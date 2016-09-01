新浪“土豪式”分红背后：改善微博流通性 未来或继续分红

经济观察网 记者 洪小棠 8月31日晚间，新浪公司为自己的股东们送上一份惊喜。董事会批准向股东依照固定比例配送微博公司的股票，比例为每持有10股新浪普通股将配送1股微博A类普通股。完成股票配送后，新浪在微博的持股比例将由目前的约54%降至约51%。

言外之意，新浪将自身持有的约3%的微博股票向新浪的股东们派发红利。按照微博股票8月30日（美国时间）收盘价47.54美元计算，相当于新浪向股东每股派发了4.754美元的红利，一次性的派息率约为6.2%，堪称“土豪”。

但在这次“土豪式”分红背后，流露出更多细节。微博的流通比例尚还很低，未来还不排除再度分红微博股票的可能性；A/B股的设置，让新浪仍然牢牢把握着微博的控制权。

改善微博流通性 更多股东分享成长

从SEC披露的新浪微博股权结构可以看出，截止2016年3月31日，新浪持有微博54.5%的股权，阿里巴巴作为微博第二大股东，持有30.5%的股权，新浪CEO曹国伟拥有微博1.4%的股权。仅上述三个股东就合计掌握了微博85.1%的股权，众多机构和散户投资者仅能分享到14.9%的微博股份。

就在新浪祭出这份分红方案之前的几个小时，摩根大通发布研究报告，恢复对微博的研究，评级为“增持”，并将其2017年6月的目标价定为70美元。摩根大通给出的理由是，在过去两年，微博将用户下沉到二三线城市，吸引到大量年轻用户并提供了更多垂直化内容，这一切努力都为网红经济提供了基础，使得微博成为网红经济的主要受益者，而网红经济的商业化潜力将在接下来几年逐渐释放，并给微博带来可观的营收增长。

摩根大通认为，微博流量的去中心化和新商业模式的创新，可以让中小网红将自身的影响力变现。与此同时，微博也能从快速发展的网红经济获益，推动广告、增值业务和利润分成等商业化进展。基于上述判断，摩根大通预计，微博2016-2019财年的复合增长率会超过53%，超过华尔街分析师的平均预期31%，而微博直播业务将在2018财年实现商业化。

一边是市场的看多信号，另一边却是寥寥无几的股权筹码，对于理性的美国投资机构者而言，很难做到不计成本地扫货建仓，他们采取的往往是在一个合理的价格区间内分批逐步买入的策略，但微博过低的流动比例很难令机构配置到合适的头寸。

如今，新浪利用向股东分红的契机，将持有的微博股份向股东派发，实质上就是改善微博股权流动性的举措。相比微博，新浪的股权比例要分散许多，约3%的微博股权中的大部分都将流向散户手中。这也为机构配置微博股票带来契机。

新浪控股权犹在 未来或继续分红

本次分红的一大细节是，新浪股东获得派发的是微博A类普通股。早在微博上市指出，为了保证新浪对微博的控制权，微博采用了双层结构（Dual Class Structure），市场投资者持有的是A类普通股，每股对应1票投票权，新浪自身持有的是B类普通股，每股对应3票投票权。本次分红将导致新浪在微博的持股比例将由约54%降至约51%，但投票权仅从约78%降至约75%。新浪仍将微博的控制权牢牢抓在自己手中。

这样看来，新浪分红派发微博的股权，无论对微博股东还是新浪股东，都是比较有利的方案，微博的股东权益没有被稀释，而新浪的股东则可以直接分享到微博的未来成长，而不是间接通过持有新浪来享受微博的增长。

在美国市场，直接持股与间接持股有着很大的区别。这一区别既可以体现在持有微博的新浪身上，也可以体现在持有阿里巴巴的雅虎身上。在剔除新浪所持有的微博股权市值后，新浪自身业务的估值很低，而雅虎在剔除所持阿里巴巴股权市值后，自身业务估值为负。

而通过分红的方式扩充微博的流动性，可以使微博的价值更多地体现出来。从目前新浪对微博的75%投票权看来，新浪还可以继续采用分红的方式稀释其所持微博的股权，让更多市场投资者分享微博的收益。华尔街多家投行认为，这种分红并不代表着新浪的价值降低，反而意味着新浪开始致力于释放其所持资产的价值，新浪股东有望进一步获利。MCM Partners公司分析师Ryan Roberts在获悉上述消息后宣布，重申新浪股票的买进评级。

该分析师还表示，鉴于自己早已指出新浪股票基于分类加总法(SOTP)的价值被显著低估，新浪管理层实现股东价值最大化的计划令人鼓舞。在配送微博股票后，预计新浪股票的估值折让率将缩小，这部分得益于此事表明新浪管理层有意愿来解决母公司新浪和控股子公司微博的估值背离问题。

“新浪是微博最大股东，在微博发展被一致看好的情况下，新浪没有理由不被看好，新浪通过此举为自己‘正名’。新浪的资产价值将释放，作为优质资产的微博将成为投资者看好新浪的理由，让投资者在二者间建立更强的关联。微博对新浪的驱动力，就像微信对腾讯的驱动一样，是产品的垄断地位决定的。”一位接近微博高层的人士表示。

微博悄然崛起 市值创历史新高

自微信诞生后，大众对于“两微”相争谁将胜的话题一直叨叨不休。比较普遍的看法认为，微信的崛起同时伴随着微博的衰落。随着微信以及朋友圈的火热，微博的用户规模与使用率大幅下降，大批用户开始从微博转战朋友圈。微信公众号的上线，更是将微博的大部分大V带走，似乎微博的社交功能已经被冲击得七零八落。

然而，随着微博今年第二季度财报的出炉，市场却是一片惊讶。微博第二季度营收达到1.469亿美元，同比增长36%；净利润为2590万美元，同比增长516%，均超出华尔街分析师预期。截止二季度末，新浪微博月活跃用户为2.82亿，连续九个季度保持30%以上的增长，其中移动端月活跃用户同比增长40%。微博股价已从一年前的9美元一线涨到如今的47美元左右，涨幅超过400%。

显然，微博已经在不知不觉中爆发出“洪荒之力”。此前全体中国人被刷爆朋友圈的“王宝强事件”就起源于微博。短短3天内，整个微博中关于该事件的阅读量就超过了52亿，这一数字几乎是中国总人口的近4倍。在里约奥运会期间，微博上奥运视频的播放量达到104亿，女排夺冠当天，微博日活跃用户达到1.43亿，创下历史峰值。

相比国内的一些悲观看法，海外机构则纷纷给出正面预期。摩根大通指出，“微博的直播业务将在2018财年实现商业化，预计将在2018财年带来额外的15%总营收和52%的非美国会计准则净盈利。我们预计2017和2018财年的每股收益比华尔街分析师预期均值分别高出26%和36%。尽管微博公司已经成功通过粉丝经济实现盈利，我们认为视频直播业务商业化潜力同样巨大。”