奥迪推动变速器本地投产 豪华车“本土化”混战再升级

经济观察报 记者 高飞昌 压力之下，奥迪终于又迎来了一次升级战斗力的机会。8月22日，位于天津市滨海新区的大众汽车自动变速器工厂，首批年产能24万台的奥迪DL382双离合自动变速器经过两年时间的准备后，正式开工投产。

据了解，DL382变速器及其衍生产品，是由奥迪负责全球研发的新一代变速器产品。此番在天津工厂集中投产的S tronic双离合变速器为首次在中国投产，而该产品的首发应用将是9月正式上市的全新奥迪A4L车型。未来，该变速器还将搭载于奥迪A6L、Q5等更多的奥迪车型之上，成为奥迪未来几年内的战略级核心动力技术产品。

随着中国豪华车市场争夺战不断升级，豪华车“本土化”已经成为各大品牌深耕中国市场的一种主流趋势。目前在中国市场年销量接近60万辆、走在豪车阵营第一位的奥迪，无疑希望在新一轮的竞争格局中继续保持领先。继整车和发动机在一汽长春基地投产、德国以外奥迪最大的研发中心在北京落成之后，奥迪又将汽车动力总成的核心部件变速器投入到本土化序列中。

而奥迪的直接竞争对手宝马和奔驰也在中国加快本土化的步伐，目前三大品牌均在中国设立了研发中心。后进入者英菲尼迪也在北京成立了研发中心，该中心参与并主导开发中国车型设计。而就在今年1月，华晨宝马在沈阳投产新一代3缸及4缸发动机工厂，未来几年将加码国产车型的生产。而北京奔驰的NGCC工厂则于去年投产，这意味着奔驰现有MRA平台、MRA2、MFA三个生产线国产化，这几乎包括了企业所有合资国产车型。今年6月，北汽和奔驰增资40亿元完成发动机厂扩建，国产序列中新增了多个发动机型号。

除此之外，捷豹路虎、沃尔沃、英菲尼迪乃至后来的讴歌等豪华品牌都在快速地推动中国市场的布局，寻求新的增长点。“变速器和发动机的国产化会影响消费者的购买行为，至少维修的时间、金钱成本都降低了。随着国产化的深入，这种影响会被放大。”分析人士指出。

奥迪的新一轮进攻

作为中国最早实现国产的豪华车品牌，奥迪在本土化上一直处于领先地位，这也成就了奥迪今日在中国“龙头老大”的市场地位。但目前，由于竞争对手增多，奥迪在中国市场的表现有所放缓。今年上半年，奔驰在华销售215,257辆，同比上涨34.0%；宝马销量 232,997辆，同比上涨7.9%；奥迪品牌在华销售新车288,908辆，同比上涨6.9%。奥迪成为“德系三强”中增速第三的品牌。不断迫近的追赶也使奥迪感受到高处不胜寒的压力。

而推进变速器的国产，将使得奥迪的竞争力再度提升。“大众汽车自动变速器工厂在中国的投产对于大众集团和奥迪来说，是一个具有里程碑意义的大事件。”大众汽车集团（中国）总裁兼CEO海兹曼在当日的投产仪式上表示。而奥迪中国总经理魏永新认为，此次DL382变速器的本土化生产将进一步为奥迪本土化产品注入“核心竞争力”。

奥迪天津变速器工厂由是大众汽车（中国）投资有限公司和奥迪股份公司合资成立，双方分别持股49%和51%。首批产能为24万台/年，未来在模块化生产下将翻倍达到48万台/年。

而大众汽车自动变速器（天津）有限公司投产品类除了DL382之外，还有DQ380等大众品牌产品，产能划分为奥迪品牌45万台，大众品牌135万台。

奥迪技术总经理康启诺向经济观察报记者表示：“奥迪天津工厂将先供应大众长春基地，未来还会‘南下’供应大众其它基地，但是暂不考虑供应国外市场。”据悉，DL382自动变速器将率先搭载到全新奥迪A4L之上，根据计划未来还将应用到奥迪A6L、奥迪Q5等奥迪在华主力车型身上。由此可见，此次投产的变速器将成为未来几年内奥迪在中国的核心战略级产品，是关乎奥迪动力总成核心技术的一次“本土化”。

奥迪天津变速器工厂投产是奥迪本土化的最新注脚。从奥迪进入中国开始，便提出了“奥迪全价值链本土化”的策略。此前，奥迪率先国产高档C级车奥迪A6，随后又国产奥迪Q5，奥迪发动机也在一汽-大众的大连、长春发动机工厂投产。今年初其德国之外最大的研发中心落户北京。随着新的变速器工厂来到中国，奥迪将本土化持续走向纵深，奥迪也成为本土化的最大受益者。如今奥迪稳居中国豪华品牌第一名。“过去10-15年，奥迪中国始终有着清晰的战略，不断推进本土化发展，而未来奥迪还将持续将先进技术带到中国。”魏永新表示，“为了实现技术进步，我们就要做额外投资，将最先进的技术引进到中国来进行本土生化生产，同时通过降低成本来抵消额外成本的增加。”

豪华车“本土化”混战

与奥迪一样，奔驰和宝马无一不在加快本土化的布局，最主要的方式就是扩大国产车的阵营。目前北京奔驰已经拥有C级、E级以及SUV车型GLA和GLC等国产车型；宝马也有3系、5系、2系旅行版和全新一代X1等国产车型，预计全新1系三厢版、新X1插电混动版及X3未来也有可能实现国产。

此外，捷豹路虎、凯迪拉克、沃尔沃、英菲尼迪等都在加大对本土化车型的生产节奏。比如捷豹路虎，其在中国的合资公司奇瑞捷豹路虎高层曾表示，奇瑞捷豹路虎将以每6个月就推出一款新车的速度迅速布局中国市场。在成立不到两年的时间中，捷豹路虎已经拥有三款国产车，包括在8月29日将上市的国产捷豹XFL。

在本土化上，国产率是重要的衡量标准，而核心零部件的国产更是被看重的指标。奇瑞捷豹路虎引入了捷豹路虎引以为豪的全铝车身技术，该生产线投入达到15亿元。同时，捷豹路虎最新研发的Ingenium系列发动机也将在常熟国产。当然，被吉利收购的沃尔沃，国产之时便将发动机在张家口国产。英菲尼迪也采用国产的发动机系列。

新能源汽车技术和智能科技也是本土化的重要方面。近期一汽-大众奥迪车联网负责人告诉经济观察报记者，奥迪在中国独立研发的车联网技术，整体水平已经超越德国总部，甚至德国方面需要派人来中国学习。今年下半年奥迪还同时展开新能源车方面的本土化。奥迪还将有一款国产插电式混动车A6L e-tron将上市。“后续奥迪将向中国市场导入更多新能源车型，在新能源战略上赢取市场的主动权。”魏永新说。

当然，宝马和奔驰也不会落后。宝马在华合作伙伴华晨研发了之诺电动车，同时将电动车品牌“i”引入国内，宝马的混合动力车型也在逐步引入之中。在9月2日开幕的成都车展上，宝马还将发布BMW新能源汽车发布会，全面呈现BMW在新能源市场的布局和愿景，并发布多款新能源汽车最新产品。而有媒体报道，奔驰计划到2017年推出10款插电式混合动力新车，同时也将加速混动车型国产化。

在最新的技术上，豪华品牌的竞争也在加剧。比如围绕自动驾驶，目前各豪华品牌已经展开“跑马圈地”的竞争态势，此前宝马宣布和英特尔、Mobileye三方联合发力自动驾驶技术，与以Google为代表的科技互联网公司对抗。除了这些方面，在本土化上，豪华车品牌在设计、营销、品牌打造上都在尝试“本土化”的方式，以在未来成为最先走进中国消费者心里的品牌。