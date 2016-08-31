天能动力中报净利增长50％

2016-08-31 14:18 来源： 经济观察网 作者： 李意安 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 李意安 8月21日，天能动力（代码：HK0819）披露中报显示，2016年上半年营业收入91.05亿元，同比增长20.9%；净利润4.06亿元，同比增长50.3%。其中主要的利润贡献来源有四块：铅电池行业整合红利的逐步释放、锂电池业务的爆发、废旧电池回收以及降本增效的管理改革。

铅酸电池行业是中国传统产业转型升级的一个缩影和样板。在国家大力推进供给侧结构改革的大背景下，铅电池行业通过政府引导，率先完成了行业准入核查、装备升级和技术升级，低、小散的劣质产能被逐步淘汰。截止2016年6月底，全国通过行业准入核查的铅电池企业只有94家，天能、超威两家龙头企业已分别达到40%以上的占有率，合计占有80%市场份额。中报显示，以电动自行车及三轮车动力电池为代表的分别约52.27亿元及16.36亿元，增长约11.0%及28.3%。与此同时，天能铅电池产品的毛利率由过去几年的低位约10%上升至今年上半年的15%。

与此同时，锂离子电池板块成为了本次天能中报的业绩亮点，今年上半年，天能锂离子电池的销售收入达2.89亿元，同比增长了53%，比传统的铅蓄电池增速高出近4倍。

天能动力董事局主席张天任曾在今年年初提出，要在2020年实现锂电池等新兴业务在集团总业务中占比达80％的目标，从天能动力2016年中报来看，这一目标正在逐步走向实现。电动自行车电池目前仍是天能动力占比最高的业务，但其比重已由去年同期的68.5％下降至62.9％。在技术方面，天能顺应行业主流大力发展三元锂电池，今年上半年成功开发出高比能量三元圆柱型电芯，电芯容量突破3200mAh。在产能方面，天能动力已于今年上半年完成年产3GWh高能量动力锂电池项目的厂房建设，正在分阶段安装设备，达产后年产能将达5.5GWh。

而在天能动力2016年中报中，废旧电池回收再生业务在今年上半年产值达10.5亿元，其中对外销售达4.09亿元，同比增长80.6％。中报披露显示，天能目前已经拥有华东、华北两个旧电池回收基地，作为主力军的华东回收基地拥有浙江省唯一一张废旧电池回收处理牌照，这一“通行证”使其大规模生产成为可能：该基地一期产能15万吨已全面达产，二期新增15万吨项目将于2016年底试生产。而位于河南濮阳的华北基地的10万吨产能今年已部分达产，天能动力高层向记者表示，预计2016年底集团的旧电池回收年处理能力全面提升至40万吨。

据介绍，天能废旧电池回收全自动化生产线由意大利引进，具备世界顶尖的处理技术和工艺，废旧电池经过破碎后，分离出含铅物质炼制再生铅，分离出废塑料制造电池外壳，分离出废酸生产出工业产品硫酸钠，回收率高达99.8％，基本实现“零排放”。产出的产品不但可出售产生经济效益，亦可直接成为天能的生产原材料，进一步降低企业生产成本。

值得一提的是，据中报显示，公司通过精细化管理，降低了多项管理费用，也是天能动力利润增长的另一个重要原因。公司的销售及分销费用率占比由去年同期的3.63%，下降到3.04%，行政开支占比由2%下降到1.79%，融资成本由1.15%，下降到0.79%。公司的除税前利润率由4.49%提升到5.89%，除税前利润由3.38亿提升至5.35亿，提升58%。

对比A股主要铅电池企业平均PE105倍，港股上市的天能动力PE估值仅仅8倍。中报披露后，天能成为高盛、麦格理等大型券商推荐的热门标的。