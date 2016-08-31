平安普惠董事长兼CEO赵容奭:2020年个人贷款将达52万亿 平安普惠占10%

2016-08-31 14:14 来源： 经济观察网 作者： 李意安 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 李意安 8月24日，平安普惠正式发布升级品牌理念“信任就是力量”。与此同时， i贷 2.0产品也即时亮相。

在接受采访时，平安普惠董事兼CEO赵容奭首次透露了自2015年7月平安普惠整合完成后的业绩：截至日前，平安普惠贷款余额已达1,200亿；公司拥有近50,000名员工，其中包括约5,000人线上服务团队与超过800家线下门店。

央行数据显示，截至2015年，国内个人贷款余额约为28万亿，其中96%由银行系提供。其余4%的市场份额由1.5万家互联网金融公司和分散的小贷公司占据，平均每家市场主体的贷款余额只有1亿，平安普惠独占6%。尤其近期，其月均新增贷款达200亿元，赵容奭透露高速发展的原因在于客户间的口碑营销，“每月客户中约25%是老客户。”

“不夸张地说，除了银行以外，我们已经是中国规模最大的消费金融服务商。”赵容奭说，“这也意味着我们需要承担更大的责任。”

在展望公司愿景时，赵容奭表示，“到2020年，中国的个人贷款余额会从现在的28万亿上升到至少52万亿。而非银行机构所占余额份额上升到20%，平安普惠占到其中10%。”

而在赵容奭看来，成功的首要元素便是稳健领先的风险管理，风险管理是公司业务的根本。根据平安普惠整合资源带来的11年千万量级的信贷客户数据积累，风控体系已初见成效。

平安普惠首席产品执行官倪荣庆介绍：“在保留i贷产品原有优势的基础上，我们根据客户需求，将平安普惠i贷2.0业务覆盖范围扩大至全国276个城市。升级的i贷在满足年轻群体信用卡还款这一需求时，在风险定价方面给予了更多优惠，让他们的还款成本变得更低。这些产品功能的升级，都是为了更好地契合广大年轻人群的消费金融需求，为他们获得和积累信任。”

而“快、简、全、便”的产品特点真正让“信任落地”。“所谓快即最快3分钟放款；所谓简就是全线上申请，手续简单”，倪荣庆进一步解释说：“全是指i贷2.0的业务目前已经覆盖全国276个城市；而便则是说客户可以随借随还，灵活方便”。此外，i贷2.0还新增有弹性定价、高额度等特点。除此以外，i贷2.0还推出了突破性的‘一键还卡’功能，能够帮助用户有效规避持有多张信用卡时可能产生的逾期还款风险，还卡费率较银行更优惠。”