知豆表态未被吉利抛弃 “非主流”欲逆袭10万销量

经济观察报 记者 刘晓林 正午的炎炎烈日下，鲍文光站在高温炙烤的停车场上，向媒体介绍还未上市的知豆D2S的新造型和新功能。颜色鲜艳、外形可爱的小车足够惹眼。作为在D2基础上全新升级的产品，知豆D2S更多的承载了鲍文光借微型电动车改变城市出行生态的执着。

2016年上半年，对知豆电动汽车有限公司总裁鲍文光来说，是走上微型电动车制造商这条路以来，最难熬的一段时间。对产品价值和路线的质疑，在工厂停产和吉利减持股份的动作中不断发酵。在媒体的描述中，经历了2015年的爆发式增长后，这个介于主流新能源汽车和低速电动车之间的低端电动车品牌的未来充满了未知数。

而在鲍文光看来，这一切都是由外界误读造成的幻像，如果按照这种思路，很快知豆的故事就会迎来峰回路转的高潮情节。他透露，随着吉利大股东地位的禅让，知豆电动车生产资质的申报、国字头大股东的新加入，都将快速推进知豆的发展，甚至连他最介意的民营企业的身份，也将被改头换面成最受欢迎的混合所有制。届时再回望2016年的知豆历程，会发现这个品牌从未被抛弃。相反，当主流车企也纷纷推出两门两座的微型电动车后，知豆在资本市场上的价值将使今天的几千万亏损显得无足轻重，而到那个时候，知豆从非主流转正到主流市场也将变得顺理成章。

“没有吉利早活不下去了”

鲍文光并不回避关于吉利减持股份的争议，但他一再强调，这是媒体的误读。吉利不是不要知豆了，最后决定把知豆股权先转给吉利集团也不是知豆卖不出去了。

按照鲍文光的表述，整个事情是这样的。为了让知豆走的更远，从去年开始，知豆就开始尝试向国家发改委申请独立的生产资质，但被告知“我们这种股权结构不符合规定，因为吉利是大股东，而吉利已经有生产资质了，如果想申请，知豆必须是大股东才行。”随后经过几次内部沟通后，吉利终于同意减持。

但在接下来的股权减持操作中，发现按照香港上市公司的特殊规定，只减持20%股权的操作非常复杂，最终决定一次性调整，“干脆直接把上市公司手中的知豆股权卖给吉利母公司，再交易更容易。”鲍文光说。

正因为如此，在港上市的吉利汽车在今年6月和7月连发两份公告，从最初的把知豆股权转售于第三方投资者，到最后由吉利控股接盘，再加上最后一份公告中关于知豆现状及未来发展方向与吉利新能源战略存在错位，故而决定将其剥离的“坦率”表述，快速引发了业界诸多对知豆前景不乐观的推测。

对于外界的解读，鲍文光不置可否，但他笃信，如果不是为了资质的申请，吉利是不会减持的，一定是要继续控股的。

鲍文光创始的山东新大洋机电集团在2005年开始研发微型电动车，2013年，知豆品牌在海外销售。2014年，通过与众泰的合作解决资质问题，知豆开始走进国内市场。2015年1月，新大洋与吉利成立合资公司，作为控股股东的吉利占股45%。随后知豆D1、知豆D2等电动车相继上市，借助吉利庞大的生产和营销实力，知豆在2015年即以2.53万辆的销量成为单车销量最高的国产纯电动乘用车。

鲍文光对吉利充满了感恩，“现在为止，没有吉利,知豆真的活不下去，幸亏有吉利给我们不断的输血”。他表示，现在吉利的技术平台、采购、质量，全部对知豆开放，“李书福（吉利董事长）看到知豆应该就像看到了十几年前的吉利。”

但与对吉利的依赖相比，未来似乎更具吸引力。鲍文光透露，知豆马上就要迎来一次重大的命运改变。目前吉利方面的内部调整刚完成，“神秘的新投资人”将很快浮出水面。由于鲍文光一直认为民营企业的身份导致企业对新能源政策太不敏感，从而造成了企业诸多决策的滞后和被动。所以此次引入的新投资人将是国字头的，具体的投资方在两三月内公布。

据悉，在吉利完成股权减持后，鲍文光手中的知豆股权将达到28%。随后知豆将全力投入到独立新能源生产资质的申请中。

为了满足发改委对新能源车企正向研发能力的要求，知豆在北京、上海、日本东京和意大利米兰建了四个研发中心，分别负责车载互联互通技术、核心技术体系、电池安全和轻量化，以及内外饰设计的研发。同时，今年6月18日，知豆总部已经正式从山东迁至宁波滨海新区，2015年9月就在新区动工的吉利知豆电动车宁海制造基地也将在2017年9月建成投产，年产能将达到10万辆。

争取三年扭亏

除了对股权结构调整的澄清，鲍文光的另一压力来自外界对其微型电动车这一产品路线的复杂态度。

虽然销量雄居榜首，但就像吉利公告中的描述，知豆所生产的低端电动汽车速度较低、充电范围较狭窄且技术较低端，最大的优势是售价低，满足了低收入者出行代步的需求。这使得知豆、康迪等微型电动车经常被外界与低速电动车相提并论。

与此同时，由于用来生产知豆的吉利兰州工厂在去年12月启动了设备改造升级，因此直到今年4月，知豆的产量为零。正处在销售高峰期却突然停产，在骗补调查风暴和新能源技术门槛升级的风声中，以知豆为代表的微型电动车再次成为争议焦点。

即便如此，每次公开露面时，鲍文光都仍在强调，他始终坚持微型电动车是最适合中国家庭的第二辆车。“我认为在目前的电池水平下，最好的新能源主流产品就应该是轻量化、小型化的”。

为了打破外界的偏见，在即将推出的新车知豆D2S上，除了对老款车型外观、内饰设计进行大手术外，更引入了包括车载微信在内的车机互联功能，以及更多的智能化升级。

好消息是，从主流汽车厂商的动作来看，对微型电动车的偏见正在消失。随着新能源要走轻量化、小型化路线的观点在更多论坛上被提及，包括北汽、东风、奇瑞、上汽通用五菱等主流车企内部，两门两座的微型电动车已经排上企业的新产品研发日程表。

“主流厂家已经开始往这个方向走，我相信明年五六月份，就会有主流车企的两门两座电动车推出。”鲍文光肯定的说。而知豆则将专注于微型电动车，并不会去尝试更高级别的新能源车。“挖十个坑不如打一口井。”他表示，知豆资源有限，他的目标是在微型电动车这个领域做深做细。

对知豆的亏损，鲍文光认为，从技术阶段来说，目前全国做新能源车的企业都处在入不敷出的状态。只是获得补贴的有能力将五年亏损期缩减为三年。但知豆很“不幸”，从开始造微型电动车至今，由于申报出错以及骗补调查等主客观原因，从未拿到新能源国家补贴。他预计，如果都能拿到手，基本上能抵消这两年的研发投入。他强调，知豆每年在研发上投入几个亿。

如果2018年底销量能达到10万辆，鲍文光认为知豆就可以扭亏“脱贫”了。今年5月复产后，知豆的月销量逐步恢复，鲍文光预计8月销量将达到3000到4000台。

9月12日，知豆D2S将正式上市，鲍文光期待着，从非主流切入主流市场的入口越来越近。