喜羊羊的“东方迪士尼”梦

经济观察网 记者 刘创 许多人都不知道，《喜洋洋与灰太狼》的背后，隐藏着一家中国本土企业立志成为“东方迪士尼”的雄心。

这家位于广州的动漫企业全名为“奥飞娱乐股份有限公司”（以下简称“奥飞”，股票代码：002292），而在今年4月之前，它的名字还是“广东奥飞动漫文化股份有限公司”。

这绝不仅仅是简单的名称更替。改名背后，是奥飞近年来在IP、游戏、影视、VR等近10个领域的庞大投资布局。

上世纪90年代以制造玩具起家的奥飞，曾通过引进国外动画片《四驱小子》打造了风靡全国的“奥迪双钻”四驱车品牌，初尝“IP+玩具”甜头。2009年上市后，奥飞很快便收购了广东嘉佳卡通卫视60%股权，注重对知名动漫形象的打造。

近年兴盛的IP热给奥飞带来了契机。2013年奥飞开始提出以IP为核心的泛娱乐化战略，希望将“IP+”的模式复制到多个产业中，打造一个以IP为中心的娱乐帝国。

奥飞娱乐副总裁胡华表示，与迪士尼一样，奥飞希望通过对精品IP的打造，构建以IP为核心的多元产业的战略格局。

一位券商分析师向经济观察网表示，通过奥飞对IP的收购与开发，以及奥飞在媒体、影视、游戏等领域的布局可以看出，奥飞是中国目前与迪士尼最为相似的动漫企业中。

“只不过迪士尼已经非常成熟，而奥飞还在刚刚开始布局的阶段。”该分析师表示。

IP大采购

手握经久不衰的动漫IP，迪士尼从媒体网络、影视娱乐，到公园度假区，衍生消费产品与游戏娱乐，建立起了庞大的娱乐帝国。这成为奥飞娱乐模仿的对象。

IP形象是迪士尼产业的内容核心，而奥飞近年也在IP领域接连不断地攻城掠地。

2013年9月，奥飞收购资讯港管理有限公司与广东原创动力文化传播有限公司，获得“喜羊羊和灰太狼”系列品牌的知识产权。“喜羊羊和灰太狼”是我国近年来最为知名的卡通品牌之一，从2010年到2013年每年电影票房均超过1亿元。

最令人瞩目的一笔投资是奥飞对四月星空的收购。2015年8月，奥飞以9.04亿元人民币收购四月星空100%股权，一举将《十万个冷笑话》与国内最大原创漫画IP库“有妖气”纳入旗下，被称为国内动漫界最大并购案。

奥飞同样没有放过文学这一IP富矿。今年年初，奥飞相继向掌阅科技以及作家江南成立的灵龙文化注资，作家江南长期踞于国内作家富豪榜前列，所著《龙族》总销量超过千万册。就在8月24日，拥有数十万驻站作者的中文在线数字出版集团宣告与奥飞达成深度战略合作，以共同投资、开发、运营和出品的形式，每年共同至少完成2部IP一体化开发项目。

在海外，奥飞通过投资各大影视公司达成合作关系，获得知名IP的相关开发权利。2014年，奥飞以999万美元收购美国451集团约20%股权，获得《变形金刚》、《珍珠港》等电影以及衍生品的开发权。2015年12月，奥飞又以850万美元投资韩国动漫公司FunnyFlux，成为第二大股东，并获得《超级飞侠》优先开发权。

草点娱乐CEO程震向经济观察网记者表示，从制造玩具到生产动画片，再到购买和囤积IP，奥飞显然是希望从动漫产业链的下游逐渐向上游走，借此能够打通整个产业链的各个环节，实现全盘通吃。

首创证券的一位分析师表示，学习迪士尼对IP的成功运作，这是奥飞最需要向迪士尼看齐的一点。

实际上，奥飞打造知名版权的意识要远远早于IP这一词汇的出现。2004年，广电总局要求国产动画片每季度播出数量不少于动画片总量的60%。抓住机会的奥飞，随后创作了《火力少年王》、《铠甲勇士》、《巴拉拉小魔仙》等作品，并催生了巨大的玩具衍生品市场。

2009年上市后，随着IP内容的逐渐增加，奥飞也开始向其他领域进军。

多领域投资

在IP之外，奥飞在四大领域进行了投资布局：渠道、硬件、影视、游戏。而其中硬件方面的投资又涉及婴童、VR、机器人等产业。

在VR领域，奥飞被认为是A股VR产业链布局最完整的公司之一；在动漫领域，奥飞去年完成了中国动漫行业史上最大的并购案；影视方面，奥飞是近期热卖电影《美人鱼》与《荒野猎人》投资方的一员。

奥飞上市后，第一个投资大动作是在媒体渠道方面。2010年3月，奥飞收购了广东嘉佳卡通卫视60%股权，获得30年的经营权，得到了国内较为稀缺的媒体频道资源。2012年，奥飞以600万元投资万象娱通，万象娱通主要经营移动终端的少儿动漫视频，并在2015年上市新三板，奥飞占有其40%股权。

此外，奥飞在2014年投资控股的壹沙传媒和魔屏科技，分别负责媒体广告及移动互联网动漫业务，壹沙传媒从2015年开始正式代理广东嘉佳卫视的广告运营业务。同时，奥飞娱乐的董事长蔡东青还以个人名义投资了二次元网站Acfun与斗鱼平台，并同时担任这两家公司的董事。

在新兴科技领域，奥飞动作连连押宝未来。

首先是VR。奥飞被称作“VR产业链布局最完整的公司之一”。从去年11月以来，奥飞相继参股了乐相科技（硬件和平台）、诺亦腾（动作交互）、泽立仕（VR特效）、TVR（VR游戏）和互动视界（内容制作）等5家VR企业。奥飞公关部副总监王兰向经济观察网表示，奥飞计划今年在广州推出中国首个VR乐园。

智能机器人也是奥飞瞄准的一大方向。今年1月，奥飞宣布启动“S计划”，表示将成立奥飞智能科技公司，未来会投入20亿元研制机器人、可穿戴手表等智能终端。同时，奥飞宣布战略投资法国蓝蛙、图灵机器人两家机器人公司，并在今年年初推出乐迪陪伴机器人和嘉佳社交机器人。图灵机器人的一名股东表示，奥飞看中的是图灵在机器人操作系统上的技术，并与自己旗下的IP形象相结合，乐迪机器人使用的就是图灵的Turning OS操作系统以及《超级飞侠》中的IP形象。

奥飞还期待着二胎政策带来的红利，布局婴童产品领域。今年4月，奥飞共斥资1.4亿美元收购美国婴童用品公司Baby Trend和东莞金旺儿童用品有限公司。Baby Trend在高端婴童出行产品如婴儿车、汽车安全座椅方面有较强的研发和销售能力，但所有产品采购原材料和生产制造都交给中国的工厂完成，东莞金旺则是Baby Trend在国内的主要供货商之一。

奥飞娱乐副总裁王晶向经济观察网记者表示，奥飞计划将美国一流的婴童品牌BabyTrend引进中国，并可能对BabyTrend的产品进行升级改造以适应中国市场和消费者的特点，也不排除推出新的婴童品牌的可能。

奥飞同样没有放过手游市场这块日益壮大的蛋糕。奥飞目前控股了爱乐游等9家游戏研发公司，其中多数公司以手游研发为主，爱乐游在2014年推出的热门手游《雷霆战机》在腾讯平台曾日流水达1500万元。去年9月，奥飞又以1.2亿元获得前网易游戏商务总经理胡春亮创立的卓游科技51%股权，切入游戏发行业务。

根据奥飞2015年财报，其广泛的布局主要遵循两条主线，一是希望实现漫画+游戏+影视+衍生产品的联动，二是押宝未来新兴科技产业，实施“IP+科技”和“IP+智能”战略。

开始泛娱乐化战略后，奥飞的主要营业收入结构开始逐渐改变。在2013年，奥飞76.5%的营业收入仍旧来源于玩具。到2015年，玩具占营收比重下降到了62.41%，动漫影视与游戏收入为第二、第三大收入来源，分别占16.3%和11.26%。两年间奥飞的营业收入年平均增长率为33.4%。

风格与风险

“奥飞只要看好你，就一定要投，它有这种魄力。”一名获得奥飞投资的公司股东向经济观察网记者透露，在与奥飞投资方接触过程中，奥飞的投资目的和态度很坚决，即使融资方提出一些条件，奥飞也会尽量满足。图灵机器人是奥飞的投资企业之一。

而对于大量的子公司、控股公司以及参股公司进行资源整合以及管理，这对奥飞将是一大考验。在投资过程中，奥飞常通过对赌协议和锁定被投资方核心团队任职期来降低投资风险。

在奥飞与方寸科技、爱乐游、美国451集团的投资协议中，奥飞都对被投资方的业绩做了要求，若不达标，需要向奥飞进行相关赔偿；而对韩国FunnyFlux、美国BabyTrend的投资中，则均要求被投资方核心人员要继续任职一段时间。

郭静斗表示，对投资控股的企业通常奥飞会委派财务负责人，按上市公司财务管理的要求规范公司的财务管理，而被投资团队的核心人员通常在奥飞任职，带领原团队融入奥飞体系，以实现业务整合及联动。

“奥飞参股的其他公司，原则上不会对该公司的经营管理团队的人事进行调整，但可能会根据情况委派董事或监事。” 郭静斗向记者表示。

一位被奥飞投资的企业的高管向经济观察网记者透露，奥飞对其所在公司进行投资参股后，对被投资企业的人事、财务都没有做干涉，在管理上持很宽松的态度。

“而我们之所以愿意选择奥飞作为投资方，也是因为奥飞广泛的产业链布局，”该高管表示，奥飞较为全面的产业链布局，给自己的企业带来了资源便利，减少了企业间进行合作的障碍。

目前，对于较为成熟的产业及企业，如原创动力（喜羊羊）和四月星空（十万个冷笑话），奥飞往往采取收购或控股的投资方式；而对于新兴产业及企业，如VR、海外影视，奥飞多以参股的方式进行投资，以获得优先合作的权利。

奥飞娱乐副总裁胡华向经济观察网记者表示，无论是控股公司还是参股公司，奥飞的目的都是在同等条件下优先与被投资企业形成战略协同和资源互补。

在资源整合之外，奥飞扔需面对资金压力、新兴产业发展前景不明等风险。

今年4月，奥飞申请拟不超过10名特定投资者发行股票不超过1.27亿股，拟募集资金45亿元，用于IP资源建设项目、IP 管理运营体系建设项目和补充流动资金。

而就在此次定增的2个月前，奥飞控股股东蔡东青及其一致行动人蔡晓东（第二大股东）、李丽卿（第三大股东）累计减持6000万股，占公司总股本的4.74%，将减持所得的16.32亿元无息借给奥飞作为运营资金，缓解资金压力。

而无论是奥飞重金购入的IP资源，还是押宝未来的VR、机器人等新兴领域，都需要一定的时间进行孵化。

程震认为，奥飞目前虽然已经有较为丰富的IP资源和一些不错的IP，但还没有强IP，能够实现跨产业发展的强IP需要大量的时间培养和增值。

中国传媒大学文化经济研究所研究员金巍向经济观察网记者表示，我国IP热的大背景是消费结构升级和互联网经济的叠加，如粉丝经济、社群经济的兴起，但能够获得市场广泛认可的IP仍旧太少，因此一些优质的IP刚冒头，就需要去抢，因此导致会出现抢IP、囤IP现象的出现。

此外，尽管VR、人工智能等概念较为热门，但市场上尚且出现获得广泛认可的产品，离大众应用还有一段距离。并且，消费者对VR和人工智能的认可、消费习惯的培养，也都需要时间。

奥飞在VR与机器人的产业布局上或抢占了先机，但正如程震所认为的那样，奥飞之前的一系列动作都是在铺路，真正的考验，在于接下来奥飞是否能在已经铺就的道路上奔驰开来。