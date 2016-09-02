经济观察报 记者 张凤玲 3席远洋董事会席位，1名远洋管理层成员，持有远洋集团29.98%股份的安邦，已经把影响力深入到了这家地产公司内部。

远洋曾经的第二大股东南丰集团不再参与远洋日常管理。

在国寿和安邦的角力下，远洋的战略格局正在发生改变：深耕旧改业务、发力养老地产业务、回归一二线城市。

入驻董事会不仅发生在远洋集团，也发生在金融街和金地集团。安邦内部数据显示：安邦在金融街、金地集团和远洋集团投资账面总价值超过140亿元，共有5席董事会席位和1席管理层成员。

安邦为何要重仓入股地产股？又为什么要参与到远洋的日常管理中？

经济观察报通过多名安邦人士和远洋内部人士了解了其中逻辑。

安邦董事长吴小晖战略投资理念相似于巴菲特。在安邦内部一位观察人士看来，上官清入驻金融街董事会和姚大峰入驻金地集团董事会，维护的是安邦的股东利益，吴小晖的投资理念是：投资企业—入驻董事会—改造企业—创造更多股东回报。

现在险资企业内部主要有两种发展路径：一条是中国平安大资管路线，一条是泰康健康专业路线。2016年上半年，安邦人寿保费2283.8亿元超越平安人寿，其中约44%保费来自于万能险。

“寿险匹配资源是养老地产，吴总（吴小晖）现在已意识到，安邦没有自己销售员，所有销售渠道在银行，他一直想扭转局面，建立安邦自身保险渠道。安邦内部战斗力狼性不足、销售渠道已被分割完毕等多种原因，造成安邦的转型面临挑战。收购喜达屋失败后，安邦内部有建言称，可通过养老产业打开自身销售渠道，若保险业务与远洋对接，安邦出资和出配套保险产业，远洋操盘，共同享受收益，这样可以建立安邦自身销售渠道，当时吴总没有反对。”内部人士透露，安邦探索最多的是，如何建立自己的销售渠道以及稳定投资收益。

这种分析一定程度上可以从远洋的业务调整上得到验证，远洋集团董事局主席兼行政总裁李明透露，远洋在养老规划上的投资没有上限。远洋管理层也向经济观察报表示，正在和安邦沟通探索养老业务，安邦出资，远洋负责操盘。

表面来看，安邦投资来自于高额增长的保费，如2016年上半年，安邦人寿保费2283.8亿元超越平安人寿，但值得注意的是，2016年上半年，安邦人寿规模有44%的保费来自于万能险，其成本线不低于7%，安邦掌握远洋财权被看作确保财务稳健投资的重要办法。

未来最令人关注的是：远洋的财务报表是否会并表至安邦，此前成都农商行已经并表至安邦。