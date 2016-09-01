未来大机遇——华夏银行开辟绿色金融市场

经济观察网 记者 胡群 多年来，全球的目光一直紧盯着中国北京的雾霾，而今雾霾虽不时侵袭北京，但每一位常住北京的人都了解，这两年蓝天越来越多，那种每日紧闭门窗，24小时开着空气净化器的日子越来越少。

这是一个令人欣慰的开始。大气污染防治是一项长期工程，绿色发展离不开绿色金融，随着我国“十三五”发展规划提出了绿色发展理念以及构建绿色金融体系的战略，国内的绿色金融正在快速发展。

今年6月，世界银行“京津冀大气污染防治融资创新”项目已正式落户华夏银行，该项目是我国第一个采用世界银行基于结果导向（P4R）贷款方式的转贷项目，也是世界银行全球第一个与非政府机构合作采用该模式的转贷项目，全球第一个应用于能效领域的结果导向型贷款项目。

当前中国处于经济发展方式转型期，随着经济结构调整，将产生巨大的绿色金融需求。中国的银行业正在积极开辟绿色金融市场，发展绿色金融。中国人民银行研究局首席经济学家、中国金融学会绿色金融委员会主任马骏表示，随着国内绿色金融体系顶层设计的明晰化，未来几年将迎来绿色金融发展的黄金时期。

雾霾大恐慌

北京，乃至华北地区的雾霾源在哪里？众说纷纭，但值得警醒的是，全国雾霾最严重的城市大都集中在华北地区，尤以河北省为甚。

如何平衡经济发展与环境污染的矛盾？十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动经济社会绿色发展是“十三五”乃至更长时期的一项重要任务。

绿色金融越来越受到政策制定者的关注。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平8月30日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第二十七次会议。会议审议通过了《关于构建绿色金融体系的指导意见》。

会议指出，发展绿色金融，是实现绿色发展的重要措施，也是供给侧结构性改革的重要内容。要通过创新性金融制度安排，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，同时有效抑制污染性投资。要利用绿色信贷、绿色债券、绿色股票指数和相关产品、绿色发展基金、绿色保险、碳金融等金融工具和相关政策为绿色发展服务。要加强对绿色金融业务和产品的监管协调，完善有关监管规则和标准。

8月31日中国人民银行、财政部、国家发展和改革委员会、环境保护部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合印发了《关于构建绿色金融体系的指导意见》。银监会则引领银行业大力发展绿色金融。

副行长陈雨露认为，央行下一步完善与绿色金融相关监管机制，有效防范金融风险。加强对绿色金融业务和产品的监管协调，综合运用宏观审慎与微观审慎监管工具，统一和完善有关监管规则和标准，强化对信息披露的要求，守住不发生系统性金融风险底线。

“绿色金融体系已经成为国家战略，这项战略的具体内容也已经明确。”中国人民银行研究局首席经济学家、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏在2015年“绿色金融与治霾产业峰会上”发言时指出，中共中央、国务院在2015年9月份发布的《生态文明体制改革总体方案》中，第45条首次明确提出“要建立我国的绿色金融体系”。

然而，金融机构如何通过绿色金融产品构建好的社会呢？

“2016年，中国将绿色金融列入G20议题，发起G20绿色金融研究小组，获得了积极反响和广泛支持。”中国人民银行官网近日转发新华网文章《二十国集团框架下发展绿色金融的中国倡议》称，在今年9月即将召开的G20峰会上，绿色金融也被列入其中成为重要议题。

实际上，华夏银行、工商银行、农业银行等早已开展绿色金融业务探索之路。数据显示，华夏银行绿色信贷贷款累计投放已达1000亿元，截至2015年年底，绿色信贷余额达400亿元，占华夏银行对公贷款余额5%以上。

早在2001年，华夏银行就参与了世界银行能效援助二期工作。此后，华夏银行还承接并成功实施了法国开发署能效与可再生能源绿色中间信贷项目和世界银行CHEEF中国节能转贷项目，并与欧洲复兴开发银行、亚洲开发银行就绿色信贷金融创新进行交流。

近年，通过执行法国开发署能效与可再生能源中间信贷项目、世界银行CHEEF中国节能转贷项目，华夏银行的绿色金融综合服务方案，已为全国34家企业的49个项目发放了转贷资金，累计投放资金折合人民币24.23亿元，发放配套人民币贷款48亿元，投放涵盖了10个行业、环境受益地区涉及北京、河北、山西、河南等 18 个省市，每年为社会节约标煤超过192.57万吨，减排CO2338万吨。

“国际合作已成为华夏银行绿色金融的一大特色。”华夏银行相关业务负责人介绍说，通过与全球各类组织及金融机构的合作，利用国际低成本资金和先进的绿色金融理念，可以更好的服务于我国的实体经济和绿色发展战略。

正是基于华夏银行在绿色金融领域中的成功探索，世界银行“京津冀大气污染防治融资创新”项目于今年6月份正式落户华夏银行。据记者了解，与华夏银行竞标该项目的是一家政策性银行，但华夏银行近年在绿色金融领域所取得成就使其颖脱而出，最终赢得世界银行的青睐，这是我国第一个采用世界银行基于结果导向（P4R）贷款方式的转贷项目，也是世界银行全球第一个与非政府机构合作采用该模式的转贷项目，全球第一个应用于能效领域的结果导向型贷款项目。

该项目将通过世界银行4.6亿欧元和华夏银行的等量自有资金，以较低利率水平支持京津冀及周边地区的能效、可再生能源及大气污染防治项目。项目实施后，每年将至少减排二氧化碳246.1万吨、粉尘0.36万吨、二氧化硫1.69万吨、氮化物1.27万吨，并减少标煤使用量超过100万吨。

华夏银行最近也正式签署了由G20能效融资工作组、欧洲复兴开发银行、联合国环境规划署金融行动机构联合发起的《金融机构能源效率声明》，目前已有来自42个国家的100余家金融机构宣布加入此声明。

除此之外，华夏银行还将集合理财资金，发起设立碧水蓝天产业基金，初步预计资金规模达50—100亿元。主要投资方向将面向节能减排，新能源，资源循环利用，水、土、气污染治理，并延伸到产业链的上下游。通过债权和股权结合的投资模式支持环保产业项目，借助于多层次资本市场的发展，共享京津冀绿色发展红利，为投资者带来较好的收益回报。

顶层制度设计

8月15日，中国人民银行易纲副行长在外交部二十国集团杭州峰会媒体吹风会上表示“今年，中国首次把绿色金融议题引入G20议程，并创建了绿色金融研究小组。杭州峰会将通过第一份G20绿色金融综合报告，明确绿色金融的定义、目的和范围、面临的挑战，并为各国发展绿色金融献计献策，支持全球可持续发展。”

中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告2016》显示，截止2015年底，21家主要银行业金融机构绿色信贷余额7.01万亿元，较年初增长16.42%，绿色信贷余额占我国全部信贷余额的10%左右。

近年来，中国银行业利润增速虽已放缓，但一直享受着比外国同行更轻松和更稳定的回报，因而更能承受风险，积极试错，参与绿色金融的探索。中国的银行业净资产收益率（ROE）稳定在15-20%，美国银行业是9%左右，欧洲银行业仅为3%左右。依靠丰厚的利润，中国的银行有实力推动绿色金融产品创新，普及绿色金融理念，共同促进我国绿色金融持续健康发展和经济转型升级。

而这种探索也是政府及监管机构所鼓励的。中国人民银行副行长陈雨露表示，推动经济社会绿色发展是“十三五”乃至更长时期的一项重要任务，绿色金融在中国的发展前景非常广阔，市场潜力巨大，人民银行将按照党中央、国务院的决策部署，会同有关方面加快构建中国绿色金融体系。

2015年9月，在中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》中，首次明确了建立中国绿色金融体系的顶层设计。

2016年2月，人民银行、发改委、工信部等八部委印发《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，鼓励银行业通过创新绿色金融产品积极支持节能环保项目和服务。

2016年3月，全国“两会”通过的《“十三五”规划纲要》明确提出要“建立绿色金融体系，发展绿色信贷、绿色债券，设立绿色发展基金”。构建绿色金融体系已经上升为国家战略。

2016年第一季度中国货币政策执行报告指出，未来几年，绿色金融发展将迎来新的机遇期，重点是要通过贴息、担保等方式推动绿色信贷，建立绿色产业基金，进一步发展绿色债券市场，创新绿色股票指数和相关的投资产品，在环境高风险领域建立强制环境责任保险制度，积极发展碳排放权期货交易和各类碳金融产品，支持有条件的地方开展绿色金融试点，继续推动绿色金融领域的国际合作。

中国工商银行城市金融研究所所长周月秋表示，“今年年内，银监会还会对银行业等金融机构实施绿色银行评级，推动银行业金融机构加快向绿色金融机构转变。”

不仅国内的绿色金融蓬勃发展，国际合作也在不断地深化。陈雨露指出，我国是今年G20峰会的主席国，在中国的倡议下，G20成立了绿色金融研究小组，由人民银行和英格兰银行任共同主席。目前，研究小组已经召开了三次会议，就各国绿色金融发展的最佳实践面临的主要障碍和促进全球绿色金融发展的举措等问题进行了深入的研究。在今年3月份上海召开的G20财长和央行行长会议上，绿色金融也首次作为重点议题写入G20公报。

临界点：趋向绿色金融

当前中国处于经济发展方式转型期，随着经济结构调整，将产生巨大的绿色金融需求。据中国环境与发展国际合作委员会课题组估算，2015至2020年，中国绿色融资需求为15万亿至30万亿元；2015年到2030年，中国绿色融资需求为40万亿至123万亿元。

在政策及市场的共同促进下，不仅华夏银行，其他银行也在积极探索绿色金融。

截至6月末，中国工商银行在绿色经济领域的贷款余额已达9768亿元。在全面推进“绿色信贷”的同时，工商银行充分发挥集团全链条、多牌照融资业务体系优势，通过债券承销、金融租赁、投资银行等多渠道多途径支持绿色经济的融资需求。今年上半年，先后在全国银行间债券市场承销了境内首支绿色金融债券和首支绿色企业债券。

中国农业银行于7月27日成功发行上交所市场首单绿色资产支持证券——“农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持证券”。该项目也是全球为数不多的优秀绿色资产证券化产品。本次发行规模共计12.75亿元人民币，期限为1-5年，各档发行利率区间为3.4%-4.5%，创非金融企业资产支持证券发行利率新低，体现了市场对绿色产品的高度认可。

“随着国内绿色金融体系顶层设计的明晰化，未来几年将迎来绿色金融发展的黄金时期。”马骏称。