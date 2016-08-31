经济观察网 实习记者 董瑞强 8月29日，武钢股份公布了2016年上半年成绩单。据年中报显示，今年1-6月，武钢股份实现营业收入288.5亿元，同比减少16.42%，净利润2.73亿元，同比下降47.71%。对于上半年业绩，武钢股份董事会表示，“来之不易”。

今年一季度，武钢股份净利润为0.3亿元，同比下降93.47%，与此相比，武钢股份在二季度的业绩确有好转。

兰格钢铁研究中心主任王国清向经济观察网表示，“从武钢股份和其他企业的运营来说，确实是与行业整体趋势不相吻合的，但每个企业都有个体差异，武钢股份的净利下滑可能归咎于西北、东北地区冷轧和取向硅钢销售业绩的下滑。”

据了解，2016年上半年由于钢材市场持续低迷，钢材价格以及原料价格振荡下跌，东北地区冷轧和取向硅钢的订货额分别下降100%和70.62%，销售收入较上年下降73.37%；西北地区冷轧和硅钢订货额小幅下降，销售收入较上年下降45.53%。

也有业内人士认为，武钢企业内部的经营管理尚存在许多问题，尤其是管理的精细化、科学化、规范化还需进一步提升。

此外，公告显示，上半年，铁、钢、材产量分别完成768.74万吨、776.78万吨和718.06万吨，分别比去年同期下降0.53%、0.85%和1.76%。产量虽然略有下降，但经营业绩显著改善，完成营业收入288.50亿元，实现利润总额3.60亿元。

今年6月27日，武钢股份因控股股东武钢集团与宝钢集团正在筹划战略重组事宜，公司股票停牌。截至目前，武钢股份股票仍在停牌中。