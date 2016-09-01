半年报出炉后 恒大权益销售金额超越了万科

因参加全国政协会议，董事局主席许家印并未出现在8月30日中国恒大2016中期业绩发布会的现场。“以后大家要逐渐习惯主席不参加半年业绩发布会，因为公务活动会越来越多。”业绩会上，恒大副主席、总裁夏海钧解释说。

许家印的缺席并未妨碍恒大交出这张亮眼的半年报：

截至2016年6月30日，恒大总资产达到人民币9999.2亿元，较2015年年底上升32.1%；营业额875亿元，同比增长12.6%；现金余额2120亿，较2015年底增29.3%，达到公司上市以来的最高水平。以上三项指标均位居行业第一。

今年8月入股万科后，恒大与万科的对比成为业界关注的话题。根据双方已公布的数据，今年上半年，恒大多项业绩数据均超越万科，其中总资产、营业额、核心业务利润、现金余额分别较万科高出2876亿元、127亿元、24.8亿元、1401亿元。

8月，恒大宣布将2016年销售目标上调至3000亿元，这也与万科年初公布的全年销售目标持平。

根据8月31日研究机构克而瑞发布的最新数据，2016年1-8月，万科累计销售金额为2374.1亿元，恒大为2351.9亿元；在权益销售金额榜单上，恒大则以2237.5亿元超越万科的1709.4亿元排名第一。

夏海钧表示，今年完成3000亿目标非常有信心，而且会超额完成，这主要得益于恒大优质的土地布局和充足的现金准备。

全国拿地策略的调整和大量优质的土地储备是恒大实现快速增长的重要原因。在经济下行、行业分化加剧的背景下，恒大进一步优化了全国项目布局，实现了卓有成效的成本控制。同时，充裕的流动性也为恒大未来拓展拿地和在3000亿基础上保持快速增长提供了原动力。

恒大现在的土地储备是1.86亿平方米。夏海钧称，在中国土地价格疯涨的时候，恒大已经完成了最原始的土地积累，“即使五年内不买土地，也能保证每年几千亿的销售规模”。

首家万亿资产房企

随着恒大的总资产规模达到9999.2亿元，居全国第一，中国房地产行业或迎来首家资产规模万亿级别的企业。根据公开数据，至6月底，行业巨头万科、中海、保利的总资产规模分别为7123亿元、4239亿港元和4354.5亿元。

在业绩增速上，恒大也远超同行。“万科是80年代上市的房企，恒大1996年开发第一个项目，今天能把万科和恒大放在一起谈，恒大的发展速度有目共睹。”夏海钧称。

2009年上市至今，恒大总资产已从631亿大幅增长至万亿，增长近15倍。销售规模由300亿到3000亿，恒大也只用了7年。

根据历年年报，在各项指标上，恒大的业绩增速都实现了跨越式增长：自2009年上市至2015年，恒大销售额从303亿元增至2013.4亿元，营业额从57.2亿元增至1331.3亿元，净利润从11.2亿元增至173.4亿元，核心业务利润从2.9亿元增至110亿元，现金余额从143.8亿元增至1640.2亿元。

根据美国《财富》杂志7月20日发布的2016年世界500强榜单，恒大以211.84亿美元的营业收入跻身世界500强，成为全球地产业唯一一家仅用20年即跻身世界500强的民营企业。

今年以来，恒大在销售业绩上，单月销售超200亿元已成常态，并在最近两个月连续突破300亿、400亿大关。

夏海钧介绍，恒大建立了一个有别于其它房企的特殊发展模式，内部称之为标准化的运营模式。

在产品上，恒大将旗下项目分成三大系列：一个是高端系列的华府，体量约占10%；第二个是中高端，例如恒大绿洲、恒大雅苑、恒大名都、恒大城等，主要面对刚性需求市场，占比超过了70%；第三是旅游地产系列，占比10%左右，主要是针对中国的富裕阶层。

在拿地时，恒大遵照了这种产品线的设计，保证了土地的质量，同时成本较低。另外，产品标准化配套的集中采购，在成本上比传统房地产企业节约20%左右。

标准化的运营和强大的执行力保证了恒大大规模、高周转快速开发的能力。夏海钧透露，今年上半年恒大开售了38个项目，其中18个项目都是今年拿的地，从拿地到销售的平均速度是4-6个月。

除了标准化和高周转，恒大还一如既往的秉持着“民生地产”的理念：销售上维持30%的毛利率，10%的净利率，不多赚老百姓的钱，市场好就快速开发销售。

7月，恒大销售额达到430亿元，刷新了全国房企单月销售最高纪录，8月单月销售更是超过了500亿元。根据克而瑞的数据，截至8月底，恒大累计权益销售额达到了2237.5亿元。

权益销售额是房企按项目持股比例应占的销售额。有分析师表示，近年来，房企合作开发项目越来越多，但部分房企在统计销售额时并未剔除非权益部分，未能真实反映其实际销售额。相对而言，权益销售额则更客观的显示了房企的实力。

夏海钧认为，今年业绩冲高主要来自于前期的经营，恒大前期的一二线土地储备已经完成了，随着工程建设的进度，更多楼盘的推出，销售增长是一个自然的过程。

“430亿是一个新起点，但是未来可能会变成一种新常态，毕竟恒大有这么大规模的土地储备”，夏海钧表示，这也是恒大对完成今年3000亿的目标充满信心的主要原因。

强化一二线布局

“过去恒大是以二三线城市为主的开发商，但到2016年，我们可以很自豪地说，恒大是以中国经济发达一二线城市为主的开发商。”夏海钧说。

1996年，恒大在广州成立，由于经济实力和发展规模有限，十年内公司主要是围绕着广州地区开发。2006年，恒大开始布局全国，当时的经济实力在北上广深也只能拿到一两个项目，所以选择以省会二线城市为主。2009年上市之后又将布局延伸到了三线城市。

但在2013年跨过千亿大关的时候，恒大就开始回归一二线城市了。根据半年报，今年上半年恒大1417.8亿元的合约销售额中，大部分业绩贡献来自一二线城市。其中，一线城市销售达106.0亿元，占比7.5%；二线城市销售达801.6亿元，占比56.5%。

市场分析称，从一线城市到二三线城市，最后再实现从三线回归到一二线，这是由恒大的资金实力决定的，也是恒大的一个战略性思维。

截至2016年6月30日，恒大的土地储备建筑面积为1.86亿平方米，较2015年底增加2986万平方米，主要分布于中国175个城市，项目数量总计454个，累计平均成本约1302元/平方米。

在回归一二线前，恒大的土地储备中，一二线城市和三线城市占比分别约30%和70%。现在一二线土地储备占比超过了70%，三线城市不及30%。并且，三线城市的项目随着陆续销售和去库存将会渐渐淡出市场，恒大将真正转变为为一二线城市为主的开发商。

半年报显示，上半年恒大新获取的80个项目中，一线城市投资额占比10.1%，二线城市投资额占比63.8%，一二线城市项目投资额合计占比达到73.9%，新获取的三线城市项目则位于惠州、岳阳、许昌等城市中心区域。

目前恒大所拥有土地的原值为2500多亿元，市场估值为5700多亿元。夏海钧称，这还体现不出恒大的真正实力，比如恒大深圳庞大的土地储备在1.86亿平方米中仅体现了131万平方米。目前恒大在深圳已经拿了22个项目，项目总规划1200万平方米。土地货值在4000亿元左右。

针对目前一二线城市的楼市政策出现收紧信号，夏海钧表示，一二线还是中国最活跃的城市区，北上广深出台了一些政策，也是因为市场需求太旺盛，价格不断上涨。

“收紧并不代表市场不好，反而是代表市场好。”因此，夏海钧认为，公司进入一二线战略上是没有错的，应该怎样研究在这些城市取得竞争优势，如坚持民生地产的方向，通过标准化运营的管控模式降低成本。

现金余额史上最高

在房地产利润率不断下滑的大背景下，2016年上半年，恒大保持了稳定的盈利。上半年公司收入由去年同期的777.4亿元上升至875亿元，增幅为12.6%。房地产核心业务利润104.9亿元，同比增19.1%。

截至6月30日，恒大现金余额2120亿元，较2015年底增长29.3%，达到上市以来的最高水平。据上市房企已披露的数据，2120亿元目前是行业最高值，并超过了万科和中海两家现金余额的总和。

现金余额的增长主要得益于上半年销售的回款。据恒大首席财务官潘大荣透露，上半年恒大销售额1417.8亿元，现金回笼超过1100亿元，随着下半年销售的增长，预计现金余额还会增加。

半年报称，现金余额2120亿元加上今年上半年未使用银行授信额度1260.1亿元，连同期末的现金余额，恒大目前可动用资金合计3326.1亿元。业内人士指出，下半年房地产市场政策呈现出收紧趋势，行业竞争更趋白热化，现手握行业最多现金使得恒大在新形势下有着更多的回旋空间。

目前，行业龙头万科拥有现金余额718.7亿元，中海账上亦有1179.7港元的现金，行业普遍面临如何高质量的把钱花出去的难题。

夏海钧表示，手握充足现金“弹药”的恒大在资金使用上将有两个途径：一是并购一些小的地产商，以增加一二线城市优质的土地储备，二是并购一些金融机构，实现恒大金融集团的全牌照化。

在恒大的多元化发展中，金融板块势头迅猛。半年报显示，自2015年11月恒大人寿上线以来已累计实现规模保费348.9亿元，总资产达446亿元。2016年3月，恒大金服上线，累计注册用户已近千万，总交易量超过88.9亿元。

除此之外，恒大还收购了盛京银行17%的股份，成为其最大股东。夏海钧表示，恒大未来会利用这些现金在证券、信托做一些并购，形成一个金融控股集团，使得恒大的地产业和金融业相辅相成、并驾齐驱。