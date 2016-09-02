群邑中国举办“2016 Digital Momentum”论坛，优质媒介资源管理平台重磅发布

9月1日，WPP旗下全球领先的媒介投资管理集团GroupM群邑在沪举办了“2016数聚众智 赢领未来”数字营销论坛。在一天的论坛中，来自知名品牌、代理商、媒体平台的代表及众多市场营销者，聚焦品牌客户最关心的数字营销话题，进行了深入的沟通和探讨。在论坛上，群邑宣布启动优质媒介资源管理平台，通过与最优质的媒介资源平台合作，统一和规范化交易规则及操作流程，提升数字媒介供应链的诚信度和透明度，用最有效且数据驱动的方式，最大化品牌主的数字投放效益。

“创新、数据、实效已成为数字营销行业的关注焦点。营销人必须不断创新来创造最优的投资回报；利用技术来实现数据的价值；更重要的是，掌握广告的可见度情况，甄别广告欺诈以及保障品牌安全。”群邑中国首席执行官徐俊表示，“群邑希望搭建这样的交流平台，帮助品牌主从多角度掌握数字化时代的脉搏，并联合多方力量，保证品牌安全和数字广告生态圈的健康发展。”

群邑全球首席数字官Rob Norman首先通过其主旨演讲，探讨了应用程序APP生态的兴起，全球媒介碎片化或将终结，以及品牌主打造自身竞争优势过程中面临的挑战。他表示，“营销人员需要创造新的‘肌肉记忆’。我们需要更多的思考人们实际上是如何使用媒体和平台的，思考如何创造广告以外的价值，基于曝光、体验、价值交换、参与和分享，创造新的品牌之爱。”

企业如何在数字化驱动的新商业时代致胜？趋势观察家肖明超在其演讲中分析道，数字营销的逻辑将发生变化：从PC时代的流量时代进化为移动互联网时代的“场景为王”；品牌要走进更加垂直细分的亚文化群体，从新族群捕获商机；面对碎片化的传播，品牌要思考如何用内容占据制高点；新技术不仅仅是工具，而要为商业赋能驱动实效。

移动互联新思维：创新从数据开始

魏玮（群邑中国移动营销董事总经理）认为，现在中国的移动互联网已经不再是人口红利期，而是进入了数据红利期。利用移动端让线上数据与线下数据发生‘化学反应’，通过自动化的数据匹配和受众洞察，规划出正确的媒介策略和沟通策略，正是群邑的蜂鸟平台为广告主提供的最大价值。他与刘鹏（互联网大数据与商业化专家）、朱智（芝麻科技CEO）探讨了“精准就要牺牲数据安全吗？”这一话题。

内容创新：品牌制胜的另一张王牌

消费者获取商业信息的渠道从硬广向内容转移，植入信息的触达率及可信度在过去4年内显著提升，底飞（群邑中国媒介购买董事总经理）表示，不缺与产品和生活方式相关的内容，但如何找到和运用下一个“内容独角兽”是我们需要思考的关键。王柏麟（传立创新内容总经理）、陈汉泽（哔哩哔哩副总裁）、周耀华（VICE中国CEO）、PhilipSo（拳头中国）、AshishAshok Limaye（HappyFinish亚太区CEO）在会上就“科技创新对于内容影响有多大？”“内容的未来方向是快速变现还是文化价值观输出？”进行了精彩的辩论。

程序化购买：驱动品效合一

BrianGleason（邑策全球CEO）在演讲中展示了邑策是如何运用数据，发现冰山下的消费者需求并预测他们的下一步行为，驱动品效合一。他总结了邑策的4V：数量（Volume）：数据管理平台邑宝Turbine处理并保存了250兆亿数据，且每日新增2.5兆亿；速度（Velocity）：邑宝Turbine每秒收集并分析200,000个消费者数据点，实时更新；多样性（Variety）：650多家数据合作伙伴，在全球范围内匹配100亿设备数据；真实性（Veracity）：Comscore第三方验证表明邑策在预测准确性方面的表现比行业基准高出20%。

电商营销：驾驭多电商平台的推广

电子商务已占据中国社会消费品零售的13%，网络广告中的38%投放于电商平台，多平台的电商营销极具挑战性。张慧敏（群邑中国电商总经理）分享了群邑电商提供的电商营销解决方案，并和来自品牌方的代表共同探讨了电商营销的趋势及创新。他表示，电商营销的花样层出不穷，如网红、达人、粉丝趴、直播等新兴内容及社交营销方式。除了基于竞争的策略、广告购买策略以及以数据为驱动实时优化抢夺目标人群外，我们还需要与时俱进，通过精彩的内容和社交的方式帮助客户获得更多免费的流量。

另外，高保生（指南针项目中国负责人）展示了指南针大数据平台，这个平台将WPP旗下凯度、伟门、群邑的用户购买行为、媒介习惯、生活方式、人口特征等数据连接在一起，这将为品牌主带来更完整的消费者用户画像。

群邑亚太区首席执行官兼群邑中国董事长Mark Patterson总结道：“数据是贯穿全场的关键词，足以证明它在数字世界的不可或缺性。作为媒介代理公司，我们建立自有的数据资产并积极与优质的数据技术伙伴、媒体资源平台合作；同时，不断优化媒介策划和媒介购买的对接流程，确保将数据资产匹配到正确的受众和媒介资源上。相信全天精彩的论坛会激发更多灵感和合作。”