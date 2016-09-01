华为智能家庭物联生态圈首发中粮地产

2016年华为HiLink智慧家庭生态发布会安排在上海世博中心，这是一次全球开发者的盛会。来自地产、通信、互联网、家居等不同领域，包括中粮、华为、国美、美的等诸多业界领航者均参与其中。

这一届的HUAWEI CONNECT，借由HiLink协议将高速发展的物联网一举引入家居生活之中。

开放共建，智能家庭物联生态圈

未来的智能家庭是什么样子？简单来说，你的电视、你的空调、你的卫浴，等等等等，他们会魔法。酷暑难耐的夏天，还未归家，怡然清风自然放送；情人节想玩个浪漫，灯光、音乐、照片，一次全部就位，再养个扫地机器人送上永生玫瑰，再完美不过；出门在外，二哈在家翘首以盼，没关系，发布一个指令，自动喂食，这一切在线直播。

不仅仅是对生活中这些习以为常的家居进行简单整合，华为所精研的HiLink协议、家庭网络联接以及智能家居云平台等业务更是将“智能家庭物联生态圈”的市场化应用可能性一举带上行业的最前列。

开放的网络能力、高效合作平台、行业联盟技术贡献，华为将原先禁锢品牌间跨界联动的壁垒一举破除。

在HiLink协议之下，智能终端有了能够互相识别和理解的通用语言，1+1+1，无缝对接，共同协作，为用户提供舒适、自然的定制服务。目前，华为已与包括美的、海尔、欧普、Broadlink、杜亚、鸿雁等在内60多家硬件合作伙伴签署战略协议，而这个数字还在持续增长当中。

如果说，华为及其上下游产业链的通力合作是基于领先ICT技术，驱动行业创新的使命，以及匠造升级款“物联网家庭微缩版”的目标共建而成，那么，作为老牌地产商，中粮的加入就颇值得玩味及深思了。

这或许与2015年中粮地产所提出的“每天深度影响100万精英社群生活”的战略愿景紧密相关，一切围绕品质生活而展开。

事实上，从年初起，中粮地产即启动旗下王牌“大悦城”与销售型物业的品牌联动工作。在北京，如何利用品牌背书为中粮的业主们创制品质化、绿色的场景社区成为现阶段的关键研究课题。

华为全联接大会正好提供了这么一个契机，将智能家居整合系统扎根在中粮住宅项目之中，形成一款实用稳定、成本合理，可复制、可移植的创新产品线，成为华为“物联生态圈”中不可或缺的一部分内容。

智慧社区，领塑时代生活新方式

据悉，本次合作的成果，将首发于中粮京西祥云项目。这是中粮地产针对中产阶级定制打造的高品质智慧生活社区，亦是北京乃至全国首个落地的智慧生态社区项目。

不仅各类智能单品将得到统一APP“管控”，稳定的物联网芯片更为各智能家居的正常运行提供保障，此外，基于云平台大数据积累，控温控湿、供电安防的自动感性也将更加睿智精确，在进一步构建低碳绿色生活的同时，也将为居住者带来前所未有的轻松和愉悦体验。

大会上，中粮、华为继续向更多的全球品牌商、生产商抛出橄榄枝。从逻辑上讲，房地产发展到今天，已然向解决纯粹的居住需求相告别，新供应的住房更多的是为改善人的居住品质而生。

与此同时，中粮和华为还将围绕消费者的生活服务维度，结合中粮所涉足的其他产业链、服务链版块，不断探索新的合作契机，如智能物流管理、智能场景应用等等。

智能应用的本身并非重点，重点是基于该项技术背后，中粮、华为对于生活方式演进路径的规划。

正如麦克卢汉所言，“媒介即信息”，真正有意义的讯息并不是各个时代的媒介所提示给人们的内容，而是媒介本身。换句话说，技术媒介最重要的作用就是“影响了我们理解和思考的习惯”。因此，对于社会来说，真正有意义、有价值的“讯息”不是各个时代的媒体所传播的内容，而是这个时代所使用的传播工具的性质、它所开创的可能性以及带来的社会变革。