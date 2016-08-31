337调查、知识产权纠纷 悬在平衡车企业头上的两把利剑

经济观察网 记者 张文扬 8月30日，100多家中小企业集聚北京，参加中国机电产品进出口商会平衡车分会的成立仪式。在这次大会上，中国乃至世界第一个平衡车团体标准宣布正式启动制定。中国机电产品进出口商会会长张钰晶指出，此次会议目的在于中小企业共同应对国际贸易摩擦，规范行业秩序，推动建立平衡车产品的国家和国际标准，增强中国平衡车产业的国际竞争力。

商务部贸易救济调查局副局长刘丹阳说：“贸易摩擦依然存在。“国家知识产权局孟海燕处长表示：“企业需要协作创新、有序竞争、抱团取暖。”

张钰晶认为，在过去两年里，平衡车产业经历了从爆发式发展到出口市场的无序竞争变化，从市场需求快速放量、出口成倍增长到随后而来的出口市场秩序问题和产品质量与安全问题。“目前行业进入了胶着期。”

一位参与大会的平衡车行业业内人士对经济观察网表示， 2015年，中国平衡车出货量曾达到1200万台，6个月时间出口规模达到400亿元，相关生产厂家超过1000家，60%的出口市场面向美国。然而，2016年上半年受行业标准影响，出货量仅500万台左右。

巨大的出口变化，一部分来源于贸易摩擦。自2015年底至今美国连续发动三起针对中国平衡车的337调查。2016年3月10日，美国国际贸易委员会针对第二起调查案颁布了关于平衡车产品337调查的最终裁决书，针对进入美国市场而未经许可的平衡车产品签发了普遍排除令。全球所有未经平衡车厂商许可的涉案产品，在赛格威和纳恩博持有的专利有效期内都无法进入美国市场，失去在美国市场的销售资格——普遍排除令的背后，是高额的市场准入费用。另外仍在继续的两项调查悬而未决，也成为悬在平衡车企业头上的利剑。

贸易摩擦并不是唯一亟待解决的问题，头上的利剑也不止一把。

孟海燕说，根据知识产权局调研情况，平衡车行业目前分为四个阵营，值得关注的是，“知识产权的纠纷越来越多”。

早在7月份，中国机电商会也曾召开座谈会，意在探讨平衡车行业存在的问题和困难。刘丹阳认为，对外，国内产业需要应对海外产权纠纷；对内，需要广泛征求业内企业意见、尽快出台行业标准、加强企业的沟通和协调，从而维护好经营秩序。

在应对337调查案的过程中，深圳市硕颖智能科技有限公司董事长陈国民也倡导国内企业重视质量，不要因为恶性竞争而去做“亲者痛仇者快”的事情。既然要想出口，国内企业要抱团取暖，做出一定的信誉。他强调说，“品质要搞上去。”

杭州骑客智能科技有限公司董事长应佳伟当选中国机电商会电动平衡车分会第一届理事长。他在就职演讲中表示，电动平衡车行业是一个典型的以创新推动供给侧改革的新行业。但随着行业的快速发展，在知识产权保护、产品质量、国际贸易、行业规范等方面面临着一些新的挑战和机遇。