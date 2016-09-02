从理论到现实：慈善信托正式设立

经济观察网 记者 胡群 首批慈善信托终于在9月1日《慈善法》实施的首日设立。北京银行与中航信托、华能信托战略合作暨慈善信托业务发布会成功举办。北京银行宣布与中航信托、华能信托合作开展家族信托服务，对接家族信托管理资产发起设立国内首批慈善信托并担任监察人。

据经济观察网不完全统计，开展首批慈善信托业务的还有兴业信托、中诚信托、国投泰康信托等机构。

从2001年10月1日，《中华人民共和国信托法》颁布实施，公益信托作为第六章而备受关注。由于实际运作过程中，受制于审批环节以及配套法规的不完善，公益信托始终没有得到大范围的推广。《中国信托业发展报告（2013-2014）》统计表明，截至2013年底，信托公司开展公益信托以及类公益信托项目总计39个，资金总额129.17亿元，仅相当于全国信托资产的约1%。

2016年3月16日，十二届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国慈善法》，并于9月1日起正式实施。该法的成立填补了我国多年来在慈善领域的法律空白，对我国通过信托机制开展慈善事业有重大意义。《慈善法》明确了慈善信托备案与设立的“顶层设计”。

信托业飞速发展，银监会信托部主任邓智毅在北京银行与中航信托、华能信托战略合作暨慈善信托业务发布会上透露，截至7月末，68家信托公司管理的信托财产规模达到了17.4万亿元。如何将商业目标与社会责任一定程度上实现一致？信托业将目光瞄向了慈善信托。

据不完全统计, 从 2006 年到今年的十年间，我国社会捐赠额增长了近十倍。 全社会的慈善意识日益被唤醒，越来越多的人和组织参与慈善公益事业。

“《慈善法》的颁布实施,顺应了这一社会潮流和趋势，对于规范和引导慈善事业健康发展、弘扬中华民族 传统美德、践行社会主义核心价值观、打赢扶贫攻坚战和全面建成小康社会都有深远的历史意义。”邓智毅表示，这次《慈善法》明确“信托公司”可以成为慈善信托的受托人，不仅可以确保慈善资产的安全、规范使用,也可以发挥信托公司在资产保值增值方面的专业特长。同时,也便于接受银监会和民政部门的共同监管。

然而也有业内人士表示，如何找到一个各方都能认可的模式，才有可能成为信托新突破点，否则慈善信托业务仍难得到有效发展。

基于在家族信托业务领域的行业领先优势，北京银行认为，通过私人银行服务创新打造“私人银行+信托公司+慈善基金会”的慈善信托模式可以引导中国第一代富裕人群财富传承与家族慈善的有机结合。

在北京银行与中航信托、华能信托的合作模式中，可以发现，在慈善信托备案成立之后，北京银行私人银行客户每设立一笔家族信托，其部分信托收益、受托人及财务顾问佣金将注入慈善信托用于支持特定公益慈善项目。北京银行将担任慈善信托监察人，依法对信托公司在慈善信托管理中的受托人行为进行监督，并引导高资产净值人士在财富管理与家业传承过程当中回报社会。