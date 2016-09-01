猎上网完成C轮2亿元融资 预计2017年实现盈利

8月30日，招聘服务交易平台猎上网宣布已经完成2亿元C轮融资。据了解，此次融资由大华创投领投、IDG等老投资人跟投。此前，猎上网曾先后获得来自红杉、IDG、华创等知名投资机构的A轮以及B轮数千万美元的融资。猎上网CEO辛小蝶向经济观察网表示，已经完成C轮融资的猎上网预计会在今年年底至明年年初实现收支平衡，并预计在2017年开始实现盈利。

在辛小蝶看来，此轮猎上网能够在资本回归理性投资的前提下获得新一轮投资的重要原因在于，猎上网用过去三年多的业绩快速增长验证了项目的可行性和巨大商业潜力，这是不是一个靠烧钱生存而是有自己的清晰盈利模式的项目。

与此同时，辛小蝶对于这一行业未来的发展前景也做了较为积极的判断，在她看来，这个市场的规模最终会达到“万亿级别”，“要知道在国外进入财富五百强的人力资源公司有十多家，而中国到现在连一家这样的人力资源公司都没有。” 辛小蝶向经济观察网表示。

在上一代传统招聘类网站快速崛起的时候，“猎头是否会被取代”这一话题一度出现，而在辛小蝶看来，唱衰猎头的人几乎都是对招聘行业不了解的人。“在招聘这件事情里面，猎头是可以从需求的产生到人选过保完成全流程服务的，而普通的招聘网站只解决其中的广告发布和简历收集这两个简单环节，根本不可能取代猎头的价值。” 辛小蝶向经济观察网表示。

目前的猎上网主要致力于建设招聘行业的基础设施，为企业和猎头服务商提供技术和服务的支撑，搭建一个招聘领域的B2B2C的交易平台。 以猎头、企业、求职者三端互为支撑，猎上网平台重构人力资源交易链的基础设施建设基本完成，在中高端人才招聘领域的生态闭环已经形成。

尽管在猎头行业有着相当从业背景，辛小蝶并没有打算仅仅将猎头这一行业简简单单的搬上网，实际上，猎上网正在通过大数据提供一个更为精准的求职者深度画像，帮助猎头更为高效的完成相关服务。

“用滴滴打车的例子会比较容易理解，在没有滴滴打车之前，司机都是在路上跑着接活，不知道跑多久能够接到下一单，有了滴滴打车，随时知道附近有哪些订单，能不能做，这样就降低了空载率。猎头也是一样的，以前为了一个公司找Java工程师，要找100多个才能有1个人成功，其他的99个就浪费了，有了猎上网，他们可以通过我们的大数据匹配，推荐更多的候选人出去，这样猎头的成单率就大大提升了，他们的业绩也就上去了。”对于猎上网正在做的事情，辛小蝶做了这样一个类比。

在发布融资信息的当天，猎上网还发布了一款针对职场精英人群使用的跳槽神器——滴一猎头。滴一猎头主要服务对象为中高端人才，使用者可以随时在滴一猎头App上呼叫猎头，像使用打车软件一样方便易用。当猎上网平台收到来自求职者的呼叫时，会根据求职者的意向来匹配最为合适的猎头，这一匹配算法也是猎上网独家研发，精准度极高。使用“滴一猎头”的求职者们不仅可以获得猎头推荐，更可以通过App查看最新进展。

“猎上网现在做的事情就像是在给这个行业做基础设施建设，有了这样的基础平台，猎头就会变的像叫车订餐一样成为即插即用的服务。所有的猎头接入猎上网的平台，不管是用人企业还是求职者，可以一键呼叫猎头服务，根据算法匹配结果和数据画像选择适合自己的猎头服务。”辛小蝶表示。