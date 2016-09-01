橙鉴爆料 | G20峰会给媒体记者们的待遇实在高大上！

经济观察网 橙鉴报道 还有几天，决定全球未来经济走向的G20杭州峰会就要召开了。作为今年中国最重要的主场外交，也是近年来我们主办的级别最高、规模最大、影响最深远的国际峰会，G20杭州峰会为全球所瞩目，约70个国家近5000名记者注册采访了此次峰会。但是在迎接铺天盖地的媒体报道之前，你知道这些报道都是怎么来的吗？

橙鉴今天就来带小伙伴们围观一下高大上的新闻中心！

新闻中心位于峰会主会场一层，总面积15000平方米，可同时接待5000名记者。

约1500个工位

媒体记者可以通过中间这块大屏幕收看会议直播

而位于新闻中心主入口的咨询台，配备工作人员及掌握多国语言的“小青荷”志愿者。

1500个工作位，电脑、复印机、传真机、电话等设施一应俱全。

双语电话，如果两个人语言不通，只要各拿起一个话筒对话，电话另一边的翻译就会时时为两人翻译。

采访区，是这样子的哦～

各大媒体的专用工作区～

新闻发布区

以及茶歇区，看上去就好好吃有木有～！

据悉，二十国集团领导人第十一次峰会将于9月4日至5日在浙江省杭州市举行。

应中国国家主席习近平邀请，本次与会领导人和国际组织负责人名单为：

阿根廷总统马克里

巴西领导人

法国总统奥朗德

印度尼西亚总统佐科

韩国总统朴槿惠

墨西哥总统培尼亚

俄罗斯总统普京

南非总统祖马

土耳其总统埃尔多安

美国总统奥巴马

澳大利亚总理特恩布尔

加拿大总理特鲁多

德国总理默克尔

印度总理莫迪

意大利总理伦齐

日本首相安倍晋三

英国首相特蕾莎·梅

欧洲理事会主席图斯克

欧盟委员会主席容克

沙特阿拉伯王储继承人兼第二副首相

国防大臣穆罕默德等二十国集团成员领导人

乍得总统代比

埃及总统塞西

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫

老挝国家主席本扬

塞内加尔总统萨勒

新加坡总理李显龙

西班牙首相拉霍伊

泰国总理巴育等嘉宾国领导人

以及联合国秘书长潘基文

世界银行行长金墉

国际货币基金组织总裁拉加德

世界贸易组织总干事阿泽维多

国际劳工组织总干事莱德

金融稳定理事会主席卡尼

经济合作与发展组织秘书长古里亚

而本届峰会也将成为二十国集团历史上发展中国家参与最多的一次。

最后，橙鉴想说，祝G20杭州峰会圆满举办！