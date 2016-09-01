BOSS说IBM高级副总裁Tom Rosamilia：我在IBM能够一直待下去的原因

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（解说） 在过去的十年中，IBM这个老牌科技公司一直在寻求从传统PC硬件业务走向移动互联网服务和云服务的转型。然而作为科技界一家少有的百年企业，目前其40余万员工的存在也必然存在一些类似于中国“国企”的问题如决策慢、管理难等等。8月24日傍晚，IBM高级副总裁Tom Rosamilia在北京接受了《BOSS说》的独家专访，并在镜头前分享了他的职业生涯经验和企业不断转型中的管理心得。这位1983年就入职IBM的蓝色巨人高管，曾经带领团队剥离了X86服务器和半导体制造业务，将OpenPOWER带入IBM新的转型过程当中。

IBM高级副总裁Tom Rosamilia接受《BOSS说》独家专访

BOSS干货私享

提问：怎么评价自己的管理风格?果断的还是善于沟通的?

“私”享一：领导团队需要正直感和良好的沟通能力

为什么我的领导会这么信任我呢，我觉得这个里面一个很重要的原因是他们认为我能够在转型过程中，要想着能够在这个转型过程中很好地来领导我的团队，因为我需要具有一定的正直感，就是说我能够真正的了解我的团队的成员，并且能够和他们建立起正向的联系和关系。第二个能力是我要能有很强的沟通能力，讲故事也是IBM的一个传统，一个好的领导者是能够把故事讲好的，并使之浅显易懂。

提问：工作中特别欣赏什么样的人?

“私”享二：欣赏拥有很强领导力的人

有一次我听到我们董事会的一名成员提及领导力的核心部分，他是美国运通公司的主席，他表示领导力中不可或缺的是真诚与诚信，再者，你还需要不断地激励员工，激励他们去做一些自己都认为不可能完成的事情，所以他们需要能够成事并且完成使命。可能这些员工无法确信自己是否能够成事，因为没有领导真的去激励他们。但是你需要以一颗诚挚的心去激励他们，你不能只是对他们说，“你们都能应对的”。也许你可能真的无所不能，但有些事情可能望尘莫及，所以我依然会在所思所想中保持诚信，以激励员工。这样的融合在领导力中表现得至善至美。

IBM高级副总裁Tom Rosamilia接受《BOSS说》独家专访

提问： 你认为你的职场优势是什么？

“私”享三：好奇心和谦卑之心让我可以终身学习

我认为另一个特质是浓烈的好奇心，你必须每天对求知充满渴望。我们上学的时候每天学习新的知识，了解到今天和昨天有什么不同，我们的知识就是这样积累起来的，我自己选拔领导的时候也是希望找到那些具有好奇心的人，因为他们确实能够发现事情的端倪，你不可能无所不知，所以学习是贯彻一生的事情。而保持一颗谦卑心则是另一个很重要的特质，我发现特别自信的人更容易拥有谦卑之心。我的身边有很多优秀的人，倾听他们的话进行学习，向他们提问进行学习，一直以来我都喜欢向身边更睿智的人请教，而对于他们比我懂得更多的事实，我也能欣然接受。

提问：在IBM的工作生涯中，哪些事情会让你经常想起?

“私”享四：能够在IBM工作最重要的是周围有些非常杰出的人才

在过去33年中，印象最深的当然还是人，尤其是我这一路走来那些给我带来很多启迪的人，在IBM能够一直待下去，其实最重要的就是周围有一些非常杰出的人才，他们有杰出的科学家，有杰出的市场人员，有杰出的销售人员和杰出的领导。您可以看到虽然IBM持续在进行转型，而且已经经过了很多的转型，但确实是IBM很强的领导力，以及对人的欣赏和培养，是我认为印象最深的领域。

经济观察报资深记者沈建缘

关于boss的那些事

什么原因让你在相对年轻的年龄达到这么高的职位？

因为我已经在IBM工作33年了，您的问题说我很年轻，我会说我已经没有那么年轻了

您认为你的员工和客户喜欢您么？

员工在哪些方面，还有我们的客户在哪些方面最喜欢我，我会说是信任感，因为我确实是一个言出必行的人。