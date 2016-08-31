经济观察报 记者 陈秀月 投资者能力和产品专业度不匹配引起的监管风暴终于在分级基金身上出现。

8月19日，证监会在答记者问时表示，考虑到分级基金产品设计及交易机制较为复杂，普通投资者不易理解，并且去年出现了一些新情况、新问题，证监会暂停了此类产品注册工作。目前，证监会正在研究完善分级基金相关监管安排。

深圳某公募人士王鹏（化名）告诉经济观察报，暂停注册其实是从去年股灾后已经就在实际执行了的，后来业内也没有新分级基金出现。暂停注册后，现有的分级基金会成为非常稀缺的、对于小额投资者来说市场上最便利、成本最低的杠杆投资工具。

分级基金已进入存量阶段，目前分级基金有140余只，暂停注册让一些分级基金布局较早的基金公司，形成了先发优势。

根据基金2016年中报，从分级基金的管理规模上来看，富国基金以625亿元的规模遥遥领先，鹏华基金以263亿元的规模位居次席，申万菱信基金、银华基金、国泰基金、中海基金的分级基金规模也都超过100亿元。

王鹏指出，其公司目前的基金品种已经比较全面，共计16只指数分级基金，主要集中在深交所上市。他进一步指出，场内和场外份额均衡分布，说明行业指数基金（分级的母基金份额）也有广泛的用户基础。

私募基金经理吴兆春总会在不看好A股行情时，降低仓位，转而配置分级A，分级A为吴兆春这样的投资者获得了稳定回报机会，分级B的投资者则获得了杠杆操作机会。很多分级品种有庞大的个人投资者，如行业指数类的分级基金，已经成为抓住波段行情的常用工具。“在一些板块有阶段性表现的时候，可以看到，这些行业分级的场内份额在几日之内会有快速的放大。”

风险之罪

投资者的投诉被认为是叫停分级基金的缘由之一。“投资者他们亏钱了，心里面不舒服，他们找证监会，管理层。可能管理层从那时起，想对分级基金进行一些准入设置、包括设置资金门槛，要考试，要签风险确认书。”华南某指数基金经理称。去年股灾时，因分级基金的争议，该基金便曾被深交所叫去开会讨论。

去年上半年，毕业六年的个人投资者王宇(化名)在同事集体追捧分级基金的氛围中，也成为分级基金的投资者。此前没有任何投资经验的王宇，完全说不清分级B为何物，分级B在他眼里就是那个让同事赚了好几万的产品。他用手中五万的闲钱开启了分级基金的投资。

2014年下半年牛市来临，分级基金的数量和规模呈现双增长趋势，基金数量逼近200只，基金规模一度突破5000亿元。“这个风险隐藏起来了，在去年股灾期间就真正大爆发。”前述基金经理认为，分级基金自前年开始进入大发展阶段，原因在于分级基金很好把风险隐藏起来，“具体来说投资者并没有关注到这背后潜在的高风险，但把这样一个杠杆性的品种让投资者可以非常容易便捷买到，投资者买了后不一定清楚里面的结构。”

从认识到“下折”这两个字起，王宇账户的金额开始缩水。由于分级B加了杠杆，净值波动幅度在6、7倍。跌得比较多的时候，一天净值就去掉了一半。手头并不宽裕的王宇开始想着把基金卖出去。“但场内有跌停板，所以导致投资者卖不掉，在你最想控制回撤的时候卖不出去，这是最痛苦的。”前述基金经理指出。

分级基金有下折的风险，也有上涨的魅力。前述基金经理指出，“我们可把一个指数的成分股都拉出来和跟踪这个指数的分级B在一起比比，在指数整体上涨的时间区间里，分级B总会跑赢大部分的成分股，一般位于前五的位子。”

不少投资者在去年那场分级狂欢中亏钱。甚至有投资者展开恶性投诉，包括到交易所闹事或是去基金公司找人。

8月19日证监会发出将加强监管的消息后，深圳某公募人士认为，分级基金从开始运行一直很规范。

2011年12月监管层发布了《分级基金产品审核指引》，首次正式从产品设计、募集方式、最大杠杆倍数、最低认购金额等方面对分级基金进行规范。

投资者的风险投资教育被认为是分级监管的痛点之一。经济观察报了解到，不少公募在投资者教育上不遗余力的：出专著、办百场讲座、开专栏、开通分级基金专线等等。

然而，这远远不够。

监管猜想

中金公司分析师张继强指出，分级基金自去年8月底以来便已经暂停了审批，当时证监会也对此通报。从上周证监会答记者问的文字表述上来看，与去年8月并无质的变化。不少投资者注意到了正在研究完善分级基金相关监管安排，而实际去年8月的发布会中也提到了“正在研究有关政策”。因此，对此过度解读本身意义不大。

然而，时隔一年，监管的再次发声仍让投资者担心分级基金的命运。

8月17日，金鹰基金公告称，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，并于2016年6月28日计票。会议审议并通过了《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，同意本基金转型为“金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）”。

最近，监管机构也已经批准很多分级基金进行转型LOF。

不过，张继强认为，至于通过修改合同、召集持有人大会才能实现的分级基金转LOF至多在某些个券层面推行，难以成为普遍的做法。

设置分级B的准入门槛，是呼声较高的监管方向。

前述深圳某公募人士王鹏并不赞同以金额的高低来作为门槛。他认为，提高门槛，应该从投资技能、投资知识上来限定。“应该像期货交易一样，在首次交易之前在线测试知识。”

分级基金的本质是A类份额融出资金给B类份额，B类份额融入A类份额资金进行投资运作。

目前分级B的融资成本要明显低于融资融券。张继强分析，若设置门槛，可能分级B将受到一次性冲击后在新的位置达到动态均衡，而不是直接被“消灭”。相应地，设置分级B门槛对分级A也并非“无限度”地利好。届时，即便对于分级A，其市场流动性也会受到影响。

2007年，第一只主动投资型分级基金首发至今将近十年。分级基金的发展起初并不快，基金规模在六年后突破1000亿元。2014年开始的牛市让分级基金的规模走向了小高峰。随之而来的股市巨震则暴露了分级基金参与者的弱点。在监管厘清头绪之前，暂停注册或许是最好的冷静方式。

广发证券指出，由于2016年以来分级B净值大幅下跌的影响，当前没有分级基金距离上折小于10%；当前只有1只股票分级——地产B端距离下折母基需跌小于10%。