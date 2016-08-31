联想控股发布半年报 金融板块表现抢眼

2016-08-31 13:25 来源： 经济观察网 作者： 胡中彬 编辑： 经济观察网

导语：对于未来的投资方向，联想控股表示，其认为中国新的增长引擎在逐步转向消费和服务业，将聚焦消费和服务的新经济业态，寻找投资机会并通过管控提升价值，打造价值持续成长的多元化投资组合。

经济观察网 记者 胡中彬 8月30日联想控股发布上半年业绩，报告期内，联想控股及其附属公司收入为1349.84亿元，较去年同期下降5%；联想控股权益持有人应占净利润为25.84亿元，较去年同期下降36%。

作为投资控股平台，联想控股是以“战略投资 + 财务投资”双轮业务协同驱动的商业模式，其营收是来自所投资公司按持股比例合并的营收之和。通过其财务表现，不仅能发现联想控股在投资领域布局的重心，亦可折射出当前中国不同产业的喜和忧。

其中，作为联想控股传统业务的IT业务，上半年收入1252.3亿元，同比下降7.3%，行业的不景气状况得以延续。不过根据行业初步估计，联想控股在2016年第二季度，其全球市场份额同比上升0.4个百分点至21.1%

在金融服务领域，今年上半年的收入5.55亿元，实现净利润11.22亿元，同比增长78%，表现抢眼。联想控股称在金融服务领域布局广泛，已取得多项金融牌照及许可，基于众多被投企业和客户资源，大力推动金融业务协同发展。

现代服务领域，其获得收入9.41亿元，亦是属于成长性较好的领域。从项目来看，拜博口腔规模持续扩张，已开业180家医院和诊所，同比增长89.5%。神州租车完成股权重组，净利润大幅增加至10.62亿元，同比增长160.9%。

现代农业和食品板块收入12.25亿元，收入大幅提升，同比增长33.2%，整体实现盈利。

房地产业务在报告期内收入44.87亿元，表现亦因房地产行业的回暖而报喜，主要系联想控股附属公司融科智地签约面积和销售回款均较上期大幅增加。

化工与能源材料板块实现收入同比大幅增长283%，净利润1.29亿元，较去年同期增长十分显著。这是受益于联泓集团DMTO一体化装置正式开工并实现满负荷运行，同时，星恒电源盈利水平大幅提升。

财务投资方面，作为中国另类投资行业的先行者，联想控股通过天使投资、风险投资、私募股权投资及其他投资等各个平台。报告期内，资本市场环境较去年同期发生较大变化，对基金组合价值及分配收益造成影响，财务投资板块投资收入及收益为4.15亿元，净利润为8.32亿元。

值得一提的是，在今年上半年，联想控股在“跨境投资”领域频频发力，这也成为当前跨境投资热的一个缩影。

今年上半年，联想控股投资了英国养老保险公司Pension Insurance Corporation Group (「PICG」)：投资金额111百万英镑，占PICG发行后总股本的5.44%。其还控股投资了KB Food，持有澳大利亚最大的海鲜食材供货商KB Seafoods 100%的股份。联想控股携手弘毅投资牵头WeWork的第F轮融资，融资金额达4.3亿美元。

而对于未来的投资方向，联想控股表示，其认为中国新的增长引擎在逐步转向消费和服务业，将聚焦消费和服务的新经济业态，寻找投资机会并通过管控提升价值，打造价值持续成长的多元化投资组合。