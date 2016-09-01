经济观察网 记者 谢敏敏 周忻爱“折腾”，这个特点地产圈内众人皆知。

8月5日，易居中国正式完成了私有化。23天后，在易居中国的16周年庆典上，他便对外宣布易居旗下易居营销服务集团与克而瑞信息集团合并成立“易居（中国）企业集团”。

至此，这家立志要做“中国最好的服务生”的公司形成了四大服务体系：房地产交易、社区生活、金融投资和文化产业。

更瞩目的消息是，16家企业入股了新易居，包括13家知名房企和3家专业投资机构：恒大、万科、星河湾、富力、融创、雅居乐、旭辉、阳光城、建业、复地、宝龙、正荣、融信，以及云锋基金、纪源资本、磐石投资。

周忻并没有透露这16家企业的具体持股信息。可知的信息是，易居系仍然保持控股地位，恒大、万科、云锋基金3家领投，16家合计持股不到50%，其中，融创中国投了1.6个亿。

新易居旗下的克而瑞和易居营销都是易居中国的拳头业务，2009年以地产界彭博社概念登录纳斯达克的中房信，其中主体业务克而瑞目前在国内的市场交易数据及研究中排名前列。易居代理业务在华东市场更以数千人的队伍，稳坐头把交椅。

据透露，新公司将充分整合新房营销代理、房地产大数据和二手房交易服务业务，通过优势互补与资源整合在房地产交易服务领域产生更大协同效应。

“大数据＋营销”的故事应该是资本市场喜闻乐见的。据了解，这家目前估值80亿的新公司的野心是登陆A股。而16家名企的助阵，无疑让新易居添了更多的底气。

在8月28日的庆典上，夏海钧、郁亮、虞锋、李思廉、孙宏斌、曹国伟、郭广昌、沈南鹏、卓福民、陈卓林、林中、林腾蛟、王力群、许华芳等众多房产和资本大佬集体为周忻站台背书。这个阵容，很多年都不曾出现过。数十家一线房企联合入股一家乙方服务商，更是闻所未闻的事。

“整个这次入股的事情呢，总共加上一起到上周五26号，我们花了20天的时间，有15家是准时在上个礼拜的礼拜五晚上五点之前把章带过来的。有一家因为章不在，所以没盖，结果急的要命，最后老板没办法，拿的集团公司的章盖的。第二个问题是为什么找这些人，而不是别人呢。因为这些企业从易居中国私有化去年宣布开始，给我打过电话，或者打过招呼，说易居回来，我们有没有机会能够参与易居的私有化回归。那么对打过招呼的这些开发商和一些朋友，我5号开始跟他们聊。”周忻如此解释背后的故事。

当然，比背后的故事更重要的，是往后的生意。

通过入股合作，易居和一线房企之间的关系将更加紧密。地产下半场，房地产市场已然成了资本的狩猎场，房地产服务业自然也不例外。

有了资本的助力，新易居的未来才更值得畅想。