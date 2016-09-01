经济观察网 记者 温淑萍 美敦力近日公布了2017财年第一季度（截至2016年7月29日）财报。财报显示，当季营收为71.66亿美元，同比下滑1%（较去年同期少一周）。如果按照不变汇率和相同周数计算，当季营收同比上涨超过5%。汇率变化给第一季度带来了700万美元的负面影响。由于少了一周，公司预计会给当季营收带来大约4.5亿美元的影响。

财报显示，按照通用会计准则计算，当季净收益和摊薄每股收益分别为9.29亿美元和0.66美元，分别同比上涨13%和16%。如果按照非通用会计准则（non-GAAP）计算，当季净收益和摊薄每股收益分别为14.44亿美元和1.03美元，分别同比增长约11%-14%和14%-16%（基于不变汇率和相同周数）。

按照地区来看，第一季度美国市场的营收为40.02亿美元，占公司总营收的56%，同比下滑3%；若以相同周数计算，则保持有个位数的增长。美国除外的发达国家市场的营收为22.31亿美元，占公司总营收的31%，同比增长2%；若以相同周数计算，则是中位的个位数增长。新兴市场营收为9.33亿美元，占公司总营收的13%，与去年持平；若以相同周数计算，则实现个位数增长。

“第一财季是美敦力多元化业务及跨区域营收取得强劲增长的又一个季度，”美敦力董事长兼CEO奥马尔·伊什拉克说：“除了我们稳定的表现外，也持续产生了大量现金流，我们将继续进行战略部署，聚焦我们的重点事务，在并购及研发投入、现金股息回馈股东、资产负债平衡方面保持合理的节奏。”

按业务集团分，心脏血管业务集团的第一季度营收为25.18亿美元，同比下降2%；微创治疗业务集团当季营收为24.24亿美元，同比下降1%；恢复性疗法业务集团当季营收为17.72亿美元，同比下降2%；糖尿病业务集团当季营收为4.52亿美元，同比上涨2%。如果按照不变汇率和相同周数计算，所有四大业务集团都实现了中位以上的个位数增长。

此前，美敦力董事会近日批准了2017财年第二季度现金股息派送计划，每股普通股将派息0.43美元，较去年同期增长13%。 这一季度股息声明与美敦力在2016年6月发表的股息公告保持一致。作为标普500红利经典指数的中坚代表，美敦力已经连续39年上调股息了。