金融云时代：以科技促进金融创新

经济观察网 记者 胡群 阿里是家什么公司？当你还认为这仅是一家电商企业时，你已经out了，它正蜕变为以创新技术驱动社会变革的平台型公司。

当华为云营收（上半年）3亿美元，百度将金融云作为人工智能渠道五大金融科技方向时，阿里云已经成为全球最为知名的云服务公司。

阿里巴巴集团（NYSE:BABA）公布的2016年第二季度财报显示，电商业务、数娱业务、云计算及其他业务营收占比分别为85%、10%、4%和1%。其中，云计算营收达12.43亿元，同比增长156%，付费用户数量同比去年增长超一倍，达到57.7万。

从增速上看，阿里云已超过了亚马逊旗下云业务。摩根史丹利认为阿里将转型为一家数据公司，德意志银行上半年就在研究报告中表示，阿里云今年营收规模将超越谷歌，预计到2020年，云计算收入将超千亿，占据阿里总体收入的27%。

作为全球最知名的云计算厂商，阿里云的发展动向备受业界关注。随着阿里云与神州数码、HTC、德勤达成战略合作，阿里云平台已步入发展新天地。

8月29日，中信集团发布“互联网+转型”战略，宣布建设提供平台服务和数据服务的中信产业云网，阿里云作为国内最大的云计算平台，成为中信产业云网的首批入驻服务提供商之一，为中信集团互联网+转型提供技术动力。

面对当前复杂的经济形势，作为对科技最为敏感的金融机构，面临着现实转型压力，对于云服务的要求更为迫切。

“云服务可以提升金融创新效率、降低成本，促进业务的合作和数据共享。”阿里金融云总经理徐敏称，“我个人认为未来整个金融创新将近70%会放在云上，金融创新所需要的场景，云上都有。”

中小金融机构的逆袭

当工商银行发展互联网金融业务，推出融e行、融e购等平台时，中小金融机构心有余而力不足。

“互联网金融的发展对于传统银行业产生着极大的影响，作为中小城商行而言，如何因地制宜发展互联网金融是我们一直思考和研究的课题，但是如何拓宽我们的服务能力，为新疆的中小微企业提供全国其他地方的中小微企业同等的服务，并应对各种互联网的攻击？”乌鲁木齐银行互联网金融部副总经理赵利表示。

基于阿里云的帮助，乌鲁木齐银行小微云服务平台已于8月正式上线。乌鲁木齐银行联合唯你网正式推出全新云服务平台，致力于为千万中小微企业提供融资、市场、客户、财税、营销、法律等一站式服务。

受益于阿里金融云的服务，乌鲁木齐银行开设小微云服务平台，渤海银行上线的云商城，阿里金融云正为其提供线上的场景及生态化，开展消费金融等多项业务。

据阿里云方面介绍，合众人寿与阿里云达成合作，将引入阿里云的人工智能技术，提升合众人寿客服中心的产能，改变客户服务重度依赖人力的情况，由阿里云人工智能小Ai回答大部分的用户疑问，还将把电话客服语音转化成文本，把服务质量检测率从3%大幅提高至100%。

“大型银行拥有庞大的客户群体和各类金融牌照，自身的资源就能够建立一个生态圈，银行也倾向于营造属于自己的东西。但是，小银行资源情况差距太大了，借助于云是一个捷径。”易诚互动董事长曾硕称，客 户并非是金融机构的专属资源，一家金融机构要能够把握住客户，就应该以客户为中心，而银行需要做的是尽可能多地提供更多的服务。这就能体现出分享的价值来。

据阿里云介绍，目前金融云服务于近2000家银行、证券、保险、基金期货等金融机构。为了满足一行三会的金融监管要求，金融云采用独立的机房集群，与公共云物理隔离..。。

“阿里金融云有望在6个月内与大银行展开合作，形成不同层次的机构覆盖。”徐敏称，阿里在金融云上合作模式也是多样的，除了向大中型银行输出技术建设专有云，还可以与中小型银行做一些共建云，通过几家银行的联合一起分享云计算和大数据的服务，“将形成包含银行自建专有云、行业共建云和阿里金融云三种合作模式，而且彼此之间可以打通，形成混合云。”

实际上，阿里云已经开始为大型金融机构提供服务。作为中信集团的中信产业云网的合作伙伴，将公共云具备的弹性伸缩、海量扩展的优势延伸至中信基础设施云平台，打造无缝连接、可弹性扩展升级的金融级混合云部署方案，为该云平台输出技术支持与计算资源。中信产业云网通过平台服务赋能，将从中信集团内向集团外把线下实体企业互连互通，加快实体企业资源和能力的在线化和数字化，助推更多新业态的涌现。

中信集团金融业包括中信银行、中信证券、中信信托、信诚人寿、中信建投证券、天安保险、华夏基金、信诚基金、信银国际等金融机构。

共享生态圈资源

“系统开发的费用动辄数百万，建行、工行等国有大行有能力建设和运营善融商务、融e购等平台，而中小银行缺少资金、人力和技术，在很多方面只能够借助外力。”中信银行公司银行部副总经理王鹏虎向记者称，“像中信银行这样的银行，越来越需要一些更新的技术和资源，而阿里云不仅背后有技术，基于淘宝和天猫，阿里云还能整合全国性的资源。比如，同在阿里云上，新疆的银行电商平台上可以销售江苏的大闸蟹。”

作为阿里金融云最重要的合作伙伴，蚂蚁金服和恒生电子在金融领域积淀了海量数据，这是诸多中小型金融机构开展线上业务的数据富矿。

随着聚合润和软件、易诚互动、神州数码、太极等众多合作伙伴的产品与服务能力后，阿里云将为全球企业提供从产品到生态的全链路云计算服务，企业只需一键开启就可以使用高效稳定、高性价比的云计算大数据技术和平台。

“阿里金融云的背后能够承载丰富的产业资源。阿里将会把自己的资源拿出来跟行业合作，也会期望各家银行把客户的资源进行对接。这将是一个平台，中心是整个产业，银行在其中，包括风控、资金都纳入进来，构建的是一个去中心化的生态圈。”徐敏称。

“金融云是一种互联网金融文化，背后更多的是思想，一种开放和分享的思想。每家银行可能都希望分享别人的资源，而不愿意将自己的资源分享，但在阿里云的生态圈中，银行自建专有云、行业共建云和阿里金融云彼此之间可以打通，形成混合云。”王鹏虎称。

促进金融创新

自改革开放以来，中国银行业走过了一条持续创新道路 。麦肯锡的研究表明，中国经济增速持续放缓,利率市场化影响日益显现,互联网金融进一步加剧金融脱媒，分解和蚕食银行业务，这一切正全面冲击着中国银行业。传统业务发展及盈利能力难以为继，中国银行业必须加速产品、服务创新以适应新的客户需求和竞争环境。

“我个人认为未来整个金融创新将近70%会放在云上，金融创新所需要的场景，云上都有。”徐敏称。

作为金融创新的典范，众安保险成立仅17个月估值达到500亿人民币，并于2015年12月，获澳大利亚知名金融科技风投机构H2 Ventures、毕马威发布的全球金融科技百强榜首。