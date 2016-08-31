董建岳：改革派的广发之路

经济观察网 记者 胡群 虽然时节只是初秋，但秋风已尽萧瑟，洪波尚待涌起。

8月30日晚间，网上开始流传广发银行董事长董建岳的一封告别信，信中回顾了自己过去七年在广发银行的工作历程，同时盛赞了“明生同志”、“家德同志”、“新一届董事会”。其实从年初传出中国人寿将接盘花旗、IBM所持的广发银行股份后，市场就有传言称董建岳可能会卸任董事长，这封告别信证实了这种猜测。广发银行官方网站也已发布辞任公告。

自2009年中董建岳担任广发银行董事长以来，至今已有七年。在过去的七年，中国银行业历经了本世纪黄金十年后的重重挑战，银行业从高速增长向平稳增长回归。

在告别信中，董建岳总结了七年来广发银行取得的重大成就，算是为广发银行的发展进步最后一次代言。截至2015年末，广发银行总资产、总负债、所有者权益分别是2009年年中的2.9倍、2.9倍和4.8倍；营业收入和拨备前利润是2009年的3.64倍和6.5倍。2010-2015年累计实现净利润596亿元，超过之前所有年度的总和。信中一句“纵有千难万险、必当勇往直前”，背后是董建岳的倾力所为。

重塑内部秩序

董建岳2009年6月到任时，距离广发重组已有三年多的时间。董建岳发现，重组后的广发充实了资本，引入了花旗银行的先进管理理念，财务表现正在回升，但内部管理还处于较为粗放、百废待兴的状态，特别是对人的管理不太规范，没有明晰的职位晋升渠道，奖金收入搞“大锅饭”，干部员工精神面貌不佳，违规违纪行为时有发生。董建岳到任之初提出的三件大事“人才、品牌、上市”中，“人才”是放在第一位的。

为此，董建岳在全行启动人力资源改革，构建“按需设岗、以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的职位薪酬体系，推行以固定薪酬与绩效薪酬结合的目标年薪制，形成了经营管理、专业技术、技能操作三条职位体系。随后通过市场化的选人用人机制，淘汰了一些不作为、少作为、乱作为的问题人员，大胆启用一批想干事、能干事、干成事的精英人才，特别是青年人才，极大地改变了以往“论资排辈”造成的人员老化僵化问题，改变了机构臃肿、人浮于事的局面。

经济观察网记者了解到，与多年前广发银行的旧有形象不同，如今的广发银行多位关键岗位中层干部为80后，年轻活力，朝气蓬勃，在银行界令人耳目一新。

董建岳还提出“依法合规是底线、资产质量是生命线、反腐倡廉是高压线”的“三线观念”，对违规违纪人员从严问责处理。

在基层员工眼中，董建岳十分平易近人、风趣幽默，经常到分支机构调研，每次到分行调研，他都会到网点与一线员工座谈，倾听员工的意见，分享自己以前工作时有趣的故事。有时还会走访客户，了解小微企业、批发客户的需求等。

差异化转型

在过去十数年的银行黄金期内，大多数传统银行都有规模扩张的情节，认为“大就是好”。从国有大行来到广发银行后，董建岳并没有走其他银行规模扩张的老路，而是提出要将广发建设成为有差异化竞争力的优秀银行。

董事长尤如设计师，早在2010年，董建岳就提出战略转型的要求，组织制定的广发银行2011-2015五年规划中，提出致力成为“最高效中小企业银行”和“最佳中高端零售银行”的战略目标。之后，顺应形势变化，广发银行又把金融市场和网络金融上升至战略层面，由此形成了“零售金融、小微金融、金融市场、网络金融”的四轮驱动发展格局。

在董建岳的告别信中，也对广发银行近年来形成的“鲜明特色”颇为自豪。

他写道：“我们准确踩上了中国经济增长动力切换的节奏，提前布局消费金融领域。信用卡发卡量超过4500万张，实现五年翻两番，贷款月超过2500亿元，营业收入已经赶上并超过三家国有银行，有力服务居民消费升级。深耕小微金融，生意人卡发卡量突破21万张，设立‘小企业金融中心’近230家，带动小微贷款月超千亿元，助力提高金融服务实体经济效率”。

为了推动战略转型，董建岳提出许多让人耳目一新的战术打法。据广发银行某基层员工透露，董建岳对于各业务领域的发展策略经常提炼出一些精辟的“金句”。比如，推进战略转型要抓住“两卡一中心”（信用卡、生意人卡、小企业金融中心）作为拳头业务，个金营销模式要“专业营销为主、阵地营销为辅，全员营销为补充”，对公业务要“金融服务综合化、授信业务投行化、结算业务线上化”，客户定位要“大型企业集中做、中型企业择优做、小型企业专营做”......据说这都是董建岳自己经过深入调研和思考后总结提炼出来的，由于精炼好记，在广发银行内传播甚广。

2014年，董建岳还在广发银行总行启动了SBU（战略业务单元Strategic Business Unit）改革，成立零售金融、公司金融、金融市场三大业务单元，实现风险内嵌，着力加强业务发展与风险管理的高度融合，并提升自上而下的垂直化管理，不断完善条块结合的矩阵式管理模式。

管理艺术家

在国内众多银行中，广发银行无疑是独特的一家，其特殊就在复杂的股权结构和公司治理结构，花旗银行、中国人寿、国家电网、中信信托各占20%，经营权交给花旗，花旗银行向广发银行高管层派驻多名人员，而且这些派驻高管大多长期在境外银行工作，有的还是外国人。股东之间的利益诉求、国内与境外不同的市场环境、中外方人员的文化差异都要求广发银行掌门人需要有高超的沟通协调能力。

据一位接近广发高层的内部员工透露，董建岳在任七年间，董事会和高管层之间的沟通十分顺畅，对花旗高管给予充分授权，十分尊重他们的意见，私下的关系也很融洽，即使个别事情有不同意见，董建岳也会努力协调统一思想。

自去年年底，传出中国人寿将受让花旗股份后，董建岳始终注意安抚内部员工，反复强调要保持平稳过渡，要求员工各司其职全力做好本职工作。

据经济观察网了解，8月30日召开的广发银行董事会上，董事会充分肯定了董建岳到任后，广发银行所取得的发展成就，并对董建岳在股权变更和治理重组过程中表现出来的顾全大局、勇于担当、无私奉献的精神表示敬意。

一位来自某股东的董事称：“我担任广发银行董事差不多十年，亲身经历和见证了董建岳董事长到任后，广发银行发生的一系列巨大而积极的变化。我能成为董事，并不是个人的功劳，背后代表的是股东和资本的力量，而董建岳董事长不代表任何资本，却能矢志不渝地为广发银行倾注心血，敬业，专业，把广发银行打造成为中国知名的金融品牌，”

如今，年仅55岁的董建岳即将离任广发银行董事长，作为一位管理经验丰富的银行高级管理者，其下一步工作仍值得市场期待。

力促可待续

董建岳履职之初，广发银行在基础建设上欠账很多，网点残旧、科技系统落后、机构拓展停滞多年……在任七年时间，董建岳在基础建设上可谓不惜投入重本，软硬件水平发生了翻天覆地的变化。

截至目前，广发银行共设立一级分行40家，比2009年增加43%，覆盖省份由9个扩展到20个，预计，南昌和南宁分行业将在今年开业，山西和太原分行正在筹建。

在电子渠道方面，广发银行近年来在“网络金融”战略驱动下创新不断。董建岳在告别信里也提到：敢为天下先是广发银行的血脉基因。近年来，“在全国首先推出了24小时智能银行（VTM），首推企业网银自动结售汇。个人网银功能点由2010年的80多个提升到2015年的570多个，截至2015年末，网银和手机银行活跃客户达到1252万户，电子渠道业务替代率提升至98%以上”。

在互联网金融大行其道的当下，广发银行的互联网金融业务已走在行业的前列。

“更名换标”是董建岳力推的一项核心品牌工程，从“广东发展银行”到“广发银行”的改变，加速了广发银行从区域性银行公众印象到全国性知名金融品牌的腾飞之路。

近年来，广发银行持续加强中后台支撑体系建设，建成南海金融中心并投入使用，新的核心系统于2016年全面运行，为广发银行长远发展奠定了坚实的基础。

人寿时代

据悉，中国人寿与花旗集团对于广发银行股权的交割已完成，原花旗方经营团队已辞任，广发银行即将步入“人寿时代”。

由中国人寿控股的广发银行发展前景令人充满遐想。据了解，中国人寿将安排多位具有金融从业经历的精兵强将来接替花旗团队退出后留下的空缺。包括董建岳告别信中提到的“明生同志”、“家德同志”，以及已任广发银行副行长的张凤鸣，都是资深金融家。杨明生曾担任农行行长、保监会副主席。

广发银行与中国人寿在多方面具有协同潜力。据广发银行副行长王兵向经济观察网记者表示，中国人寿经过最近几年的渠道优化、业务结构调整，目前是以个人客户为主，而广发银行一直着力打造在个人金融领域的业务优势，双方有望在个人金融方面协同形成更强的优势。

对于企业客户，保险资金与银行资金结合在一起，可以更加有效满足企业股权、债权等多方面需求，保险与银行还可以共同为客户提供财产保险、员工福利、财务顾问、支付清算、账户管理等综合金融服务。在网络布局上，中国人寿机构网络遍布全国，广发银行网点侧重于经济发达地区，中国人寿的机构资源可以为广发银行业务拓展提供有力支撑。

综合经营已成为国内金融业发展的潮流，中国人寿与广发银行若能实现渠道、产品、客户、资源等方面的全面整合，有望为中国金融业的综合金融探索出一条新的发展道路。