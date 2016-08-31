民营资本涌入航空 老通航能否搭上无人机新潮

经济观察网 记者 沈怡然 ”民营资本正进军航空业，行业壁垒将被打破”，2016年8月28日，中国航空产业创新创业大会暨中国航空产业国际合作与投融资大会上，多位与会嘉宾在发言中这样表示。

国务院关于通航发展指导意见提出，2020年将达到产业规模1万亿。但一直以来，空域资源使用有限、基础设施建设滞后、产业链发育不完善以及人才短缺等问题制约产业发展，传统航空业亟需经济增长点。会上，中国航空学会常务理事长张聚恩表示，自2015年国务院办公厅发布《中国制造2025》，国家层面连续颁布重磅政策支持产业，企业投资需求快速增长，民营资本、民营企业正作为新鲜血液，让全社会参与航空业成为可能。

无人机成资本与技术焦点

最典型的是，无人机作为一股新潮正涌入航空产业，资本和企业摩拳擦掌。

北京华凯投资管理有限公司总裁郭鸿生表示，目前来看，无人机是我国唯一能和世界比肩的领域，未来5至10年内，无人机将替代原有通航产业的有人机作业，极具投资价值。对此，凯鹏华盈创投基金董事梁宇持相同观点，他认为国内消费级无人机正掀起航空领域创新浪潮。自2013到2015年，市场增长量达到7倍，从15亿元增至110亿元，预测未来至2020年还将增长数十倍。在行业应用上，市场也开始觉醒，比如2015年6月天津爆炸事件5小时候，第一批赶到现场的便是无人机，深入核心区，为一线指挥部门提供宝贵决策资料；运输上，基金投资的京东无人机在农村市场测试完成管理无人机快递订单。

当下投资火热，多在于无人机对通航产业有人机业务替代性较强。会议间，部分业内人士告诉经济观察网，无人机最先突破的将是航测和植保领域。近年来无人机技术进步、飞行风险降低等因素，让通航作业的设备成本以及人力、机场等成本大幅降低，未来民用领域的低空航测业务有望被无人机完全占领。这一趋势，正倒逼通航领域国企转型，部分企业正主动向无人机转型，逐步替换有人机业务进行作业。

与此同时，无人机也成为进军航空业的主力创业新潮。本次航空创新创业决赛10强中5家为无人机企业，包括无人机整机、零部件的研发与制造，以及无人机培训平台。路演过程中，一旦选手走下讲台，多位投资人士立刻上前攀谈并交换名片，路演结束后，大会安排了主题为“榜样力量”的演讲，由民用无人机上市公司易瓦特进行资本对接的经验分享。可以看出，无人机正被业界当做资本与技术焦点，成为老航空领域盈利热点。

低空开放或成突破口

值得注意的是，部分业内人士仍存担忧，无人机作为高精尖技术产业，在通航的发展是会否过犹不及。会议间，张聚恩告诉经济观察网，“无人机是个新品，就像航空产业的一个婴儿，可以拥抱它，但还需相关条件让其发展成熟。”中国民营经济研究会会长庄聪生便提到，希望在政策方面为民营企业的进入营造公平竞争环境，避免各地一哄而上、各行其是、重复建设、恶性竞争乱局的出现。

进军通航领域是趋势，但目前无人机很难完全取代正常作业。部分业内人士持同样看法，无人机的进军和覆盖都仅在细分领域。除去航测和植保领域外，对于传统山林、区域病虫防治等业务，无人机都望尘莫及，通航商务观光等业务也无法被无人机替代。近年国家层面支持逐渐增多，但通航产业并未迎来真正的繁荣，部分通航企业人士告诉记者，目前业务利润普遍较低，生存并不容易，解决行业瓶颈并非一朝一日之功。企业希望引入无人机业务或收并购无人机企业，作为新的业务增长点，但整个产业向来缺乏蓬勃动力，准入门槛较高，推动业务改革并非易事。另外，无人机是个新品，但发展过于迅速，行业乱象已显现出来，尤其农用无人机，作为植保机可获得大量农用补贴，企业出现扎堆生产、骗取补贴等现象，让人良莠难辨。因此，通航能否搭上无人机这波潮流还未定。

政策法规或成突破关键。庄聪生在鼓励民企发展方面，曾提到政策限制，“一旦低空全面开放，那些提前布局航空产业的民企，将成通航产业主力军”。郭鸿生在分享投资经验时也说道，航空属法规密集型产业，企业研发、生产、运营都需有一套完整与国际接轨的法规和审批流程。

相比国外，国内同行产业政策标准仍不成熟。低空开放政策方面，美国空域已开放至6000米以下，国内虽然早在2014年就提及低空开放政策，但至今仍未实现，这成为业内企业的共同期盼，可以说，一旦低空空域得到开放，通航产业将成下一个经济增长点，这也是近年来民营企业在该领域跃跃欲试，提前布局市场而不惜烧钱的真正原因。