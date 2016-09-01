小康股份在渝建新能源汽车体验中心

经济观察网 记者 张晓晖 刚刚上市不久的重庆小康工业集团股份有限公司（601127.SZ，下称“小康股份”），抛出了它的大手笔：出资3000万设立新能源公益基金、在重庆国际博览中心建成国内首个新能源智能汽车体验中心。

8月31日，小康股份召开国际新能源·智能汽车（重庆）体验中心开馆新闻发布会，标志中国首个大型的、开放式公益新能源智能汽车体验中心落户重庆。

在体验中心，首批展示的车型有来自全球的宝马i3、奔驰smart、大众UP、特斯拉70D和85，通用雪佛兰沃蓝达、丰田雷凌双擎，以及国内北汽EU260、力帆330EV、比亚迪秦双冠旗舰版、众泰2016云100S和小康的瑞驰EC35、EC360等等。

体验中心总经理庞海介绍，该体验中心汇聚了全球主流新能源·智能汽车及先进科技成果，并将举办具有国际影响力的学术论坛及专业车站，建立新能源产业大数据交流中心，打造“新能源智能汽车产品展示、创新思想及学术交流、信息数据交换、公众体验互动”四大平台，和五大功展示区。让公众了解新能源产业发展趋势，感受未来智能汽车生活。

与此同时，小康股份的母公司——重庆小康控股有限公司宣布出资3000万元设立公益基金，并承诺每年将拿出营业收入的千分之一充实到其中，基金用于改善和保护环境，致力于新能源产业，参与扶贫、赈灾，支持教育。

小康股份董事长张兴海表示，在党和国家政策指引下，小康走过了30年创业奋斗发展的历程。小康有今天的事业，离不开党和政府及社会各界的支持和帮助。小康站在新的更高发展起点上，面对创新的时代，智能的时代，体现社会责任的时代，公司愿意用自己的力量来帮助社会，以实际行动唤起更多人的善心、爱心和良知，带动更多的人参与公益事业。小康投身公益，虽然和慈善相同，都是为了国家的进步和民族的兴旺。但是慈善和公益方式有别，慈善在于给予，而公益在于参与。

2016年6月15日，小康股份以6.97元/股在上海证券交易所挂牌上市，经历了18个涨停之后，目前股价稳定在31元。