英特尔：如何成为新世界背后的引擎？

经济观察网 沈建缘/文 所有置身于新技术浪潮中人都同意：人工智能、云和移动互联网对人类社会的巨变刚刚开始，未来从没有如此令人激动过。而对于英特尔来说，未来意味着如何完成公司历史上第四次转型——成为跨越无数创新领域的：催化剂、引擎和驱动者。

在刚刚结束的2016英特尔信息技术峰会（简称IDF2016）上，英特尔首席执行官科再奇（Brian Krzanich）向业界展示了芯片巨头的未来愿景——通过重新定义技术体验，融合现实技术，将视觉智能融入未来的产品创新，将云作为未来创新的重要平台。

在科再奇为英特尔规划的新愿景中，英特尔将触角截然不同的领域，涵盖虚拟现实、无人驾驶、工业互联网、云、5G等领域。“我们的战略就是要把英特尔从一家PC公司转型为一家驱动云计算和数以亿计的智能、互联计算设备的公司。”他说。

英特尔预计，到2020年将有500亿台互联设备，每年产生超过2ZB（1ZB大约等于1万亿GB）的数据流量，将比银河系星星的数量还要多200亿倍，不断增加的智能互联设备、呈几何级数增长的数据流量，以及不断增强的连接、存储和计算能力，将加速包括汽车、零售、医疗等传统行业的转型和升级，并催生全新的发展机遇。

从这方面看，计算力正在迅速成为一种服务。这不仅是英特尔战略转型的前提，也意味着英特尔必须选择新的赛道和战役才能获得新时代的话语权。

新赛道与“进击的巨人”

新的时代对于英特尔来说，重要的不是放弃了什么，而是选择了什么。

今年5月，英特尔宣布取消移动处理器凌动产品线的两个新版本，意味着退出一直与高通、ARM等对手竞争的手机处理器市场。在此之前，通过新的重组计划，英特尔全球裁员1.2万人。

IDF2016期间，英特尔展示了新的愿景——致力于成为跨越无数创新领域的：催化剂、引擎和驱动者。该公司推出全新的一体化虚拟现实解决方案Alloy，它将计算和传感器直接集成在头盔里，采用了英特尔实感技术。并将在2017年向开发者开放Alloy硬件平台。还宣布与微软合作将虚拟现实普及到主流PC。

与此同时，英特尔宣布已与宝马及Mobileye组建合资企业，将在2021年以前开发一款完全无人驾驶的汽车。此外，英特尔将在年底推出基于Intel Aero平台的全新的无人机参考设计，并于今年第四季度或者2017年第一季度上市。

除了以提出能量守恒与转化定律的英国物理学家焦耳的名字命名的全新高性能计算平台Joule，（该平台能让新一代智能设备具备像人一样的感知能力）。英特尔还将向研究员、创客和机器人开发者提供Euclid开发工具包。这些开发工具包将传感、计算和连接功能集成在一个外形仅有糖块大小的条形设计中。展示这些新技术的计划表明，未来几年，英特尔将不同以往的重要市场上占据领先位置。

事实上，通过对可编程芯片厂商Altera和人工智能领域企业Nervana的收购，英特尔获得了补充及加强了FPGA（现场可编程门阵列）和人工智能产品线。将云和数据中心、物联网、存储和FPGA（Field Programmable Gate Array，即现场可编程门阵列，用于专用集成电路领域中进行半定制电路）紧密连接在一起，并通过摩尔定律的经济学效应得以进一步加强，是英特尔的独特优势。

正如被称为“互联网女皇”的凯鹏华盈(Kleiner Perkins Caufield & Byers)合伙人玛丽•米克（Mary Meeker）在其2016年《互联网趋势》报告中所强调的，“全球互联网用户数量的增长正在走平，目前为30亿左右，智能手机使用量的增长也在放缓。”而“中国已经成为全球互联网领袖。互联网用户数达到6.68亿。”

这家全球最大的芯片企业相信，物联网时代为所有设备提供计算力并使之连接到云，将给英特尔带来巨大空间——搭载人工智能的无人机和无人驾驶就是很好的载体。在IDF2016大会上，英特尔演示RealSense实感技术的无人机，来自之前英特尔投资了超过6000万美元的中国无人机制造商YUNEEC（昊翔）。

对英特尔来说，中国不仅是最大的市场，也是全球智能设备的创新中心，这不仅会对英特尔的战略转型带来关键效应，也将赋予英特尔相对于其他竞争对手领先一步的优势。对此，英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭说：“中国在移动互联、万物互联、以及智能化应用方面创新的速度、力度和宏观政策引导都是世界领先的。”

在这样的大环境下，虚拟现实、人工智能、医疗健康、教育等领域的新技术正层出不穷，而他们之间的共同之处在于，所有的创新都离不开智能平台和云平台的连接，更离不开“计算力”。

根据IDC预测，各个行业和领域对快速计算、数字模拟和制定更明智决策的需求持续增长。该市场的需求将从2014年的210亿美元增长到2019年的310亿美元。而这个领域，英特尔拥有巨大优势。

在英特尔与中国国家海洋局合作中，通过英特尔的高性能计算平台所提供的领先性能和统一编程模型，国家海洋局建立起三维、动态、实时、精准的海洋环境数值模拟系统。据国家海洋局第一海洋研究所刘海行主任介绍：“高性能计算平台使得海洋环流数值模式的设计与开发、可视化、数据分析等创新的数字化技术得以实现。”

在杨旭他看来，中国拥有全世界最好的创新环境，这将对英特尔乃至全球科技产业，都产生巨大的推动、引导和验证。

两个月前，英特尔宣布在中国推出了“英特尔精准医疗伙伴计划（Intel BioIT Partners）”，并与上海交通大学、上海儿童医院，香港大学，以及北京诺禾致源生物信息科技有限公司等精准医疗领域的研究机构和企业“跨界”合作。

精准医疗是数据驱动的科学，离不开对海量的基因组、影像学、临床数据的分析和处理。一个人的数据搜集和分析过程即可能产生TB级数据，精准医疗的充分实施将涉及对成千上万人群数据的整合分析。

在此之前，2015年10月，英特尔宣布与华大基因、阿里云共同建设精准医疗开放云平台。半年后，华大基因发布了针对英特尔至强E5处理器进行了优化的BGI Online基因计算一体机。借助此一体机，医疗机构可以更加高效、快捷的分析病患的基因数据，并找到致病的遗传因素。目前，英特尔是唯一受邀参与国家基因库项目的跨国企业，

英特尔提出了“到2020年实现24小时精准医疗”的目标，即在24小时之内完成包括基因序列检测、数据分析、疾病诊断，以及制定个性化治疗方案在内的精准医疗的主要过程。重视行业变革中的应用需求，不仅将产业链中的相关方集结在一起。也使英特尔中国的高性能计算得以深入精准医疗行业纵深处。

6月，英特尔与上海交通大学、上海儿童医院签署了战略合作备忘录，三方将合作开发并培育“儿童健康协作云”（CCHC）平台，英特尔还将与北京诺禾致源生物信息科技有限公司以及荣之联科技股份有限公司利用三方的核心技术，加速精准医疗的发展。

作为国家基因库技术顾问，杨旭认为，“未来5－10年内，信息技术与生命科学的结合发展，人类很可能会在癌症、心血管病等诸多领域实现突破，而中国一定是第一个在精准医疗临床应用上领先的国家。”

中国与创新连接中心

目前，在中国，超级计算机在提高大气污染监测的准确性、海洋环境数值预报的精确性、以及对人类基因组进行测序、大数据分析以及机器学习、人工智能等新型应用。而高性能计算的下一个发展阶段是提供创新的底层技术支持，在更多行业和领域实现创新和突破。

除了基因科学、能源勘探、金融模型等传统应用领域，英特尔的核心技术也被广泛应用于机器学习、图像识别等新应用领域。

Viscovery首席执行官黄俊杰 认为，“视频大数据产业，每个分支都有千亿以上的市场规模，非常需要高性能计算，不仅是存储，而是怎么样做到更及时、更精准。Viscovery8年前成立，2010年开始通过专利的图像识别技术，为消费者提供通过视频查询和购买商品的新方式。基于英特尔至强融核处理器的高性能计算能力，Viscovery首次尝试构建CPU-Only的全新架构的视频深度学习平台，在视频流识别的能效上甚至比传统方案提升高达3至6倍。

“通过帮助创新者抓住万物智能互联的大趋势，反过来也能帮助我们跟市场保持紧密接触，同时保持对前端技术走势的判断力。” 杨旭说。

但在中国，英特尔在新兴领域的探索，需要集结的能力，正远远超过英特尔或其他单一公司的能力范围。英特尔中国业务的当务之急，是以新的思维，建立不同以往的合作生态系统。7月，英特尔宣布与国内最大的智能硬件生态系统公司硬蛋科技联手，将从核心技术突破、标准化与开源以及开放平台与参考设计三方面为机器人创新提供技术基础。

“从融合现实（MR）到无人驾驶、 5G和物联网，现在最大的挑战，就是真正深挖这些技术，转化成具体的应用和服务，这是接下来我们需要直面的挑战。” 在接受《经济观察报》采访时，杨旭表示，英特尔的业务形态会越来越垂直化，“今后的服务都有垂直化的特征，这不是一个设备可以解决的，公司的很多资源，销售也正朝着这个方向调整。物联网、医疗、智慧城市等领域都需要端到端的垂直整合，英特尔正朝着这些方向建立更垂直化的能力。”

以精准医疗行业为例，据英特尔医疗与生命科学部亚太区总经理李亚东介绍，目前，该部门在中国的团队，已经加入了很多医学和药学专业的员工，他们本身就是这个领域专家和从业者，因此也更了解，如何在这个领域释放英特尔的能力。

转型不是答案，而是追寻答案的一套架构。跨界也并不意味着已经掌握了未来的入口，清晰而明确的商业模式更为重要。如科再奇所言：“我们正处于一个全新的时代，技术的价值不只在于其生产出来的产品，而是在于因其实现的精彩体验。”

在7月21日公布的英特尔2016财年第二季度财报中，英特尔第二季度营收为135亿美元，与去年同期的132亿美元相比增长3%。科再奇预计，英特尔未来增长将来自服务器芯片和其他与计算相关的设备，以及物联网芯片。而这一战役的成败，不仅取决于英特尔将如何成为一家拥有更广泛业务范围的企业，同样也寄望这些全新的业务在中国的创新和突破。