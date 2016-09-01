车险新费改落地2月 定价系数影响逐层显现

经济观察网 记者 王丽娟 被市场称为车险新费改的《商业车险基准费率方案（全国推广版）》自7月1日正式落地已整两月，包括保险公司、投保客户以及汽车经销商在内，保险市场的变化在慢慢发生，主要系数的影响逐层显现。

相比之前，车险新费改条款更具有操作性、更人性化。车型系数定价被引入新费改条款，从而零整比和理赔率高的车型保费走高；无赔款系数NCD定价作用加大，车辆使用过程中的奖优罚劣机制被体现了出来；由于渠道系数和自主核保系数采用，保险公司在保费定价中被赋予了更多自主权力，为各市场主体间的费率差异化打基础。

不过就销售而言，“有影响但不大，零整比和理赔率高的车型变化较明显，譬如某些进口车型。”中国人保的一位业务员提醒，“出险次数与保费额成正比，小刮小蹭自己解决为上策；保险公司与交通部门全面联网，投保人首选是避免交通违法。”

豪车保费上涨

借鉴国外经验，本次新费改引入车型系数。车型系数在国外并非新鲜事物，是欧美国家保险市场普遍采用的车型定价模式。以大众POLO为例，根据德国汽车工业联合会和保险公司的评价，这款车的保险等级定为10级，每年只要交350欧元保险费就够了；而同类级别车型通常为13级或14级，要交650欧元。相比国内市场，欧美市场的车险分类级别比较细，我国目前最多只有10个级别的划分，而国外奖惩系统的等级数一般都有20个以上。

为了解车险系数定价对市场的影响，记者“摸底”了北京望京地区的某家宝马和奔驰的4S店。记者现场了解到，以奔驰GLC和宝马X3车型为例，新车保险费用分别上涨近2000元和近1000元。“商业车险改革必然会涉及到市场参与者之间利益分配的适度调整。如车型系数引入定价因子，零整比高的车型将会面临保费的上升。” 安盛天平财产保险公司（下称安盛天平）首席战略官袁颖晖对记者表示。

对于豪华车保费的提升，4S店汽车的销售人员对记者称这也是没有办法的事情，并透露了他的“销售经”，称在销售环节尽量淡化新费改的影响。对于豪华车保费上升，中国人保的业务员给出另一种解释：“他们是不差钱的，所以不太在意保险费上涨，花了巨资买车，还在乎这点保费？”

4S店汽车的销售人员给记者的报价单显示，奔驰GLC和宝马X3车型保费通常在15000元到18000元之间，如果再加上汽车出保后维修的费用，每年的用车成本也不是一个小数目。一位保险公司业务人员称，“车主也很无奈，保险市场大部分份额基本被在三大保险公司占据，保险公司统一遵照新费改规定，高保费也是消费者不得已的选择。”

据上述中国人保的业务员对记者透露，费改前低中端和长期不出险的车辆，保险公司肯定是赚钱的，但是豪华车市场一直是保险公司的软肋，维修成本高，车祸的赔付金额巨大，这是保险公司与4S店之间的潜在矛盾，由来已久。

2013年，多家保险公司亏损被市场认为与车型系数有关。2014年9月，一汽奥迪湖北经销商单方面“集体”上调售后服务价格，导致其在车险理赔价格上，与保险公司的理赔报价存在较大的差异，从而导致在湖北市场出现大量的奥迪车损无法理赔的现象。新费改车型系数的引入具有一定的纠偏作用。国外保险市场的成熟发展为国内保险业提供了“他山之石”。

一家财险公司高管在谈到新费改的影响时认为，每年用车成本的上升，成为消费者购买车辆时的考虑因素之一。车型系数的推出给予了保险行业面对车企时话语权的上升，而且拥有海量数据的保险人完全有实力、有能力影响到整车厂商适度对零配件价格体系进行调整，从而进一步使消费者得到实惠。

驾驶行为影响大 保费最低三折

“新费改后，最高可以降到0.289，这是以前从来没有过的”，上述中国人保的业务员表示。NCD系数是指无赔款优待系数，是根据车险信息平台反馈的被保险车辆三年出险记录来确定NCD系数的浮动范围。北京新费改与上海、江苏等城市的个性化差异就体现在对NCD系数向两端延伸与细化，北京是所有地区最高系数（5.75）和最低系数（0.29）差别最大的城市。北京的新费改在全国基础上增加了连续4年、5年未出险的优惠系数，也增加了上年发生6次、7次、8次、9次、10次和10次以上赔款的惩罚系数。而在交通违法系数方面，最高允许上浮45%，无下浮空间。保监会数据显示，从今年6月份第三批商改后全面上线的情况来看，市场平稳增长，70%以上的被保险人得到了不同程度的费率下降，平均费率降幅为7%左右。中国太平洋保险公司有关人士对记者分析认为，费改后消费者普遍获益，平均保费支出下降，保全保足的意愿有所提升，保险公司的持续压力也逐步增大。

当被问及会不会影响到自己的驾驶习惯和保险投入时，一位张姓车主认为，保费500元以下不会出险，自己解决；肯定要注意自己的驾驶习惯，坦诚自己是老司机的优势，以后就连车辆并线也要十分谨慎，直接跟钱挂钩马虎不得。一家保险公司的销售人员对记者坦言，2012年开始，已经与交通部门联网，对客户的驾驶行为把控也逐步精准化。国外对比显示，被称为“轮子上的国度”的美国，同一辆汽车由于投保人或被保险人的不同，保险费率可以相差3倍。

与车型系数的消费认知不同，无赔款系数NCD在定价中的作用获得市场认同度高，一些保险公司也不怠慢，借力新费改引入NCD系数的变化，积极变革应对，在营销上也别出心裁。“安盛天平最近推出了‘好司机，省更多’的理念及活动，对于出险少的好司机，除兑现商改给予的费率优惠（省钱）外，还提供了省时的购买体验和省心的保险服务，”安盛天平首席战略官袁颖晖对记者称。中国太保公司则强调运用大数据、新技术，深化脸谱分析，“下阶段，中国太保公司将积极适应商改政策变化，运用大数据、新技术，持续深化客户脸谱分析，提升定价能力，进一步完善差异化营销体系，打造优秀理赔服务品牌。”中国太保有关人士对记者称。

自主定价系数摸索

在新费改中，车险自主核保系数和自主渠道系数是消费者最犯晕的，但是从保险公司努力降低标准的趋向性中，消费者可以了知一二，这两个系数也是保险公司价格战中最具个性的指标。车险自主核保系数和自主渠道系数是新费改中新增的保费折扣系数，由各保险公司根据公司经营情况在0.8-1.2区间向保监局报案，为了拿下更多用户抢占车险市场，一些保险公司的渠道系数和自主核保系数都降至最低标准。“在费改前，电销产品（需保监批准）有15%的费率折扣，费改后，统一改为不超过15%的渠道系数，保险公司自己掌握应用。自主核保系数是费改后才有的，也是15%的上限，保险公司如用足两个系数的话，可以去到标准费率的72.25%。”安盛天平首席战略官袁颖晖对记者称。

不过，据经济观察网记者了解，保险公司对车险自主核保系数和自主渠道系数的降低并非没有约束，如果过度滥用自主系数，引发保险公司综合成本过高，可能会引起监管部门的关注，甚至遭到处罚，在此制度被采纳的日前，保监会曾通报暂停中华联合保险湖南分公司等六家公司商业车险产品的决定。

费率的差异化和最终放开是保险改革的未来，在目前不会有太大改变，消费者的内心还是希望一旦有什么事的时候，有最靠谱的服务公司来提供服务，所以品牌在消费者的内心还是根深蒂固。正如中央财经大学保险学院院长兼书记李晓林所说，一个公司服务品牌是最大的分级，就是公司要主动，自己建立自己的服务意识。

商业车险费率市场化改革的目的主要在于真正将产品开发、定价权交还给市场，把选择权交还给消费者，从而激发出保险公司的创新能力、服务意识，让消费者得到更大的实惠，同时也促进财产保险市场的成熟与发展。系数自主也给保险公司巨大压力，如中国太保公司加大电销业务资源投入，加强电网销业务基础建设，重视互联网业务的发展前景，围绕个人客户互联网场景搭建互联网保险生态圈。

据悉，与国内相比，汽车品牌保险等级在国外早己成为消费者选购汽车时的一个重要参考指标。在英国，如果你的年龄在25岁以下，你需要支付的保费可能比你购车的价格还要高。发达国家的保险公司一般在制定汽车保险费率时，除要考虑到汽车本身的状况外，还要考虑到驾驶员、地域、气候等多种因素，所推出的险种、条款多种多样。国外保险公司比较通行的一种做法是费率自由化。即按照“契约自由”的原则，各保险公司自己决定汽车保险的费率。

国内的车险改革，还在路上。