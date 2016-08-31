复星集团发布2016半年报：利润增长21.4%，“保险+投资”深度整合

2016-08-31 16:14 来源： 经济观察网 作者： 李意安 编辑： 经济观察网

导语：复星集团副董事长梁信军表示，2016年上半年复星集团在负债结构、资产运营层面持续优化，持续秉承“保险＋投资”双轮驱动的核心战略，深耕保险细分市场、持续发掘C2M投资机会并寻找高增长新兴市场的投资机遇。

经济观察网 记者 李意安 8月31日，复星国际有限公司（简称“复星”，香港联合交易所股份代号：00656）2016年中期业绩披露。截至2016年6月30日，复星集团总资产达人民币4,377.1亿元，同比增加7.4%；归属于母公司股东之净资产达人民币826.6亿元，同比上升9.1%；2016年上半年，实现收入人民币325.0亿元，较2015年同期增长9.3%；归属于母公司股东之利润为人民币43.9亿元，同比上升21.4%。

复星集团副董事长梁信军表示，2016年上半年复星集团在负债结构、资产运营层面持续优化，持续秉承“保险＋投资”双轮驱动的核心战略，深耕保险细分市场、持续发掘C2M投资机会并寻找高增长新兴市场的投资机遇。

综合金融能力提升

中报披露显示，2016年上半年复星集团中长期债务比例从2015年底的57.4%上升到2016年6月30日的66.4%；抓住中国低利率窗口，已通过有关部门核准的可发中长债发行总额为人民币473亿，2016年已发中长期债券人民币231.2亿元，发新债以置换久期短债息高的老债，新发债平均成本为3.85%，低于整体平均带息债务成本的4.65%。

“去年四季度开始，市场上债务融资利率普遍下滑，复星抓住低利率窗口，调整债务久期，将短期债券置换为中长期债券，同时降低负债利率。”梁信军表示。

与此同时，中报披露显示，复星集团净资产从2004年至2016年上半年复合年均增长率达到42.02%，高流动性资产达到人民币1,506.2亿，较2015年末大幅增长16.2%。综合金融板块总资产达到人民币2,768.7亿元，较上年末增长16.7%，归属于母公司净利润达到人民币39.77亿元，同比增长13.7%。其中，保险板块可投资资产达到人民币1,645.84亿元，较上年末增长2.61%；受益于低利率环境和稳定的承保利润，集团保险板块可投资资产成本持续下降，由2015年上半年的1.4%降至2016年上半年的0.4%。

复星方面透露，集团积极鼓励旗下保险公司的补强式发展：美国特种险公司Ironshore在拥有美国第12大保证保险机构Lexon 20%权益的基础上，拟购买其剩余80%的股权；鼎睿再保险收购加勒比财产保险NAGICO Holdings Limited的50%权益，已完成支付，将业务拓展至中美洲。两项收购将合计可增加美元3.6亿元的可投资资产，这些项目处于等待交割阶段。另一方面，复星集团也积极探索保险资产成长的“轻资产”模式，拟通过基金参与收购德国寿险续存资产包 （Run-Off）。

除此以外，2016上半年，复星创富投资企业博康智能与北部湾旅（603869）的重大资产重组获得中国证监会核准，同时还有两家投资企业成功挂牌新三板；复星医药发行不超过1亿股新A股于今年7月获中国证监会批准。复星集团大型项目的退出也很活跃：优酷土豆项目累计回收美元2.49亿元，德国私人银行BHF合计回收欧元2.18亿元并释放保证金欧元5.89亿元，链家地产项目累计回收5.6亿元人民币。

2016年8月，中国保监会正式批准筹建复星联合健康保险公司，这是中国的第六家健康保险公司。至此，复星集团在中国保险产业的布局形成了一个包括寿险、财险、健康险、再保险在内的综合保险网络。此外，复星集团拟收购的德国私人银行Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA （“H&A”）也于8月份获得欧央行（ECB）批准。

聚焦“富足、健康、快乐”生态圈

中报显示，今年上半年，复星旗下资产配置仍持续关注消费升级，聚焦富足、健康、快乐三大板块。

截至2016年6月30日，富足、健康和快乐三大板块总资产规模达到人民币3,499.6亿元，较2015年年底上升14.5%，占集团总资产比例从15年底的75%上升至80%；净资产增长至人民币652.2亿元，较2015年年底大幅上升42.5%，占集团净资产比例从15年底的46%升至60.0%；2016年上半年收入达人民币281.5亿元，同比增长115.0%，占集团总收入的86.6%；归属于母公司股东之利润达到人民币50.7亿元，同比增长18.3%，占集团归属于母公司股东之利润的115.4%。

2016年7月，复星宣布以不超过约12.6亿美元收购印度领先的注射剂药品生产制造企业Gland Pharma，这是迄今为止中国制药企业交易金额最大的海外并购案。复星方面表示，将借助Gland Pharma的包括欧美等36个全球市场的注册能力、产品研发能力和低成本高质量的制造能力，嫁接复星集团的生物医药创新研发能力以及印度市场特有的仿制药政策优势，推进复星医药的药品制造业务的产业升级、加速国际化进程、提升其在欧美主流市场的注射剂占有率。

而与此同时，梁信军表示，未来将结合保险板块和医疗布局的优势，着力打通“健康管理+健康保险”。

快乐板块领域，复星集团以99.98%股比投资的世界第三座、中国首座亚特兰蒂斯度假酒店已于今年7月完成封顶，预计于2017年下半年试营业。复星集团旗下另一旅游品牌Club Med在欧洲旅游市场不景气情况下，仍然在2016年上半财年取得近10年的最佳业绩，2016年上半年收入较2015年上半年增长2%，EBITDA（息税折旧摊销前利润）增长70.5%。此外，继豫园去年投资星野Tomamu之后，今年Club Med已签正式落户Tomamu度假区。复星投资的好莱坞制片公司Studio 8的第一部李安导演的大片预计今年11月上映；2016年4月复星集团还参与博纳影业私有化项目；并投资世界著名高尔夫用品供应商Honma，该公司在中国高尔夫用品市场占有率达到14%，在中国高尔夫用品市场和全球高价球杆市场占有率排名第一。

2016年上半年，富足板块投资部分归属母公司股东之利润为人民币23.1亿元，较2015年同期增长104.0%；该板块自2000年起至2016年6月30日，IRR达22.6%。此外，财富管理以及创新金融板块也开始崭露头角，2016年上半年贡献利润达到人民币6.55亿元，较去年同期增长13.7%，直接管理的基金规模达人民币647.9亿元，间接管理的第三方财富的规模为人民币775亿元；该板块布局日益完善，业务覆盖证券、私人银行、国内/国外资本管理公司、互联网银行、保理、小贷、融资租赁、征信和财务公司等。

今年7月巴西第二大独立资产管理公司Rio Bravo投资集团成为复星集团在巴西这个新兴市场国家的平台，管理资产(AUM)规模达美元27.9亿元，公司资产管理规模在过去10年保持23%的年增长率，业务覆盖私募股权、股权基金、信贷基金、基础设施基金、财务咨询和多类别资产组合管理等领域，可以快速提升复星集团在巴西的本土专业投资能力。而早在此前，德国私人银行H&A的收购也已通过欧洲中央银行（ECB）的审批，H&A管理的资产规模高达欧元80亿元，托管资产规模为欧元390亿元；

“复星的投资理念是中国动力嫁接全球资源。未来的市场主流是中产家庭和千禧一代，在不远的将来，全世界50%的GDP都将来自亚洲，而目前30%都不到。”梁信军表示。