扩大北京体验店布局 供港生鲜推进出口食品“三同”

经济观察网 实习记者 刘雪松 8月31日，供港生鲜交易公共服务平台成立一周年工作介绍会在京召开。国家认监委相关部门负责人以及行业专家、渠道商、新闻媒体等代表出席。

在工作介绍会上，供港生鲜对出口食品企业内外销“同线同质同标”（以下简称“三同”）工程成果作了说明，介绍了供港生鲜交易公共服务平台成立一周年发展情况。

食品“三同”，是由国家质检总局、国家认监委围绕加强供给侧改革组织实施的出口食品企业内外销“同线、同标、同质”工程，发挥出口食品企业备案注册管理、第三方认证的质量基础保障作用，将出口食品质量安全监管模式复制到国内市场。

据悉，出口食品企业内外销“三同”工程自实施以来，国家认监委已支持建设供港生鲜、供日韩等多个“三同”交易平台，建成3个线下“三同”体验店，正式上线运行“三同”信息公共服务平台。符合“三同”条件，即具有出口注册备案资格且有实际出口业绩，自我声明和取得HACCP/GAP认证的出口食品生产企业或出口注册备案种养殖基地，可登录“三同”信息公共服务平台发布产品和购销渠道信息。目前，上线企业已达890家，5-8月，上述企业因登录“三同”信息公共服务平台新增国内订单7亿元。

记者从会上获悉，供港生鲜交易公共服务平台承办方全球商品采购中心许京主任重点介绍了北京供港生鲜旗舰店运营情况以及发布了供港生鲜平台下一阶段推进计划。

许京表示，为了规避随着采购量增加，香港居民担心的断购、不能足量供应等问题，在参照供港标准的前提下，考虑适当增加一些非供港基地和全球供港（或进口）的生鲜类产品，最大程度上满足各地消费者的个性化、多样化采购需求。北京供港生鲜旗舰店通过对标香港百佳超市，进行了售卖产品的有效组合和配置，主要包括供港产品、具备出口备案类产品、全球供港和进口产品以及门店自采产品，占比分别为40%、20%、35%和5%。通过近两个月的统计发现，进店消费者从白领阶层逐步向高收入阶层转变，购买品类从前期冰鲜鸡、水饺等单一速冻食品逐步趋向蔬菜、水果、猪肉等多元化生鲜产品。如广东温氏、鹤山占里欣得等出口企业产品深受北京市民欢迎。从销售数据得出，随着人流量的不断增加，旗舰店销售额呈稳步攀升态势。

“下一阶段将陆续扩大北京体验店布局范围，并夯实做好供应北京、上海春节市场的产品招标工作，进一步满足当地老百姓品质消费需求。”许京说。

供港生鲜平台首席专家叶志平介绍了“飞行检查”情况，消费者代表现场介绍了选购供港生鲜平台“三同”产品的亲身经历和体会。

2015年以来，质检总局、认监委积极落实总理指示，组织开展了出口食品企业内外销“同线同标同质”调研，首先在供港食品企业领域开展工作试点，支持建设供港生鲜交易服务平台，并将相关情况和工作计划通过质检专报报告国务院领导。去年9月，克强总理对此项工作作了重要批示肯定。

今年8月24日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求推动实现内外销产品“同线同标同质”，增加“中国制造”有效供给满足消费升级需求。《中国制造2025》《关于促进消费带动转型升级的行动方案》将“三同”列入其中，为“三同”工作具体实施提供了政策支撑。

为加快推进出口食品企业内外销“三同”工程，国家认监委组织全国34个检验检疫局，征求出口食品企业帮扶需求8201家，确定重点帮扶对象1596家，组织对460家“三同”信息公共服务平台上线企业实施备案认证联动监管，抽检产品样本423个，确保“三同”产品品质。下一步，国家认监委还将加快制定行业标准，进一步完善“三同”信息公共服务平台，指导试点商务交易平台完善流程，规范运营。