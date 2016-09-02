保千里上半年业绩大增 汽车视像智能硬件“双轮驱动”

8月24日，保千里发布2016年中报称，今年上半年实现收入14.14亿元，同比增长185.82%；净利润3.36亿元，同比增长226.98%。2016年2季度收入和净利润均创下借壳上市以来单季度业绩新高。

资料显示，保千里2015年上半年完成借壳上市， 2015年3季度-2016年2季度，单季营业收入分别为3.85亿元、7.76亿元、5.96亿元、8.18亿元；同期单季净利润分别为0.9亿元、1.8亿元、1.37亿元、1.99亿元。

保千里业绩主要受益于汽车视像和智能硬件这两块业务的爆发式增长。保千里2016年中报解释称，公司积极开拓汽车视像和智能硬件产品业务，两块业务均实现较大幅度增长。

2015年以来，保千里凭借在视像领域的深厚积累，研发生产了打令智能系列、合众宝、乐揺宝等应用于人、汽车、家庭、实体企业、实体商店、公共场所的跨界全营销智能硬件终端，并提供多项解决方案。根据中报，今年上半年，公司“智能硬件+个人”解决方案、“智能硬件+实体店”解决方案、“智能硬件+公共场所”解决方案分别实现收入5600万元、3.88亿元、1.7亿元，智能硬件产品合计贡献收入6.14亿元，占营业总收入的比例达43.42%，成为上市公司第一大收入来源。上市公司仅在今年上半年智能硬件产品实现的收入，已经远超去年全年近3亿元的水平。

除了智能硬件外，保千里汽车视像也保持高速增长，持续发力。中报显示，今年上半年公司汽车视像业务实现销售收入5.87亿元，而去年同期仅有8000万元。

保千里汽车视像业务主要来自汽车后装市场。广证恒生在研究报告中表示，保千里后装市场从去年二季度开始突破，今年渠道下沉，4S 店与 2S 店同步拓展，有望持续爆发。

另外，保千里称在汽车前装市场也取得了重大突破。保千里集团董事、副总裁陈杨辉表示, 在前装方面，保千里已与 40多家整车厂签订技术开发协议，目前已为宝沃 BX7 及众泰 T600 供货，这些合作能够推动公司与其它汽车整车厂的合作进度，加快前装合作开发流程，促使其它汽车整车厂加快研发和生产配备夜视主动安全系统。

保千里业绩增长的另外一个原因是规模效益开始显现，具体表现为上半年公司毛利率同比提升3.14个百分点至45.59%，销售费用率同比下降1.41个百分点至3.92%。

此外，保千里经营质量也出现明显改善。依据中报，公司今年上半年实现经营活动现金流金额4567.58万元，而去年同期为-7485.52万元，经营现金流大为改善。

保千里表示，今年上半年，公司建立覆盖全国多个城市的渠道销售网点，采用渠道下沉、扁平化策略，在全国积极开发销售网点，提升产品知名度、提高市场占有率。

近日，《经济参考报》报道称，从多个权威渠道获悉，经过前期研究和制定，智能汽车技术标准和产业规划目前已基本成型，预计将在年内正式发布。业内普遍认为，随着智能汽车产业相关推进政策的落地，汽车、交通、运输三大产业将集体步入产业升级期。届时，相关市场有望扩容至万亿规模，自动驾驶、车联网、物联网等领域则将成为新的创投热点。显然，这一国家政策的落地有望助推保千里智能驾驶板块业务的快速发展。

在发布2016年中报的同时，保千里还公布了下一报告期的业绩预告，预计今年前3季度将实现净利润5.59亿元至6.27亿元，同比增幅190%至225%。