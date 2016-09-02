魏则西事件余波未停 百洋股份终止免疫细胞治疗企业收购

经济观察网 记者 汪晓慧 魏则西事件余波未停。几个月过去之后，免疫细胞治疗领域因此遭遇的寒流，在上市公司布局中的杀伤力正突显。原本计划重大资产重组，通过并购布局免疫细胞治疗的百洋股份（002696）如今不得不浅尝辄止，搁浅其免疫细胞治疗布局。

自8月29日起停牌，目前仍处于停牌状态的百洋股份，今日发布公告，称终止其重大资产重组事项，即终止收购肿瘤细胞免疫治疗企业、收购民营妇科和肿瘤医院的计划。

百洋股份是一家水产领域上市公司，其主营业务为冷冻水产视频、鱼饲料等。去年下半年，百洋股份发布重大资产重组计划，称“在夯实和发展原有主营业务的基础上，积极向医疗健康等领域进行拓展。”当时，百洋股份给自己制定了一个三步走的战略。首先，通过收购具有一定竞争力的医药项目，迈入妇科和肿瘤医疗领域的门槛；其次，通过收购细胞免疫治疗等精准医疗企业，提升在该领域的技术水平和公司的估值；最后，通过整合相关民营医院，打造关于妇科和肿瘤治疗的完整的医疗产业链。

今年4月，公司披露方案，拟作价6.8亿元定增收购华太药业100%的股权，同时向8名特定募集配套资金，募资总额不超过6.8亿元。百洋股份表示，本次交易完成后，公司将进入医药行业中的妇科用药及儿童用药领域，为公司构筑妇幼健康产业平台打下了良好基础。

然而，就在百洋股份兴冲冲进军之时，魏则西事件发生。此后，卫计委叫停免疫细胞治疗的临床应用，要求全面整顿这一领域。魏则西事件余波一直波动至今，免疫细胞治疗的热度遇冷。最为关键的是，魏则西事件让公众对这一技术的医学价值打上了疑问，并且在观念中留下了并不正面、符合本质的印象。这或是百洋股份终止目前通过资产重组进军这一领域的当头棒。

对此，百洋股份称， 5月以来，关于细胞免疫治疗和莆田系非公立医院的负面报道持续发酵，如果公司再按原计划收购肿瘤细胞免疫治疗等企业，不仅很难达到预期，还可能给公司带来很大的负面影响。

与魏则西事件一同遭信任危机的除了免疫细胞治疗，还有民营医院。当时，关于民营医院得批评，达到高潮。诚然，民营医院中确实存在不规范的行为，但是占据半壁江山的民营医院中也不乏优质恪守医疗之本的民营医院，如中国高端医院和睦家、北大国际医院、康宁医院等众多优质民营医院。民营医院的信任危机也在蔓延，至今不见消弭。或许，这也是百洋股份在这一领域不敢冒进，倍感艰难的原因之一。

据媒体报道，今年5月20日证监会受理百洋股份此次重组申请后，于6月3日向百洋股份出具了一次反馈意见通知书。但截至目前，公司仍未就其中的相关问题作出回应。证监会关注的问题，包括华太医药超过5倍估值及盈利实现的合理性、产品集中度高对公司稳定经营的影响等方面，但并未提及“细胞免疫疗法”及“莆田系”。此外，百洋股份2015年12月开始停牌筹划重大资产重组事项，但在今年3月，注册地为同一地的投资机构荣冠投资、盈冠投资却取得了重组标的华太药业40%的股权，证监会也对此表示了关注。

在另一方面，对于收购之后的整合，百洋股份能否做好，也是挑战。这可在其公告中窥得。公告称，经过调研，百洋股份发现在民营医院领域的收购整合，由于情况的变化，在未来很长一段时间将会面临很大困难，如果公司继续按原计划实施，也很可能会给公司带来较大的风险。从收购标的方来看，由于上市公司战略方向的调整，上市公司无法完成原医疗产业链的打造，也很难在医疗健康领域持续投入，如果继续推进本次重组事项，也不利于收购标的自身的发展。

基于上述因素，百洋股份决定终止启动一年多的重大资产重组计划，并申请撤回。公告称，交易各方经过友好协商，拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件，各方无需为此承担违约责任。

这次重大资产重组的终止，对于百洋股份来说，意味着暂时进军医疗健康服务之路遭遇坎坷。对此，百洋股份称，“重新调整公司未来的战略发展方向。在做好原有主业的基础上，结合实际情况，继续推动产业转型升级，力争培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展。”

对于此次终止重大资产重组计划可能带来的影响，百洋股份称，目前公司业务经营情况正常，本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动不会造成不利影响。

百洋股份独立董事胡国强、刘小玲发表意见称，如果继续推进重组和相关计划，对公司而言存在很大的不确定性和风险，不利于上市公司的下一步发展。在此客观情况下，交易各方拟终止本次重大资产重组且无需追究上市公司及其他交易相关方的违约责任。独立董事认为，本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动不会造成不利影响。公司在原有主业的基础上，重新调整未来的战略发展方向，符合公司以及包括中小股东在内的全体股东的利益。

当然，此次重大资产重组的终止还需股东大会审议决议。2016年9月20日，百洋股份将召开 2016 年第八次临时股东大会审议此事。