易会满：首批不良资产证券化9月推出，不良率拐点尚未到来

经济观察网 记者 郑一真 中国工商银行8月30日举行中期业绩发布会。今年五月份，一代银行家、工行前董事长姜建清谢幕，易会满出任工行董事长。随着工行中期业绩的发布，新的管理层也实现了平稳过度。

2016年上半年工商银行实现拨备前利润2395亿元，比上年同期增长1.2%。在计提444亿元拨备后，实现净利润1507亿元，比上年同期增长0.8%。截至上半年末，工商银行不良贷款率为1.55%，较年初上升0.05个百分点，较一季度末下降0.11个百分点，不良贷款余额较一季度减少84亿元。

工行上半年实现手续费及佣金净收入817亿元，同比增长6%，占营业收入的比重较上年提高3.4个百分点至24.84%，对盈利增长起到关键性的拉动作用。上半年基金的代销卖的不是特别好，工行副行长谷澍表示 工行及时调整营销策略，上半年在一些其他的产品方面取得不错的业绩，比如代理个人保险业务收入增长2.4倍；代销个人贵金属收入同比增长1.2倍；中间业务的收入比去年增长9%以上。今年上半年，工行对其托管系统进行优化，给十几家分行扩大托管授权，使今年上半年比去年同期整个托管收入增长45%，达到39亿元。

不良率方面，今年二季度是工商银行13个季度以来首次出现不良贷款额和不良贷款率双降。但是工行董事长易会满表示，管理层在分析当前形势的时候，不认为这是不良率的拐点。这是工商银行加强信贷管理跟加大不良贷款处置这两个方面工作成果的具体反映。上半年共清收处置不良贷款1132亿元，比上年同期多处置397亿元，用的核销资源是426亿，超过了去年同期水平。工行还通过适度地释放拨备资源，加大处置不良贷款。6月底工行的拨备覆盖率是143%，比三月底略微增加。

“在今后的一段时期里面，不良贷款还可能会上升，但是总体的趋势会有基本平稳的态势。现在全球的整个经济金融形势现在还存在不确定，外部的环境还没有大的好转迹象，中国经济还进入结构调整的阵痛期，一些受经济波动跟结构调整影响比较大的行业跟地区，信贷风险还面临一些考验。所以说不良贷款何时见顶，何时出现拐点，我们觉得需要进一步的观察。”易会满表示。

工行当前正在紧锣密鼓地进行不良贷款证券化，预计在下个月能推出。易会满会上透露，第一批不良贷款的证券化额度还是比较小的，总体现在还存在一些不确定，但是总额估计不会过50亿，也是比较小的试水。

和其他已经公布业绩的银行一样，上半年工行个人住房贷款增加速度比较快，全行的个人住房贷款总额是2.86万亿，增加了3454亿，同比增幅是13.7%。易会满表示，对这一部分的贷款风险，总体还是可控的。按揭贷款的户均额只有30万块钱，平均的贷款成数只有5成左右，从这两个指标看应该是非常健康的。个人住房贷款的平均不良贷款率是0.43%，这个水平在工行所有的贷款品种里面是属于比较优秀的品种。

对比之下，工商银行的小微企业的不良贷款率是2.4%，如果算上一些核销贷款，水平还更高一些。工行方面表示，要加强对小微企业资金流、信息流、物流等的监测，加强小微信贷专家队伍建设，提高风险把控能力。现在新投放的小微企业不良贷款不超过0.5%。

上半年末钢铁等5个产能严重过剩行业的不良贷款余额较年初减少6亿元，不良贷款率下降0.34个百分点至2.44%，其中钢铁行业不良率为0.78%。

上半年，工行的净息差下降26个BP，这也是这几年来下降比较多的季度。工行管理层认为，主要归结于三方面的原因。第一个，2015年度五次降息，滞后作用的显现，对我们的贷款收益带来比较大的影响，尤其是个人贷款按照合同是年初一次性下调。其次，由于利率市场化推进，同业竞争的进一步加剧，存款利率的上浮比例小幅上升。第三是营改增因素带来的，营改增是价税分离，就是收入里面直接扣增值税，原来按照核算是在费用里，现在是在利息收入里面抵扣，这个因素会影响7个BP，但是对利润是不影响的，只不过计算方式发生了变化。

易会满表示，年初我们在做预算的时候，考虑到今年大的环境，净利差是按照负20个BP来做的计划。实际上上半年执行下来，如果扣除营改增的因素，净息差下降19个BP，基本上在预算范围之内。“净息差一个BP，就影响我们20亿以上的利润。”下半年净息差还是会受到营改增因素的影响，我们预测还有6到7个BP受影响。但是工行存款贷款的定价是基本平稳的，所以下半年总体的预计净息差除营改增之外，其他保持相对的稳定。