*ST黑化于2016年7月13日完成了重大资产重组标的公司的资产置入工商登记变更手续，并于8月10日召开了2016年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了新一届董事会、监事会的改选和管理层的聘任。只不过由于*ST黑化重大资产重组的标的资产的置入时间为7月13日，所以*ST黑化在报告期内的主营业务未发生变化。

据证券时报记者了解，完成重大资产重组后，*ST黑化持有泉州安通物流有限公司100%股权和泉州安盛船务有限公司100%股权（以下简称“置入资产标的公司”），主营业务由焦炭和尿素转变为集装箱物流业务，公司盈利能力显著增强，经营业绩明显改善。

*ST黑化在半年度报告中也介绍说，本报告期，置入资产标的公司2016年1-6月实现营业收入16.77亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1.58亿元。根据置入资产标的公司1-6月的经营完成情况，*ST黑化预计年初至下一报告期末的累计净利润为正数。

文章来源：证券时报证券时报记者 孙宪超