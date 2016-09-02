天猫超市发动“订单价对折” 两小时京沪各十万单售罄

昨日天猫超市宣布，9月1日起到9月9日，在北京、上海两个城市，每天每城进行10万单“订单价对折”，由此巩固其在一线城市的领先地位，消费者也因此迎来了商超史上最大规模的优惠。天猫超市总经理江畔表示，商超之战不仅比拼服务和体验，也是各方现金流的大比拼。

据悉，“对折”活动启动首个小时内，天猫超市京沪两地平均单量达到平时的10倍，9月1日上午10时10分，上海地区和北京地区的10万单“对折”相继告罄。

据介绍，活动期间京沪所有用户都可享受“订单价对折”，单个订单最多折扣金额为100元，活动不限品牌和品类，并与现有活动共享。即用户购买200元商品，只需支付100元。按此计算，天猫超市此一项活动，9天内在京沪两地投入金额1.8亿元补贴。江畔表示，天猫超市一直在为消费者提供更具竞争力的价格和购物体验，此前曾推出“吾折天”、“买二付一”、“一分钱商品”等优惠，此次历时9天的“订单价对折”活动只是开始，天猫超市的强补贴将覆盖更多城市，并持续更长时间。

7月14日，天猫超市在上海宣布，自去年启动“杭州北京双主场”战略一周年以来，天猫超市已经成长为目前国内规模最大、进口商品最多、增速最快、用户最多的线上超市。未来一年天猫超市将加倍投入，启动“双20亿计划”，持续在消费者端和服务端优化体验，并挖掘更多优质品牌进入天猫超市。其中20亿元补贴消费者，20亿元优化供应链。依靠菜鸟联盟的配送体系，猫超已经在全国超过700个区县实现当日达和次日达。依靠强大的仓+落地配物流，天猫超市可以实现上午11时前下单的消费者，在当天就可以收到商品。最新数据显示，猫超当日达和次日达妥投率均达到99%。

江畔接受记者采访时表示，“对消费者的补贴是持续的。在‘第一商超’之战上，京东无论投入多少，天猫超市都会进行数倍的投入，上不封顶，随时‘续杯’。”

在8月11日的阿里巴巴Q1财报电话会议上，阿里巴巴集团也重申了在商超领域的态度，“由于核心电商业务利润率非常高，阿里巴巴会继续加大投资力度，在电商核心业务方面，阿里巴巴将在国际市场、农村市场、商超领域毫不犹豫地进行投资。”

知名第三方数据公司Kantar Worldpanel（凯度零售研究）日前发布的数据显示，快消品网上零售市场中天猫的渗透率和市场份额一直大幅领先，在今年6月，天猫拿下快消品“重点城市”份额及渗透率第一，以城市为抓手的商超推广计划初战告捷。目前，天猫超市仍保持年增幅超300%，并已实现11城本地化运营，“双11”前将完成19个菜鸟天猫超市专用仓全部投入使用，31个城市实现本地化运营。