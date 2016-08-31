携曼哈顿MiMA项目开局 上海建工海外地产中心启动

2016-08-31 14:16 来源： 经济观察网 作者： 李意安 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 李意安 8月28日，主题为“世界之中 菁至之选”的上海建工海外地产中心启动仪式暨上海建工曼哈顿MiMA项目于中国首发。据介绍，Manhattan View at MiMA项目所在的曼哈顿新西区正在进行美国现代史上最大的房地产开发项目——哈德逊开发计划，该计划将有16幢摩天大楼拔地而起，其中包括哈德逊广场项目、公寓住宅、酒店等。

上海建工美洲公司首席执行官兼总裁张伟峰表示，这个项目位于寸土寸金的纽约曼哈顿，而且特享最多达20年的房产税减免，是曼哈顿房产市场上为数不多的减税政策楼盘。

据介绍，MiMA项目中60%的房源在100平米以下，价格控制在300万美金以内。由于Manhattan View特享最多达20年的房产税减免，是曼哈顿房产市场上为数不多的减税政策楼盘，因此，目前Manhattan View在售均为超高层豪华公寓，准现房均价2700美元，Studio定价仅137万美元起，高层一居室170万美元起，高层两居室290万美元起，高层三居室480万美元起。而紧邻该项目的哈德逊广场一期新开盘楼盘期房均价约为3255美金(含低层公寓部分)，高层同面积一居室公寓315万美金起；对比来看，Manhattan View的升值空间可期。

“从上海建工的角度而言，在纽约曼哈顿地标性的城市和位置投资到这么好项目十分幸运。”张伟峰表示，“2015年5月份签署了意向合约，最终完成交割历时大半年时间，拿下这个项目过程非常艰难和漫长，稍有不慎，可能收购并购导致流产。

对于海外业务的下一步规划，张伟峰表示，上海建工核心业务还是建筑施工，从全球布局上来讲，投资会继续集中在法律比较健全、资金流通顺畅的发达国家和地区，工程则会散布全球各地。目前而言，投资主要集中在美国东部和西部。

公开资料显示，上海建工美洲公司是上海建工集团的全资子公司，总部设在纽约市，目前在美国东西两岸的地产投资开发规模超过20亿美元。上海建工自1988年进入美国，海外市场探路已近30年，据张伟峰透露，目前布局美国的7个项目中只有2个项目是合作项目，其余都是上海建工100%的投资，“上海建工独立运营超过70%的项目，30%通过合作方式完成。从远期角度而言，上海建工始终是开放式的心态，愿意接纳各方合作伙伴，与合作伙伴进行共创合作共赢的局面。”

张伟峰表示，全球布局上而言，上海建工将持续投资在发达国家，“集中在法律和资本比较健全、资金流通顺畅的国家和地区，目前，全世界30多个国家和地区都有上海建工的业务分布。”