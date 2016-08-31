布局山东市场 双虎涂料欲区域突围

2016-08-31 14:24 来源： 经济观察网 作者： 程久龙 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 程久龙 作为昔日中国证券市场上涂料行业的第一股——双虎涂料在蛰伏多年之后，近期欲在市场上再掀波澜。8月30日，经济观察网记者从武汉双虎涂料有限公司获悉，公司首度计划在湖北省外区域山东筹建工业和汽车涂料生产基地，一期产能有望达到1.5万至2万吨，预计将于2018年年中投产运营。

双虎涂料作为业内知名的“老字号”，诞生于1928年的老汉口，由武汉民族实业家林圣凯创立。后因战乱于1938年搬迁至重庆，抗战胜利后于1945年又搬回大武汉，后经社会主义改造成为公私合营企业，又于1992年完成股份制改造，并于1996年在上海证券交易所挂牌上市，成为中国涂料行业第一家上市公司。

但上市的成功并未让双虎涂料的发展如虎添翼，相反上市之后的双虎涂料先后被两家企业收购，在控股方的频繁变更下，双虎涂料生产经营也陷入困境。2001年，双虎一度濒临破产，也是在当年，力诺集团入主双虎，成为其新的控股股东。

“事实上，目前中国的涂料行业面临着一个整体的困境。”武汉双虎涂料有限公司副总经理苗俊杰在接受经济观察网记者采访时透露，一方面在汽车水性涂料等附加值较高的高端市场，民族品牌与外资尚存在一定的技术差距；另一面，在低端市场，各省市区域又都有自己的本土品牌各自为阵，存在一定的区域市场壁垒。

在此背景下，如何在提升技术水平的情况下，实现区域市场的突围，成为双虎涂料发展面临的两大“拦路虎”。

2015年，双虎涂料生产基地从汉口搬迁至武汉化工新区力诺工业园，该工业园区占地808亩，力诺集团斥资34亿用于技改，打造全新的涂料生产线。“目前，我们新生产线的装备制造水平达到行业一流水准。”武汉双虎涂料有限公司副总经理苗俊杰表示，双虎涂料在力诺工业园的设计产能将达到10万吨：“我们预计2016年的销售额有望达到2.5亿元。”

与此同时，双虎涂料还在谋求区域市场突围——在山东筹建工业和汽车涂料生产基地，这也是双虎首度在湖北省外扩充产能。“涂料市场在各个区域，都有自己的‘地头蛇’品牌，单纯的品牌渗透并不容易。”武汉双虎涂料有限公司副总经理苗俊杰认为，只有实现本地化的生产和销售，才有望打破区域性的市场壁垒。

另据经济观察网获得的最新消息显示，双虎涂料还计划在上海筹建技术研究院，同时也在酝酿上海的产能扩充计划。“事实上，随着近年来实体经济疲软导致的需求下滑，和市场竞争者的增多，中国的涂料行业面临的前所未有的压力。”苗俊杰直言，在此严峻的市场现实下，双虎涂料能否有效的实现区域突围，则尚待市场检验。