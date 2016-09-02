创力股份中报发布 基础业务持续增长

2016-09-02 09:53 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

8月25日，创力股份（831429）公布了2016年度半年报，上半年实现营收7030.57万元，同比增长56.18%；实现归属挂牌公司股东净利润2065.29万元，同比增长52.37%；扣非后归属挂牌公司股东净利润2042.97万元，同比增长68.87%；EPS为0.34元，同比增长25.93%。

创力股份于2016年1月开启做市，目前做市商共6家（申万宏源、华融、财通、西部、第一创业、中山），为创新层首批企业。

创力股份上半年业绩增长主要体现在传统的集成和系列解决方案业务，其中包括面向各通信运营商的能耗监测分析及评估系统、机房节能系统、动力环境监控系统等各类专业监控仪器集成服务和系列解决方案。除了与三大运营商合作关系延续良好合作关系外，值得关注的是与铁塔公司的合作实现了突破，先后与中国铁塔签约1 3个省级框架协议，其产品附加值高，在贡献业绩的同时使毛利率有显着地提高。

创力股份重视研发，不断研发新产品优化现有技术，研发投入也大幅提升，以技术创新推动生产，提高客户粘性。公司上半年新增专利13项，截至六月底公司拥有122项专利（包含4项发明专利），10项软件着作权。同时公司加大引进科研人才力度，2016年5月，公司收到《浙江省博士后工作办公室关于同意浙江创力电子股份有限公司设立浙江省博士后工作站的函》，未来借助博士后工作站优势，将极大的提升公司的研发能力。

商业模式方面，创力股份转型能耗管理大数据服务商。在宏观经济不景气、市场低迷的情况下，企业的节能降耗能够降低生产成本，具有重要意义。我国能源整体利用率在33%左右，低于世界平均水平。公司耕耘能耗管理服务业20年，深谙中小企业能耗管理短板，对企业能耗数据收集、统计、分析，完成由“节能服务商”向“中小企业能耗大数据平台”的商业模式升级。2015年新业务平台初期搭建完成；2016年7月，公司推出定增预案，拟发行不超过1 200万股、募集资金不超过9600万元，资金用于新商业模式建设、关键技术研发和升级等。

华金证券预计创力股份2016年至2018年营业收入将分别为1.7亿、2.5亿、3.8亿，净利润分别为3460万元、5140万元、6070万元。