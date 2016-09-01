百度世界无人车论坛召开 定义自动驾驶十大核心技术

2016年百度世界大会无人车论坛在9月1日下午召开。百度高级副总裁、自动驾驶事业部总经理王劲发表了“汽车新智能”的主题演讲。围绕“共建新生态、迈向商业化”，与政府、协会、汽车行业等多个领域的嘉宾及领军人物共同探讨了自动驾驶汽车的未来。

与此同时，加州汽车监管机构向百度发放了自动驾驶机动车许可证，允许百度在加州进行自动驾驶技术测试。对此，王劲表示，百度将很快在加州的公共道路上进行无人车的测试。汇聚了中、美两地顶尖研发人才，百度将加速自动驾驶技术的发展、推动实际道路测试的进度。

当前，汽车行业的发展出现了新趋势。汽车新能源化、汽车共享化和汽车智能化成为主流。对于传统汽车行业而言，技术解决方案的盲点越来越多，带来了许多安全、拥堵与污染问题。随着新科技为生活带来的改善，传统汽车也逐渐无法满足用户对汽车安全性与舒适性更高的要求。在这样的背景之下，积极拥抱人工智能、发展自动驾驶技术则成为解决传统汽车痛点、拥抱主流趋势的有效路径。

王劲表示，目前的无人车发展主要有两种路径，一种是传统车企通过整车硬件的改良逐渐升级；第二种是互联网公司直接掌握让汽车智能化的核心软件技术，百度的无人车发展属于第二种，并且在人工智能的指引下，实现快速突破。王劲介绍，百度自动驾驶拥有环境感知、行为预测、规划控制、操作系统、智能互联、车载硬件、人机交互、高精定位、高精地图和系统安全等十项技术，这也定义了当今自动驾驶的十大核心技术。一旦实现量产，将使交通更安全、通行更高效、出行更经济。

现阶段，百度无人车正在通过自主研发、投资并购、开放合作的方式，全力构筑新生态。自主技术研发，是百度无人车生态的基石。百度拥有领先的计算机视觉技术，在国际通用街景数据集KITTI的车辆识别准确率达到90.13%。到2016年7月底，百度自动驾驶技术专利的申请数量439项，包括无人车的智能感知与控制、智能检测与定位、高精地图、语音和图像处理、机器学习、无人车测试等国际领先技术。去年12月，百度无人车实现了上路测试，并完成了在复杂路面的实测，是百度坚持研发、不懈努力的一次集中爆发。

除此之外，百度通过还投资并购加速生态构建。8月17日，百度对硅谷激光雷达厂商Velodyne LiDAR进行了投资，该笔投资还将加速降低传感器生产成本，大大推进其传感器在无人车广泛应用的步伐，加速推动无人车商业化进程。

以人工智能技术为支撑，百度还始终秉持开放的心态与各行业合作。今年以来，百度先后与芜湖市政府合作建设“全无人驾驶汽车运营区域”、与上海国际汽车城签约落户无人车路测项目，与乌镇旅游达成战略，与各政府、组织的合作极大加速了无人车的发展。

会上，奇瑞汽车常务执行副总经理陈安宁、北京新能源汽车股份有限公司总经理郑刚也做了演讲与分享，共话传统车企与互联网企业在加速构建无人车商业新生态的心得和理念。