卢锋：G20峰会有望合作应对钢铁产能过剩

经济观察网 实习记者 董瑞强 全球瞩目的二十国集团（G20）杭州峰会将于9月4日拉开帷幕，各方对此次峰会的核心议题倍加关注。8月29日，北京大学国家发展研究院教授卢锋在“聚焦G20杭州峰会”专题讲座上表示，“面对现在钢铁去产能的严峻形势，虽然问题成堆，但却折射了中国钢铁崛起的机遇和世界钢铁转移的一些特定阶段表现，所以中国在G20框架中也应有一些合作的办法、机制来调节这一阶段面临的问题。”

钢铁行业出现的全球性产能过剩，已成为影响全球经济结构调整与国际贸易关系的热点问题之一，也第一次成为G20讨论议题。

在卢锋看来，此次G20杭州峰会有六大看点：一是结构性改革；二是完善国际金融治理架构；三是改进贸易投资体制政策；四是扩大基础设施投资方面的具体共识；五是合作应对产能过剩；六是加强宏观经济政策协调。

其中，合作应对产能过剩是比较重要的方面。在此前G20上海贸易部长会议和第三次G20成都两长会议上，都阐述了有关钢铁等行业产能过剩的共识立场。G20两长会公报明确，“钢铁和其他行业的产能过剩是一个全球性问题，需要集体应对”，并且“承诺加强沟通与合作，致力于采取有效措施应对调整，以加强市场功能和鼓励调整”。

另外，G20产钢经济体也将参与国际社会应对全球产能过剩问题的行动，包括参与召开经合组织钢铁委员会会议，并讨论成立一个全球论坛的可行性。

对于此项共识，卢锋表示，“合作应对产能过剩的方针，加强市场功能调整钢铁产能过剩的政策取向，这是对的，这与中国的基本政策是一致的。我认为中国钢铁处在崛起的一个关键节点，它带来的重要变化就是世界钢铁新一轮产业转移，这个转移必然会导致利益重新分配，必然带来一些国家钢铁产业链的进一步调整，难免带来很多问题。”

不过，“从市场调整角度来看，通过国际合作、市场调整的方式，最终能实现产业转移，这对全球经济有好处，对中国也有好处。”卢锋说。

卢锋告诉经济观察网，钢铁产能过剩带来的出口增加，在很大程度上会引发矛盾和纠纷，这就需要通过对话来寻找共赢的最大公约数。卢锋说，“钢铁问题是部门问题，过去在G20框架中从未讨论过，从某种角度来讲，G20不讨论也有道理。但是，G20本来就是为解决问题而设立机制，钢铁产能过剩是确实存在的问题，并且很多国家都比较关心，我觉得G20也有理由对该问题做一些讨论。”

值得注意的是，“中国在设计G20峰会议程时，决策层对结构性改革有相当大的理念性认识。而且这不仅可以在国内推动，也可以在国际上推动，不仅中国的问题是结构性改革的问题，全球的问题可能也是结构性的问题，这个方法论我觉得是对的。”卢锋说。

财政部部长楼继伟在G20两长会议主席国新闻发布会上曾指出，G20两长会议首次对G20结构性改革议程进行顶层设计，确定了结构性改革的九大优先领域和四十八条指导原则，并规定了衡量结构性改革进展的指标体系。

对此，卢锋坦言，“我预计在杭州峰会上会把这个指标体系以及每个国家最近年份的指标数据和过去五年相关数据呈现出来，作为评估不同成员国结构性改革成效的一个量化标准。这不但可以全面提升结构性改革在G20框架内的政策地位与引领作用，而且也可以提高世界经济的中长期增长潜力，实现创新增长方式与引领发展潮流的目标。”