能力天空融资过亿，升级免费在线教育平台

2016年9月1日，大型在线教育企业能力天空召开新闻发布会，宣布完成亿级C轮融资，并宣布战略升级——机构与平台共享、共赢的“能力教育生态圈”计划。

能力天空完成亿级C轮融资，打造“能力教育生态圈”

2016年下半年，能力天空科技（北京）有限公司成功完成C轮融资，获得上亿投资。据悉，天津瑞熙投资管理合伙企业(有限合伙）执行合伙人张利群先生和投资人张斌先生均参与了本次投资。

9月1日，“能力教育生态圈”能力天空融资暨战略升级发布会上，能力天空CEO楼英明先生宣布正式完成C轮融资，并开启后期战略融资。同时，楼英明先生还公布了能力天空的升级战略——免费开放能力天空网校平台，打造在线教育新模式的“能力教育生态圈”计划。

能力教育生态圈——“平台免费、共享场所、共享学员、共享课程”

在线教育行业技术门槛的存在，逐渐成为阻碍网校发展的壁垒。在“内容为王”的时代，高质量的课程才是迎战市场之利器。能力天空率先打破传统，摒弃固有的在线教育平台收费模式，将培训机构从高昂的技术研发中解放出来，帮助机构节省更多时间精力，全力打造精品课程内容。

从平台收费到免费开放平台，能力天空放弃了一块巨大的蛋糕，而作为这个决定的做出者，“千人计划”专家、能力天空CEO楼英明先生展现了他的创新与魄力。据悉，能力天空本次宣布平台免费的同时还表示，将公布企业核心机密——网校源代码。能力天空致力于开启在线教育平台零成本的新纪元。

能力天空，探索机构平台共赢新模式

会中，能力天空技术总监、产品总监分别为来宾介绍了能力天空的技术构成和全模式产品，“学习群”将专业的手机班级互动变成了现实；手机端“能力直播”创建了专业化的学习直播手机端；“能力易课”模式，为课程需求方与版权费搭建自由的交易平台……

截止到发稿日，能力天空平台现有培训机构11583家， 学员1000万，课程49万套，年交易额 80亿。

能力天空CEO楼英明在发布会上说道：“教育资源地域分配不均令人遗憾，能力天空愿意帮助中小型培训机构免去技术研发费用，用更多的精力创造更多精品课程，为每一个人提供更好的教育。”