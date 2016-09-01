正面与对手交锋 Huawei Pay胜算几何？

经济观察网 记者 胡群 原本略显拥挤的支付角斗场中，正快速奔来一重量级角斗士。8月31日，中国银联联合华为公司与20余家商业银行举行合作发布会，即日起银联云闪付将全面支持Huawei Pay。

华为消费者BG云服务部总裁苏杰认为，与市面上现存的其他移动支付模式比，Huawei Pay优势是账户芯片级、金融级的安全。

在既有的移动支付方式中，已有支付宝、微信支付，以及Apple Pay、Samsung Pay等。其中，Apple Pay、Samsung Pay及Huawei Pay均与银联及商业银行合作，是典型的四方模式，即卡组织、发卡机构、商户和收单机构四类参与主体，目前银联、visa、万事达卡等均采用四方模式；而支付宝、微信支付等第三方支付机构在直连银行绕开卡组织进行网络支付，即采取“三方模式”。

中国银联助理总裁胡莹表示，智能手机与金融应用的融合对促进移动支付产业发展十分重要，银联云闪付自推出以来得到众多手机厂商的支持，正成为未来智能手机的标配趋势。

“华为不申请第三方支付牌照。”苏杰称，每家企业都有边界，而华为选择与金融机构合作，做支付通道聚合，为金融机构提供解决方案。华为联合银联推出Huawei Pay的目的是立足技术创新，从芯片底层开始为华为手机用户提供安全的移动支付解决方案。

在使用方面，将银联卡添加到具备Huawei Pay功能的手机上，使用时，无论锁屏、黑屏或主屏幕界面，拿着手机靠近具有“银联云闪付”标识的POS机，调出并选择卡片，扫描指纹，即可轻松快捷完成支付。在安全性方面，Huawei Pay采用了安全芯片、指纹识别、TEE安全运行环境的全终端解决方案，进一步保障了用户的支付安全；配合支付标记（Token）技术，交易数据仍由银行处理，有效保护用户隐私与数据安全。

银联“云闪付”是以非接触支付技术为核心的银联移动支付新品牌，涵盖了NFC、HCE、TSM和Token等各类支付创新技术应用。随着越来越多的用户使用，受理环境正不断完善，支持小额免密免签的商户支付更加便捷。

中国银行网络金融部总经理郭为民称，Huawei Pay实现了安全与便捷的平衡。

数据显示，截至2016年二季度末，银联网络境内非接终端数达到1050.6万台，港澳台、韩国、新加坡、澳大利亚等境外市场也在快速开通云闪付受理。

目前，支持云闪付Huawei Pay的机型包括华为Mate S、 荣耀V8（全网通）和荣耀8三款手机，未来华为还将陆续发布更多适配机型，预计今年内可支持Huawei Pay的华为终端将达千万级，后续包括可穿戴设备在内的更多终端设备也将支持Huawei Pay。

而国内已有25家银行支持云闪付Huawei Pay服务，包括：中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、兴业银行、广发银行、平安银行、浦发银行、北京银行、上海银行、江苏银行、东亚银行、南京银行、徽商银行、广州农商银行、包商银行、长沙银行、顺德农商银行、江西银行、兰州银行。未来，包括中国农业银行、中国邮政储蓄银行在内的更多银行有望加入。