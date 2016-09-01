网信集团CEO盛佳：“数字化”创新将为普惠金融加速

迄今规模最大的二十国集团工商峰会（B20）与二十国集团（G20）领导人杭州峰会即将开幕。在中国担任二十国集团（G20）主席国这一年，“数字普惠金融”被列为本次峰会的重要议题，由G20框架下普惠金融全球合作伙伴（GPFI）负责起草的《G20数字普惠金融高级原则》（以下简称《高级原则》）将提交9月G20杭州峰会讨论通过。

“全球范围内大多数经济体都面临着增长放缓的困境，数字普惠金融或能成为下一个新的经济增长点。”作为中国人民银行研究局G20数字金融专家组专家、B20“中小企业发展”议题组成员，网信集团CEO盛佳认为，《高级原则》将为各国在数字普惠金融发展的各个层面提供实践指导并解决发展中的难题。

数字普惠金融将改善中小企业融资

促进中小企业融资是普惠金融工作的核心领域之一。杭州峰会上，G20计划出台《G20中小企业融资行动计划落实框架》（以下简称《落实框架》）。

《落实框架》围绕促进改革和推广各国成功的改革经验，设计了相关的自评估框架，鼓励各国对照国际良好实践进行诊断评估，从而决定改革措施的优先级，核心目标是营造有利的监管环境促进竞争，以提高中小企业融资能力。其中列为优先的三项改革措施包括：改善中小企业征信体系；鼓励银行和非银行金融机构接受动产作为抵押物贷款给中小企业；改革中小企业破产制度。

盛佳表示，“中小微企业等曾经因为面对较高的金融服务门槛而感到无能为力，而《高级原则》主张用数字科技改变这种现状，让每一位市场主体都能够平等地共享金融服务，从而提升金融服务质量和全社会效率。”

网信集团旗下网信理财的供应链金融就是个典型案例，利用核心企业的远程数据对借款企业进行筛选和风控。通过对信息进行数据化建模和分析，通过大数据技术，提升企业准入、风险评估和贷后管理等多个环节的效率，减少现场尽调的成本，这个模式也可以说是数字科技带来的变革。

普惠金融应弥合“数字鸿沟”

根据普惠金融的含义，小微企业、偏远地区居民、农民、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等特殊群体是普惠金融重点服务对象。但在实际的社会环境中，这些对象正好是信息、资源获得比较困难的群体。在应用数字技术普及的环境，无形的“数字鸿沟”使得他们更难获得金融服务。

过去几年，在规范数字金融和支持普惠金融创新，特别是数字金融的发展方面，中国已经取得了显著进展，商业银行、支付机构的互联网支付业务快速成长，移动支付业务呈现爆发式增长，在世界许多地方几乎是不可想象的。

“只有过不同的数字技术手段解决用户访问网络的基本能力，才能让一些普惠金融的方式得以实现。”通盛佳指出，从数字普惠金融的角度看，“数字”的含义非常广泛，不仅指当前我们所熟知的3G/4G的网络、智能手机等，其实任何能访问数字信息的手段都可以成为实现普惠金融的手段。

央行副行长易纲在2016中国普惠金融国际论坛发表主旨演讲时指出，要规范发展数字金融，支持普惠金融产品的创新。对此，盛佳在接受采访时认为，《高级原则》中提出促进数字化也要强调创新，实际上就是为了应对各个地方发展不平衡，用数字手段尽可能多地去覆盖不同的人群。数字普惠金融的范围和内涵广泛，各地的发展情况和基础条件各不相同，要根据当地实际情况进行创新，任何方式的创新、只要有利于普惠金融发展就可以尝试。

“从我们的实践经验来看，金融基础设施包括支付、通讯、网络连接等环节。如果只是做好其中某个环节，数字普惠金融几乎不可能实现。无论在中外金融基础架构建设所面临的挑战都不一样，但重要的是基础设施并非单点系统，而是要打造由若干个子系统结合起来的生态环境。”盛佳表示。

此外，全行业还要有区别地针对各类群体开发合适的数字普惠金融产品，也要加强对技术知识弱势群体的教育与培训，政府部门要提供更多服务，强化数字技术知识与技能的推广、普及。