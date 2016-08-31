2016飞凡商业博览会盛大开幕 打造全开放智慧融合交流平台

2016-08-31 16:15 来源： 经济观察网 作者： 谢敏敏 编辑： 经济观察网

导语：

8月25日－26日，由飞凡商业联盟与万达集团联合举办，主题为“开放、融合、智慧”的2016’飞凡商业博览会暨第十届万达商业年会在北京国家会议中心盛大开幕。现场除300个国内外知名品牌设展之外，还有140家飞凡联盟成员企业携1235个商业项目首次参展现场招商，共8000余个知名品牌及3000多位全国及区域代理商参会，是迄今为止实体商业领域规模最大、参与项目最多的全开放行业盛会。

近年来，中国经济增长持续放缓，加之电子商务的发展带来不小冲击，实体商业的经营开始面临较大压力，传统实体实现线上线下互动融合已是行业创新发展之路。在此背景下，为促进实体商业转型拥抱互联网，自20０7年开创万达广场式招商先河并已成功举办九届的万商会，今年顺势而为成功升级为行业合作、线上线下合作的全开放行业盛会，旨在打造一个业内规模最大、涵盖资源最广的全开放智慧融合的交流平台。

本届博览会分设商业项目招商洽谈区、知名品牌合作洽谈区、飞凡开放平台合作洽谈区和万达广场招商洽谈区四个板块。从参展企业看，绿地集团、香港新世界、深圳宝能、广州富力、步步高、五洲国际、万达广场等140家飞凡联盟成员企业首次参展，覆盖商业项目1235个。并且，现场还将有沃尔玛、家乐福、优衣库、绫致集团、太平鸟、屈臣氏等300个国内外知名品牌现场设展招商洽谈，其中服装服饰类品牌83个，生活精品类品牌85个，餐饮美食类品牌100个，儿童及体验类品牌32个。参会人员可“一网打尽”全行业资源，真正实现购物中心、品牌商、代理商、加盟商之间的多层次多维度业务洽谈 、招商签约。此外，飞凡开放平台首次对外展示全套智慧商业解决方案，并现场搭建了智慧购物、智慧电影、智慧停车、智慧餐饮、智慧酒店、智慧医疗等全实景智慧场景，万达金融集团携旗下业务板块也将首次全阵营亮相。

经历了十余年的快速发展，2016年中国实体行业进入了关键的转型期，在主题为“中国消费经济创新发展”的主论坛上，北京大学光华管理学院名誉院长、著名经济学家厉以宁、中国银行总行副行长许罗德、商务部国际贸易经济合作研究院院长兼党委书记顾学明、英国牛津大学赛德商学院副院长Jonathan Reynolds、中国商业联合会会长姜明、万达集团董事长王健林等国内外知名人士莅临现场开启头脑风暴，共同探讨中国消费经济趋势。

此外，飞凡商业博览会还将举办实体零售创新发展论坛、实体商业数字化转型发展论坛、中国餐饮业品牌发展论坛等多个平行论坛，邀请众多经济学家、知名学者和企业家代表就中国实体发展方向、经营模式创新、餐饮业发展趋势、互联网+转型等话题展开深入探讨。

飞凡作为“实体＋互联网”场景服务运营商，以实体商业经营和消费者需求为出发点，整合最具价值的互联网技术和资源，为实体商业的经营者、商家和消费者搭建一个全方位的互联网开放平台。通过全新的线上线下结合的营销方式，飞凡为购物中心搭建Wi-Fi、Beacon等信息化基础设施建设，以及停车、找店、排队、电影等服务，增强消费者线下购物体验。

在刚刚结束的席卷全国200+城市的618疯狂年中庆活动中，飞凡商业联盟3000+成员企业取得了令人瞩目的成绩。客流、销量、品牌影响力三线飙红，极大提振了实体商业的信心。活动期间，联盟成员累计客流超过5亿，实现销售120亿元，创造了一场飞凡618营销奇迹。活动不仅为联盟成员带来了客流和销售的双丰收，更坚定了实体成员拥抱互联网，走“实体+互联网”道路的信心。

截至2016年7月，飞凡已经与包括五洲国际集团旗下商业项目、步步高集团旗下商业项目、立天唐人集团旗下项目、红星商业旗下北京爱琴海购物公园、南京水平方购物中心，以及万达集团旗下万达广场等在内的超过3000个商业项目达成合作，飞凡商业联盟拥有商户超40000家；飞凡会员总数超过1.2亿，其中活跃会员近4718万，飞凡APP下载量超过1350万。