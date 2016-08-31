总金额50亿 首创美澜湾与城建望坛项目正式签约

2016-08-31 14:23 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

8月26日下午，首创集团、北京城建集团(北京城建·世华泊郡 北京城建·筑华年)两大国有企业集团就大兴首创美澜湾项目与东城区望坛项目正式进行了房源签约仪式。根据市政府统筹安排，首创美澜湾项目共提供3214套房源给东城区望坛项目，合同总金额约50亿元。

国企责任力作 领导寄予厚望

首创集团总经理李松平、北京城建集团总经理郭延红、北京市住房和城乡建设委员会副主任、北京市住房保障办公室主任邹劲松等领导在签约仪式上做重要发言。首创集团李松平总经理在发言中表示，首创集团积极践行企业社会责任，始终要求以“高标准建设定向安置房”，做行业标杆、安居样板！相信同北京城建集团携手前行，一定能让政府放心、让百姓满意！北京城建集团郭延红总经理在发言中强调，北京城建集团与首创集团共同履行国企责任，让望坛项目的居民生活早日得到改善，希望未来同首创集团在更多领域开展更深层次的合作，让首都城市发展更美好。北京市住房和城乡建设委员会副主任、北京市住保办主任邹劲松首先代表北京市住建委向两家国有企业成功签约表示祝贺，对首创集团、城建集团在住房保障方面给予政府的大力支持表示感谢。邹主任充分肯定了首创集团样板间的建设标准，认为“不亚于商品房”，希望首创集团按样板间标准建设、保证百姓按时入住，同时把公共配套设施和公共服务资源建设好。市建委将协调东城区政府为美澜湾输入东城区的优质教育资源，会协调大兴区政府为区域引进产业，将片区打造成宜居宜业的新城。

首创美澜湾3214套房源对接望坛项目

据悉，棚户区改造工作是北京今年重要的保障性工作，今年将有4万套中心城区棚改定向安置房集中建设。首创美澜湾是首创集团积极践行企业社会责任、利用企业自有用地打造的高标准定向安置房项目。

据了解，地处东城区永定门外街道的望坛棚户区改造项目是北京市首都功能核心区最大规模的征收项目，涉及户籍人口数2万多人，由北京城建集团负责实施棚改。今年5月份经市建委统筹安排，首创美澜湾项目3214套房源对接给了东城区望坛项目。

首批精装交付定向安置房“媲美”商品房

首创美澜湾位于大兴团河区域，地上建筑面积约36万平米，项目共分为C、D、E、F四个区建设。从现场示范区的呈现来看，无论是设计、施工还是精装修标准，都不输于商品房，首创集团真正用实际行动、用高标准来践行国企承诺。项目户型配比方面以面积80-90平米的二居为主，三居面积在110-120平米，一居面积约60平米。首创美澜湾是北京市首批精装交付的定向安置房项目，为业主提供优质的居住体验。在选材上精挑细选，采用的是老百姓耳熟能详的知名环保品牌，比如乐家卫浴、盼盼防盗门、圣象地板、博德瓷砖、立邦油漆等，让老百姓真真切切得到品质和实惠。

据悉，在北京棚户区改造、中心城区人口疏解的大背景下，首创集团大力投身棚户区改造及保障房建设领域。目前首创集团正在推进的棚改项目有西城区朝阳庵项目、东城区东四三到八条历史文保区腾退项目、石景山西黄村棚改项目以及大兴区团河定向安置房项目等。未来3-5年，在首创美澜湾项目西侧，首创集团还有约100万平米的保障房建设计划，能继续提供约10000套保障性住房。另外，首创集团在大兴区还有部分自有用地，将为北京市保障房建设持续献力。

北京城建集团党委常委、北京城建股份总经理储昭武、北京城建兴瑞董事长蔡志强、北京城建兴瑞总经理罗周、北京首创集团副总经理闫利、北京首创集团副总经理苏朝晖、首创经中（经中实业）总经理、首创华业董事长吴怀量等领导出席活动。