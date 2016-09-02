这是一股能让人们陷入癫狂的神秘力量……

这是能让人们陷入癫狂的神秘力量……

外星人入侵？机器人造反？病毒大爆炸？

No No No

这种力量，在业界有一个专门的定义——网红！

他们不一定是成功的企业领袖，不一定有很高的学历，他们也不一定长得很漂亮。但他们成功吸引到了世界人民的目光，他们的收入完胜大部分企业高管！

我们不得不说网红是一件很神奇的事情~

那么，问题来了，网红究竟是怎么来的？

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本群上线后就受到了小伙伴们的热情关注，第一天免费入群名额爆满，为回馈小伙伴们的热情，今日特别为经观亲友们开放88个免费入群名额。

入群方式：

1、免费入群：今日开放88个免费入群名额，添加管理员提交好友申请并注明“今天你网红了吗”，今日20：00由管理员按照先后顺序拉入微信群。

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9月6日19：00，想练就网红大法，那就赶紧戳进来吧！！

记住：一定要说通关密码“今天你网红了吗？”

让我们一起穿越到充满洪荒之力的奇妙世界吧~~~

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