去日本除了旅游看病，还有投资医院的机会

2016-08-31 14:02 来源： 经济观察网 作者： 陈言 编辑： 经济观察网

导语：去日本的医院，不一定是为看病，也可以是投资相关治疗中心，为中国患者争取到更好的医疗条件，并为中国今后引进相关设备和技术做好准备，这个趋势已经开始受到越来越多的中国投资机构注意。

经济观察网 陈言/文 和世界其他国家的游客相比，从中国去日本的人员中一个比较大的特色是，获取“医疗滞在”（看病）签证访日的人特别的多。日本外务省每年都发布签发签证的具体数字，其发出的医疗滞在签证在2013年只有299份（其中给中国的为168），2014年611份（中国507），2015年946份（中国829）。去日本看病的中国人，过去通常走“旅游观光”的途径，但随着日本签证开始给医疗滞在身份，去日本看病的人今后将会出现较大的增长。顺便说一句，除了中国外，俄罗斯是第二个去日本看病的人特别多的国家。除了中俄外，其他国家能够领到医疗滞在签证的人数，通常不会超过两位数。

人们注意到，2016年6月外务省下达了放宽医疗滞在签证的通知，获得此签证的人，其家属、陪同者等同样能够获取该签证，而且限期从90天视情况可以延长到半年，还可以申请3年多次有效签证。换言之，去日本看病在签证方面将更加方便。

去日本看什么病？外务省没有给出答案，一个可以想象的结果是，通过日本最先进的医疗设备，看国内难治的疾病，特别是癌症。

中国与发达国家在癌症治疗上一个较大的不同是，国外体检比较普遍，癌症在早期被发现的几率较大，通过放射治疗的方式消除癌症比较容易。再有，国外使用重离子、质子线等放射方式治疗癌症，不需要开刀，治疗起来比较容易，治疗后患者的生活质量受到影响不大。

而在中国，癌症往往一发现已经处于晚期，加之国内使用重离子、质子线癌症治疗系统稀少，而且几乎还没有一家得到了国家的公认，想接受国际最先进的癌症治疗设备的治疗很不容易。

更大的一个特点是，在中国即便有机会去仅有的几家具有重离子癌症治疗系统的医院，治疗癌症的费用也极其高昂，普通中产阶层的患者难以承受。在中国，通常的癌症治疗一个疗程下来要花费三十万元以上，这价格比在日本治疗贵了一倍以上。在日本治疗半个月，在治疗费之外，人均住宿、餐饮大致在一万元左右，算下来去日本治疗要比在中国便宜很多。

日本目前使用或者在建的放射治疗癌症的系统，主要是日立公司开发的质子治疗系统。使用质子治疗癌症，大致可以看作是一个国际趋势。据国际质子治疗合作组织（PTCOG）的统计，2014年全世界使用质子线治疗癌症的患者为11.8万人，使用重离子线的只有1.5万人。一些运动器官（如肺脏），患癌部位也在不停地移动，日立公司为此设计了能够追踪癌变部位的最新质子治疗系统。再比如脑癌等不适于开刀治疗，其他放射疗法由于会出现穿透问题，出现击伤正常组织的情况，也只能依靠能够控制放射线发射距离的质子系统。

正因为这些原因，才出现中国患者去日本治病的数量逐年攀升的现象。

中国今后会从国外引进质子治疗等一系列先进设备，国家的审查、许可也会随之推进。但在此之前，向正在建设的国外相关项目投资，由此为中国患者获得相应的治疗服务名额，或者在当地医院的正常营业时间之外，为中国患者开设特殊门诊，让医疗设备使用频率加快，这正在开始成为一种回报率相当高的投资方式，而且这一方式最终还能够带动中国医疗技术进步。

日本的癌症治疗中心均为国营或者地方政府经营，没有盈利的需求，每天从上午9点工作到下午4点，工作时间为8个小时。美国的癌症治疗中心，主要是私营医院，其工作时间大致为早晨4点至晚上零时，一天工作20个小时。

投资日本正在建设的癌症治疗中心，获得下午4点以后的治疗时间，为去日本的中国患者治疗，这加速了设备使用率，且并不影响日本患者正常的看病。如果是中国的医院向日本治疗中心投资，还能让中国医师在日本接受训练，同时为中国患者治病。在中国相关设备开始运营的时候，这些受过训练的技术人员队伍还可回中国从事相关工作。

从过去几年中国患者去日本治病的签证发放情况看，2014年比2013年增加了201%，2015年比2014年又增加了63%。随着2016年日本外务省放宽对医疗滞在签证的发放，去日本看病的中国患者的增幅可能还将有较大的提升。去日本的医院，不一定是为看病，也可以是投资相关治疗中心，为中国患者争取到更好的医疗条件，并为中国今后引进相关设备和技术做好准备，这个趋势已经开始受到越来越多的中国投资机构注意。

(作者系日本企业（中国）研究院执行院长)